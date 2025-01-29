Kalbi şifa bulmak için okunacak dua ve sureler: Kaygıyı azaltan vesvese duası

Kur'ân'da, vesveseci şeytanın şerrinden Allah'a sığınılması emredilir (en-Nâs, 114/1-6). Hadislerde ise müminlerin vesveseyle hareket etmemeleri, bunun dinî ve hukuki bir hüküm doğurmayacağı belirtilmiştir. Peygamber Efendimiz (s.a.s.), vesveseye kapılan kişilerin Allah'a sığınmasını ve bu düşüncelerden uzaklaşmasını öğütlemiştir. Bir hadis-i şerifte şu ifade geçmektedir:

"Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve 'Şunu böyle kim yarattı? (Şunu) böyle kim yarattı?' en sonunda, 'Rabbini kim yarattı?' diye sorar(ak sürekli vesvese verir). İşbu raddeye gelince o kişi derhâl (şeytandan) Allah'a sığınsın ve (vesvesesine) hemen son versin!" (Buhârî, Bed'ü'l-halk, 11 [3276]; Müslim, Îmân, 214 [134]).