Kamuya 11 bilişim personeli alınacak: Başvuru şartları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 13–29 Mart 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla alınacak. Adaylar, KPSS ve yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak ve başarı durumuna göre yerleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 11 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

ALIMLAR KPSS VE YABANCI DİL PUANINA GÖRE YAPILACAK

Adayların değerlendirilmesinde, 2024 veya 2025 yıllarında alınmış KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'u esas alınacak. KPSS puanı bulunmayan adaylar için puan 70 olarak kabul edilirken, yabancı dil belgesi ibraz etmeyen adayların bu alandaki puanı sıfır olarak değerlendirilecek.

Bu puanlamaya göre oluşturulacak sıralamada, her pozisyon için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü veya uygulamalı sınava çağrılacak. Sıralamada son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sınava katılma hakkı elde edecek.

TOPLAM 11 KADRO İÇİN FARKLI UZMANLIK ALANLARINDA ALIM YAPILACAK

İlan kapsamında A ve B grubu olmak üzere farklı ücret tavanlarına sahip pozisyonlar bulunuyor.

A Grubu kapsamında:

  • 4 Kıdemli Java Yazılım Uzmanı
  • 2 Kıdemli .NET Yazılım Uzmanı
  • 1 Veri Tabanı Yöneticisi

B Grubu kapsamında ise:

  • 1 .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • 1 Java Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • 1 Frontend Yazılım Uzmanı
  • 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı

A Grubu pozisyonlar için ücret tavanı sözleşme ücretinin 3 katına kadar çıkabilirken, B Grubu pozisyonlarda bu oran 2 kat olarak uygulanacak.

BAŞVURU ŞARTLARINDA TECRÜBE VE TEKNİK YETKİNLİK ÖNE ÇIKIYOR

Adayların başvuru yapabilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Bunun yanı sıra, mühendislik fakülteleri başta olmak üzere belirli bölümlerden mezun olma şartı aranıyor.

Mesleki tecrübe şartı ise başvurulan pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Ücret tavanı iki katı aşmayan pozisyonlar için en az 3 yıl, diğer pozisyonlar için ise en az 5 yıl deneyim şartı bulunuyor. Bu tecrübenin belgelenmesi zorunlu tutuluyor.

Adayların ayrıca en az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemeleri, yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmaları ve ağ sistemleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor.

POZİSYONA GÖRE DETAYLI TEKNİK ŞARTLAR BELİRLENDİ

Her bir pozisyon için ayrıca detaylı teknik yeterlilik kriterleri tanımlandı. Özellikle kıdemli yazılım uzmanı pozisyonlarında; Java ve .NET teknolojilerine hakimiyet, mikro servis mimarisi bilgisi, DevOps süreçleri, CI/CD araçları ve konteyner teknolojileri gibi alanlarda ileri düzey bilgi ve deneyim talep ediliyor.

Veri Tabanı Yöneticisi pozisyonu için PostgreSQL başta olmak üzere veri tabanı yönetimi, yüksek erişilebilirlik (HA), felaket kurtarma, performans optimizasyonu ve Linux sistem yönetimi gibi konular öne çıkıyor.

Frontend ve yazılım geliştirme uzmanlıklarında ise modern web teknolojileri, framework bilgisi, performans optimizasyonu ve kullanıcı deneyimi odaklı geliştirme süreçleri aranıyor.

Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonunda ise siber güvenlik araçları, zafiyet analizi, SIEM yönetimi ve ağ güvenliği konularında deneyim şartı bulunuyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar başvurularını 13 Mart 2026 ile 29 Mart 2026 tarihleri arasında, saat 23:59'a kadar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek olup, posta veya şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacak.

Başvuru sırasında adaylardan özgeçmiş, dil belgesi, mesleki tecrübe belgeleri ve programlama dillerine ilişkin dokümanlar talep edilecek. Belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde yüklenmesi adayın sorumluluğunda olacak.

SINAV SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Başvuru şartlarını sağlayan adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

Sınav sonuçlarına göre her pozisyon için başarı sıralaması oluşturulacak ve asil adayların yanı sıra yedek adaylar da belirlenecek. Yerleştirme işlemleri başarı sırasına göre yapılacak.

SONUÇLAR VE İTİRAZ SÜRECİ

Başvuru ve sınav sonuçları Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Bu ilanlar tebligat niteliğinde sayılacak ve adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.

Adaylar sonuçlara, ilan tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak itiraz edebilecek. Süresi dışında yapılan itirazlar dikkate alınmayacak.

