Kamuya 11 bilişim personeli alınacak: Başvuru şartları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 13–29 Mart 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla alınacak. Adaylar, KPSS ve yabancı dil puanı esas alınarak yapılacak sıralama sonucunda sözlü/uygulamalı sınava çağrılacak ve başarı durumuna göre yerleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere toplam 11 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

ALIMLAR KPSS VE YABANCI DİL PUANINA GÖRE YAPILACAK Adayların değerlendirilmesinde, 2024 veya 2025 yıllarında alınmış KPSS P3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'u esas alınacak. KPSS puanı bulunmayan adaylar için puan 70 olarak kabul edilirken, yabancı dil belgesi ibraz etmeyen adayların bu alandaki puanı sıfır olarak değerlendirilecek. Bu puanlamaya göre oluşturulacak sıralamada, her pozisyon için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday sözlü veya uygulamalı sınava çağrılacak. Sıralamada son sıradaki adayla aynı puana sahip olanlar da sınava katılma hakkı elde edecek.

TOPLAM 11 KADRO İÇİN FARKLI UZMANLIK ALANLARINDA ALIM YAPILACAK İlan kapsamında A ve B grubu olmak üzere farklı ücret tavanlarına sahip pozisyonlar bulunuyor. A Grubu kapsamında: 4 Kıdemli Java Yazılım Uzmanı

2 Kıdemli .NET Yazılım Uzmanı

1 Veri Tabanı Yöneticisi B Grubu kapsamında ise: 1 .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı

1 Java Yazılım Geliştirme Uzmanı

1 Frontend Yazılım Uzmanı

1 Bilgi Güvenliği Uzmanı A Grubu pozisyonlar için ücret tavanı sözleşme ücretinin 3 katına kadar çıkabilirken, B Grubu pozisyonlarda bu oran 2 kat olarak uygulanacak.

BAŞVURU ŞARTLARINDA TECRÜBE VE TEKNİK YETKİNLİK ÖNE ÇIKIYOR Adayların başvuru yapabilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Bunun yanı sıra, mühendislik fakülteleri başta olmak üzere belirli bölümlerden mezun olma şartı aranıyor. Mesleki tecrübe şartı ise başvurulan pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Ücret tavanı iki katı aşmayan pozisyonlar için en az 3 yıl, diğer pozisyonlar için ise en az 5 yıl deneyim şartı bulunuyor. Bu tecrübenin belgelenmesi zorunlu tutuluyor. Adayların ayrıca en az iki güncel programlama dilini bildiğini belgelemeleri, yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmaları ve ağ sistemleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor.