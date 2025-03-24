Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi, bu yıl da tüm İslam alemi tarafından büyük bir huşu ve manevi derinlikle idrak edilecek. Duaların kabul olduğuna inanılan ibadetlerle geçirilmesi gereken bu gece aynı zamanda Ramazan'ın son günlerine de denk geliyor. Peki, Kadir Gecesi nedir, Kadir Gecesi'nde neler olmuştur ve 2025 yılında bu özel gece hangi tarihe denk geliyor? İşte Kadir Gecesi'nin önemi ve tarihi…