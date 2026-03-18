Kanlı halıyı hurdacıya vermişler! Yaşar Aktaş'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da şüpheli ölüm
İzmir'in Şirinyer semtinde 17 Mart 2024 tarihinde tek başına yaşadığı evde ölü bulunan 82 yaşındaki Yaşar Aktaş'ın ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Annesinin ölümünden ablası Bilgün Aktaş ve ağabeyi Murat Aktaş'ı sorumlu tutan Elif Aktaş'ın ardından, iddiaların odağındaki isimler canlı yayında karşı karşıya geldi.
Annesinin ölümünü şüpheli bulan Elif Aktaş, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Elif Aktaş'ın iddiasına göre annesinin ölümünün perde arkasında ağabeyi ve ablası vardı. Yaşlı kadının bir cinayete kurban gidip gitmediği tartışıldı.
Canlı yayına bağlanan ve yüzünü göstermeyen ağabey Murat Aktaş hakkında iddiaları yanıtladı. Kardeşiyle 15 yıldır konuşmadığını söyleyen Murat Aktaş, "Ambulans ile gelen görevli kişiler annemin yaklaşık 6 saat önce yüksek tansiyon hapına bağlı beyin kanaması geçirip öldüğünü söylediler" dedi.
"ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ
Elif Aktaş'ın iddialarına göre, annesinin ölümünden sadece bir gün önce, 16 Mart 2024'te ablası Bilgün Aktaş kendisini arayarak annesi hakkında ağır ifadeler kullandı.
Elif Aktaş, ablasının "Onu balkondan atacağım, merdivenlerden iteceğim, artık yeter ölsün istiyorum" şeklinde tehditler savurduğunu, bu konuşmanın hemen ertesi günü annesinin ölüm haberinin gelmesinin şüphelerini artırdığını belirtti.
KAYIP "KANLI HALI" VE OTOPSİ ENGELİ
Programda dile getirilen bir diğer çarpıcı iddia ise olay yerindeki delillerin yok edildiği yönünde. Elif Aktaş, annesinin üzerinde ölü bulunduğu kanlı halının, olaydan hemen sonra bir hurdacıya verilerek ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Ayrıca, diğer kardeşlerin annesinin otopsi yapılmasına şiddetle karşı çıktığı ve süreci hızlandırarak defin işlemlerini tamamlamaya çalıştıkları iddia edildi.
MİRAS VE "ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİ"
Olayın arka planında ciddi bir mal varlığı tartışması olduğu da ortaya çıktı. Elif Aktaş, annesinin vefatından sonra yaptığı araştırmada, babasının ölümünden sadece 20 gün sonra abisi Murat Aktaş ve ablası Bilgün Aktaş'ın, annelerine "akli dengesi yerindedir" raporu alarak üzerindeki iki evi "ölünceye kadar bakım sözleşmesi" ile kendi üzerlerine geçirdiklerini öğrendiğini söyledi.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI
Canlı yayına bağlanan ve iddiaların odağındaki isimlerden biri olan abi Murat Aktaş, hakkındaki suçlamaları reddetti.