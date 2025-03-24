Kadir Gecesi hangi gün, ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi önemi ve faziletleri neler?
Ramazan ayı, Müslümanlar için rahmet ve bağışlanma fırsatları sunan özel bir aydır. Bu ayın en değerli gecelerinden biri de Kadir Gecesi'dir. Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Cebrail (A.S) aracılığıyla Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimize ilk kez indirildiği gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı sayılır. Peki 2025 yılı itibariyle Kadir Gecesi hangi tarihe denk geliyor?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.03.2025 08:30
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 09:10