Viral Galeri Viral Liste Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?

Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?

Ramazan ayı, Müslümanlar için rahmet ve bağışlanma fırsatları sunan özel bir aydır. Bu ayın en değerli gecelerinden biri de Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Cebrail (A.S) aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimize ilk kez indirildiği gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı sayılır. Peki 2025 yılı itibariyle Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 08:30 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:10
Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, bu yıl da tüm İslam alemi tarafından büyük bir huşu ve manevi derinlikle idrak edilecek. Duaların kabul olduğuna inanılan ibadetlerle geçirilmesi gereken bu gece aynı zamanda Ramazan'ın son günlerine de denk geliyor. Peki, Kadir Gecesi nedir, Kadir Gecesi'nde neler olmuştur ve 2025 yılında bu özel gece hangi tarihe denk geliyor? İşte Kadir Gecesi'nin önemi ve tarihi…

Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?

Kadir Gecesi Ne Zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılına ait dini günler takvimini yayımladı ve bu takvime göre Kadir Gecesi'nin tarihi belli oldu. 2025 yılında Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesinde gerçekleştirilecek. Müslümanlar bu gecede ellerini semaya açıp dualarını ederken, Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyecekler.

Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?

Kadir Gecesi Nedir?

Kadir kelimesi, kelime anlamı olarak "güç, şeref, hüküm ve kıymet" gibi yüce manalara gelir. Kadir Gecesi ise Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak tanımlanır.

Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?

Kur'an'da bu gece bin aydan daha hayırlı olarak ifade edilmiştir ve İslam alemi için çok büyük bir öneme sahiptir. Bu gece sadece bir zaman dilimi değil aynı zamanda insanlık için bir yenilenme bir aydınlanma fırsatıdır.

Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?

Kadir Gecesi'nin Manevi Önemi

Kadir Gecesi, İslam'ın ilk yıllarında cahiliye karanlığının hüküm sürdüğü bir dönemde gerçekleşmiştir. O dönemde insanlar, putlara tapmakta zulüm ve adaletsizlik içinde yaşamaktadır.

Bu gece Allah'ın son kitabı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olup insanlığa kurtuluşu ve doğru yolu gösteren bir milat olmuştur. Kadir Gecesi, hem bireysel hem de toplumsal olarak bir dönüşümün, bir uyanışın simgesidir.

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