DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILIYOR Doğum oranlarını artırmayı hedefleyen yeni yasal düzenlemelerin Ramazan Bayramı sonrasında TBMM'de yasalaşması bekleniyor. Düzenleme kapsamında halen 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Artırılacak 8 haftalık süre doğum sonrası izne eklenecek. Yeni düzenlemeye göre kadın çalışanlar doğuma iki hafta kalana kadar çalışabilecek. Babalık izni ise işçiler için 5 günden 10 güne çıkarılacak. Böylece babalık izni memurlardaki süreyle eşitlenmiş olacak. Koruyucu ailelere de aynı izin hakkının verilmesi öngörülüyor. Ayrıca kadın konukevlerinden yararlanan ve yeterli geliri bulunmayan kadınlara, beraberlerindeki çocuklarıyla birlikte harçlık verilmesi de planlanan düzenlemeler arasında yer alıyor.

DOĞUM İZNİNDE MAAŞ ÖDEMESİ ARTACAK Çalışan annelere doğum izni süresince son bir yıllık kazançları üzerinden iş göremezlik ödeneği veriliyor. Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasıyla birlikte bu ödemelerin miktarı da artacak. Bugüne kadar 112 gün üzerinden hesaplanan ve en az 82 bin 208 TL olarak ödenen annelik ödeneği, yeni düzenlemeyle 168 gün üzerinden hesaplanacak. Buna göre en düşük ödeme 123 bin 312 TL'ye çıkacak.

Geliri daha yüksek olan annelerin alacağı ödeme de artacak. Örneğin; 40 bin TL geliri olan bir anneye yaklaşık 149 bin 333 TL

DOĞUM İZNİNDE İŞTEN ÇIKARILAN KADININ HAKLARI Doğum izninde olan bir kadın çalışan işten çıkarılması durumunda bazı yasal haklara sahip. Tazminatsız feshi gerektiren bir durum yoksa ve çalışanın kıdemi bir yıl veya daha fazlaysa kıdem tazminatı alma hakkı bulunuyor. Ayrıca kıdemine göre 2 ila 8 haftalık brüt ücret üzerinden ihbar tazminatı talep edilebiliyor. Kadın çalışan bir ay içinde işe iade davası açabiliyor. Eşit davranma ilkesinin ihlal edilmesi durumunda ise çalışan, dört aylık ücret tutarında eşit davranma tazminatı talep edebiliyor.