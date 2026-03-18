Kanlı halıyı hurdacıya vermişler! Yaşar Aktaş'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da şüpheli ölüm

İzmir'in Şirinyer semtinde 17 Mart 2024 tarihinde tek başına yaşadığı evde ölü bulunan 82 yaşındaki Yaşar Aktaş'ın ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme taşındı. Annesinin ölümünden ablası Bilgün Aktaş ve ağabeyi Murat Aktaş'ı sorumlu tutan Elif Aktaş'ın ardından, iddiaların odağındaki isimler canlı yayında karşı karşıya geldi.

82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 17 Mart 2024 tarihinde İzmir'deki yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Annesinin ölümünü şüpheli bulan Elif Aktaş, gerçeklerin açığa çıkması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Elif Aktaş'ın iddiasına göre annesinin ölümünün perde arkasında ağabeyi ve ablası vardı. Yaşlı kadının bir cinayete kurban gidip gitmediği tartışıldı.

Canlı yayına bağlanan ve yüzünü göstermeyen ağabey Murat Aktaş hakkında iddiaları yanıtladı. Kardeşiyle 15 yıldır konuşmadığını söyleyen Murat Aktaş, "Ambulans ile gelen görevli kişiler annemin yaklaşık 6 saat önce yüksek tansiyon hapına bağlı beyin kanaması geçirip öldüğünü söylediler" dedi.

"ANNEMİ ÖLDÜRECEĞİM" TEHDİDİ

Elif Aktaş'ın iddialarına göre, annesinin ölümünden sadece bir gün önce, 16 Mart 2024'te ablası Bilgün Aktaş kendisini arayarak annesi hakkında ağır ifadeler kullandı.

Elif Aktaş, ablasının "Onu balkondan atacağım, merdivenlerden iteceğim, artık yeter ölsün istiyorum" şeklinde tehditler savurduğunu, bu konuşmanın hemen ertesi günü annesinin ölüm haberinin gelmesinin şüphelerini artırdığını belirtti.

KAYIP "KANLI HALI" VE OTOPSİ ENGELİ

Programda dile getirilen bir diğer çarpıcı iddia ise olay yerindeki delillerin yok edildiği yönünde. Elif Aktaş, annesinin üzerinde ölü bulunduğu kanlı halının, olaydan hemen sonra bir hurdacıya verilerek ortadan kaldırıldığını öne sürdü. Ayrıca, diğer kardeşlerin annesinin otopsi yapılmasına şiddetle karşı çıktığı ve süreci hızlandırarak defin işlemlerini tamamlamaya çalıştıkları iddia edildi.

MİRAS VE "ÖLÜNCEYE KADAR BAKIM SÖZLEŞMESİ"

Olayın arka planında ciddi bir mal varlığı tartışması olduğu da ortaya çıktı. Elif Aktaş, annesinin vefatından sonra yaptığı araştırmada, babasının ölümünden sadece 20 gün sonra abisi Murat Aktaş ve ablası Bilgün Aktaş'ın, annelerine "akli dengesi yerindedir" raporu alarak üzerindeki iki evi "ölünceye kadar bakım sözleşmesi" ile kendi üzerlerine geçirdiklerini öğrendiğini söyledi.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI

Canlı yayına bağlanan ve iddiaların odağındaki isimlerden biri olan abi Murat Aktaş, hakkındaki suçlamaları reddetti. Murat Aktaş, sağlık görevlilerinin annesinin yüksek tansiyon hapına bağlı bir beyin kanaması sonucu yaklaşık 6 saat önce öldüğünü kendisine ilettiklerini ifade etti.

"ELİF'İN ŞÜPHELERİNE KATILIYORUM"

Yayına bağlanan diğer aile üyeleri ve tanıklar, Elif Aktaş'ın ablası Bilgün hakkındaki iddialarını destekleyen açıklamalarda bulundu. Özellikle Bilgün Aktaş'ın annesine karşı sert tutumu ve ölümden kısa süre önceki tehditvari konuşmaları, stüdyodaki tansiyonu yükseltti.

CANLI YAYINDA BÜYÜK YÜZLEŞME

Kız kardeşler Elif ve Bilgün canlı yayında karşı karşıya gelerek birbirlerini suçladılar. Bilgün Aktaş, annesine iyi baktığını ve iddiaların asılsız olduğunu savunurken; Elif Aktaş, annesinin bakımsız bırakıldığını ve ölümünden hemen sonra "kanlı halı" gibi delillerin yok edildiğini yineledi.

HASTANEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Yayında, Yaşar Aktaş'ın hastaneye getirildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ve hastane önündeki tartışmalar ilk kez ekranlara getirildi. Görüntülerde ailenin panik anları ve o gün yaşananlar detaylıca incelendi.

Suçlamaların odağındaki abla Bilgün ise iddiaları reddederek annesinin yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiğini savundu.

Müge Anlı, İzmir'den gelen bu şüpheli ölümle ilgili dosyanın derinlemesine araştırılacağını ve görgü tanıklarının ifadelerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

