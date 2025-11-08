Viral Galeri Viral Liste Kahvaltıda yumurta yerine ne yenir? Yumurtadan daha fazla protein içeriyor, kas gelişimini destekliyor

Kahvaltıda yumurta yerine ne yenir? Yumurtadan daha fazla protein içeriyor, kas gelişimini destekliyor

Güne enerjik ve tok başlamak isteyenler için kahvaltı sofralarındaki protein kaynakları çeşitleniyor. Uzman diyetisyenler, yalnızca yumurtanın değil, bazı besinlerin de ondan daha fazla protein içerdiğine dikkat çekiyor. Peki kahvaltıda yumurta yerine ne yenir? İşte kas gelişimini destekleyen ve tokluk süresini uzatan 7 yüksek proteinli kahvaltı seçeneği...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.11.2025 13:47
Kahvaltıda yumurta yerine ne yenir? Yumurtadan daha fazla protein içeriyor, kas gelişimini destekliyor

Uzman diyetisyenlerin değerlendirmelerine göre, kahvaltı öğününde tercih edilen bazı besinler, yumurtadan daha fazla protein içeriyor. Protein değeri yüksek bu gıdalar, günlük beslenme düzeninde çeşitlilik sağlamaya yardımcı oluyor. Peki hem sağlıklı hem tok tutan bu alternatifler neler? İşte sabah öğünlerinde öne çıkan 7 yüksek proteinli kahvaltı önerileri…

Kahvaltıda yumurta yerine ne yenir? Yumurtadan daha fazla protein içeriyor, kas gelişimini destekliyor

YÜKSEK PROTEİNLİ 7 KAHVALTI ÖNERİSİ

Diyetisyen Kaytee Hadley, sabah öğününde yeterli protein almanın hem kan şekeri dengesini koruduğunu hem de gün boyu enerji seviyesini artırdığını belirtiyor. Hadley, kahvaltıda en az 20-30 gram protein alınmasını öneriyor. Açıklamasında şu ifadelere yer veriyor: "Protein ayrıca kas onarımını ve bakımını da başlatır ki bu, özellikle aktifseniz veya kilonuzu kontrol etmeye çalışıyorsanız önemlidir."

Kahvaltıda yumurta yerine ne yenir? Yumurtadan daha fazla protein içeriyor, kas gelişimini destekliyor

Yumurta, 100 gramda 10,7 gram protein içeriğiyle güçlü bir seçenek olsa da bazı besinler bu değeri geride bırakıyor. İşte Real Simple makelesine göre, sabah enerjinizi artıran yüksek proteinli kahvaltı önerileri…

Kahvaltıda yumurta yerine ne yenir? Yumurtadan daha fazla protein içeriyor, kas gelişimini destekliyor

Badem Ezmesi

Bitkisel protein açısından en zengin kahvaltılıklardan biri badem ezmesi. 100 gramlık bir porsiyonda 20,8 gram protein içeriyor. E vitamini, magnezyum ve çinko yönünden de güçlü bir kaynak. Filizlenmiş ekmeğe sürülerek veya gece yulafına eklenerek sağlıklı bir kahvaltı seçeneği oluşturulabilir.

Kahvaltıda yumurta yerine ne yenir? Yumurtadan daha fazla protein içeriyor, kas gelişimini destekliyor

Füme Somon

Omega-3 yağ asitleriyle kalp dostu bir protein kaynağı olan somon, kas ve beyin sağlığını destekler. 100 gramlık bir porsiyonda 18,3 gram protein bulunur. Soğuk tütsülenmiş türleri, sıcak tütsülenmiş seçeneklere göre daha fazla faydalı yağ asidi içerir.

SON DAKİKA