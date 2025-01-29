Kalbi şifa bulmak için okunacak dua ve sureler: Kaygıyı azaltan vesvese duası
Günümüzün stresli yaşam koşullarında pek çok insan kaygı ve endişe ile mücadele etmekte zorlanıyor. Özellikle iç huzuru yakalamak isteyenler için manevi destek sağlayan dualar büyük bir önem taşıyor. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) vesvese duası da, ruhsal dinginlik arayanların en çok başvurduğu dualar arasında yer alıyor. Peki vesveseden korunmak ve kaygıyı azaltmak için hangi dualar okunmalı? İşte kalbi şifa bulmak için okunacak dua ve sureler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.01.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:18