Saniyeler içinde hayata bağlıyor: Kan kaybını durduran "yapay pıhtı" geliştirildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bilim insanları, saniyeler içinde oluşan ve doğal pıhtılardan çok daha dayanıklı olan yapay kan pıhtıları geliştirdi. Kanamayı hızla durdurabilen yeni yöntem, ameliyatlardan acil müdahalelere kadar birçok alanda kullanılabilir. Uzmanlara göre teknoloji, modern tıpta kritik bir ihtiyaca çözüm sunabilir.

Kan kaybını çok kısa sürede durdurabilecek yeni bir biyomühendislik çalışması, tıp dünyasında dikkat çekti. Kanada ve ABD'li araştırmacılar tarafından geliştirilen yapay kan pıhtıları, doğal pıhtılardan daha hızlı oluşuyor ve daha güçlü bir yapı sunuyor. Uzmanlara göre bu teknoloji, özellikle ağır yaralanmalar, ameliyatlar ve kanama bozukluğu yaşayan hastalar için önemli bir çözüm olabilir.

YAPAY KAN PIHTISI NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırmacılar tarafından geliştirilen sisteme "EBC" adı veriliyor. Bu teknoloji, "tıklama pıhtılaşması" adı verilen özel bir yöntemle hazırlanıyor. Sistemde hastanın kendi kanı ya da uygun donör kanı kullanılabiliyor.

Yeni yöntemde dikkat çeken nokta ise kırmızı kan hücreleri oldu. Bilim insanları, özel kimyasal reaksiyonlarla bu hücreleri birbirine bağlayarak çok daha sağlam bir yapı elde etti. Böylece doğal pıhtılara göre daha güçlü ve dayanıklı biyomalzemeler üretildi.

DOĞAL PIHTILARDAN NEDEN DAHA GÜÇLÜ?

Doğal kan pıhtıları hayat kurtarıcı olsa da bazen yeterince hızlı oluşmuyor. Ayrıca mekanik olarak kırılgan oldukları için yoğun kanamalarda etkisiz kalabiliyor.

McGill Üniversitesi'nden makine mühendisi Jianyu Li, doğal pıhtıların özellikle ağır kanamalarda yetersiz kalabildiğini söyledi. Li'ye göre yeni sistem, kırmızı kan hücrelerinin yapısal gücünü artırarak bu sorunu çözmeyi hedefliyor.

LABORATUVAR SONUÇLARI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırma kapsamında geliştirilen yapay pıhtılar laboratuvar ortamında ve fare modellerinde test edildi. Sonuçlar ise dikkat çekici oldu.

Testlerde öne çıkan veriler şu şekilde:

  • Doğal pıhtılara göre 13 kat daha dayanıklı bulundu.
  • Yaklaşık 4 kat daha yapışkan yapı gösterdi.
  • Toksik etki ya da ciddi bağışıklık sistemi reaksiyonu görülmedi.
ACİL MÜDAHALELERDE KULLANILABİLİR Mİ?

Uzmanlara göre sistemin en önemli avantajlarından biri hızlı hazırlanabilmesi. Araştırmacı ekibin verdiği bilgilere göre:

Kullanım Türü Hazırlık Süresi
Donör kanı kullanılan sistem Yaklaşık 10 dakika
Hastanın kendi kanıyla hazırlanan sistem Yaklaşık 20 dakika

Bu sürelerin, acil servisler ve ameliyathaneler için büyük avantaj sağlayabileceği belirtiliyor.

KAN SULANDIRICI KULLANAN HASTALAR İÇİN UMUT OLABİLİR Mİ?

Yeni teknoloji yalnızca travma vakaları için değil, kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için de önem taşıyor. Çünkü bu ilaçlar zararlı pıhtı oluşumunu azaltırken, vücudun faydalı pıhtı oluşturma yeteneğini de düşürüyor. Araştırmacılar, geliştirilen sitojelin bu eksikliği giderebileceğini düşünüyor.

YAPAY KAN PIHTILARI GELECEKTE NELERİ DEĞİŞTİREBİLİR?

  • Acil travma müdahaleleri
  • Organ onarımı
  • Cerrahi operasyonlar
  • Yoğun bakım süreçleri
  • Kanama bozukluğu tedavileri
