Kadınlara hem kariyer hem annelik desteği: İzin 24 hafta, en az 123 bin TL!
Türkiye'de kadınların hem anne olabilmesi hem de çalışma hayatından kopmaması için yeni bir politika paketi hazırlanıyor. Meclis'e sunulan düzenlemeyle doğum izninin 24 haftaya çıkarılması, annelere en az 123 bin TL'lik destek ödenmesi gibi yeni teşvikler sağlanması planlanıyor. Peki yeni sistem kadınlara zaman, finansman, koruma ve gelişim alanlarında tam olarak ne getiriyor? Aşağıdaki 4 başlıkta bu yeni dönemin detayları yer alıyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü geride kalırken Türkiye'de kadınların hem anne olabilmesi hem de çalışma hayatından kopmaması için yeni politikalar gündemde. Devlet, doğum oranlarını artırmayı hedefleyen düzenlemelerle kadınların istihdamda kalmasını destekleyecek adımlar atıyor. Yapılan araştırmalar ise doğum yapan kadınların önemli bir bölümünün kısa süre içinde iş hayatından çekildiğini ortaya koyuyor.
DOĞUM SONRASI İŞTEN AYRILMA ORANI YÜKSEK
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Nüfus Politikaları Kurulu'na sunulan araştırma, son 10 yılda doğum yapan 2 milyon kadının çalışma hayatındaki durumunu ortaya koydu. Verilere göre doğum yapan annelerin yarısı bir yıl içinde işini bırakıyor.
Araştırmaya göre doğumdan sonraki ilk 6 ay içinde kadınların yüzde 39,9'u çalışma hayatından ayrılıyor. Başka bir ifadeyle doğum yapan her 100 kadından yaklaşık 40'ı işini bırakıyor.
- İşten ayrılma oranı zaman ilerledikçe daha da yükseliyor. Doğumdan sonraki 12 ayda bu oran yüzde 56,5'e, 24 ayda yüzde 68,1'e ve 36 ayda yüzde 72,8'e çıkıyor. Doğum sonrası işten ayrılan kadınların ortalama yaşı ise 30,73 olarak ölçüldü.
Kadınların işten ayrılmasında en önemli etkenler arasında çocuk bakım maliyetlerinin yüksek olması ve düşük ücretler öne çıkıyor.
KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIMI
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 15 yaş ve üzerindeki kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 36,8 seviyesinde bulunuyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe bu oran da artıyor.
- Lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 38,5 olurken, üniversite mezunlarında bu oran yüzde 68,7'ye ulaşıyor.
- Kadınların genel istihdam oranı ise yüzde 32,5 olarak hesaplandı. İstihdamdaki kadınların yüzde 18,3'ü yarı zamanlı çalışıyor. Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu bulunan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranı ise yüzde 26,9 seviyesinde kaldı.
- Öte yandan üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarında yer alan kadınların oranı yüzde 21,5 olarak belirlendi.