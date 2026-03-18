Kanlı halıyı hurdacıya vermişler! Yaşar Aktaş'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da şüpheli ölüm

82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 17 Mart 2024 tarihinde İzmir'deki yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Annesinin ölümünü şüpheli bulan Elif Aktaş, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Elif Aktaş'ın iddiasına göre annesinin ölümünün perde arkasında ağabeyi ve ablası vardı. Yaşlı kadının bir cinayete kurban gidip gitmediği tartışıldı.

Elif Aktaş'ın iddialarına göre, annesinin ölümünden sadece bir gün önce, 16 Mart 2024'te ablası Bilgün Aktaş kendisini arayarak annesi hakkında ağır ifadeler kullandı.

KAYIP "KANLI HALI" VE OTOPSİ ENGELİ

Programda dile getirilen bir diğer çarpıcı iddia ise olay yerindeki delillerin yok edildiği yönünde. Elif Aktaş, annesinin üzerinde ölü bulunduğu kanlı halının, olaydan hemen sonra bir hurdacıya verilerek ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Ayrıca, diğer kardeşlerin annesinin otopsi yapılmasına şiddetle karşı çıktığı ve süreci hızlandırarak defin işlemlerini tamamlamaya çalıştıkları iddia edildi.

MİRAS VE "ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİ"

Olayın arka planında ciddi bir mal varlığı tartışması olduğu da ortaya çıktı. Elif Aktaş, annesinin vefatından sonra yaptığı araştırmada, babasının ölümünden sadece 20 gün sonra abisi Murat Aktaş ve ablası Bilgün Aktaş'ın, annelerine "akli dengesi yerindedir" raporu alarak üzerindeki iki evi "ölünceye kadar bakım sözleşmesi" ile kendi üzerlerine geçirdiklerini öğrendiğini söyledi.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI

Canlı yayına bağlanan ve iddiaların odağındaki isimlerden biri olan abi Murat Aktaş, hakkındaki suçlamaları reddetti. Murat Aktaş, sağlık görevlilerinin annesinin yüksek tansiyon hapına bağlı bir beyin kanaması sonucu yaklaşık 6 saat önce öldüğünü kendisine ilettiklerini ifade etti.