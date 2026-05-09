Saniyeler içinde hayata bağlıyor: Kan kaybını durduran "yapay pıhtı" geliştirildi

Kan kaybını çok kısa sürede durdurabilecek yeni bir biyomühendislik çalışması, tıp dünyasında dikkat çekti. Kanada ve ABD'li araştırmacılar tarafından geliştirilen yapay kan pıhtıları, doğal pıhtılardan daha hızlı oluşuyor ve daha güçlü bir yapı sunuyor. Uzmanlara göre bu teknoloji, özellikle ağır yaralanmalar, ameliyatlar ve kanama bozukluğu yaşayan hastalar için önemli bir çözüm olabilir.

YAPAY KAN PIHTISI NASIL ÇALIŞIYOR?

Araştırmacılar tarafından geliştirilen sisteme "EBC" adı veriliyor. Bu teknoloji, "tıklama pıhtılaşması" adı verilen özel bir yöntemle hazırlanıyor. Sistemde hastanın kendi kanı ya da uygun donör kanı kullanılabiliyor.

Yeni yöntemde dikkat çeken nokta ise kırmızı kan hücreleri oldu. Bilim insanları, özel kimyasal reaksiyonlarla bu hücreleri birbirine bağlayarak çok daha sağlam bir yapı elde etti. Böylece doğal pıhtılara göre daha güçlü ve dayanıklı biyomalzemeler üretildi.