1982’den sonra bir ilk: Japonya’da yeni kuş türü keşfedildi

Japonya'nın uzak adalarında yaşayan ve tek tür olduğu düşünülen bir kuş, genetik analizlerle iki ayrı tür olarak tanımlandı. Tokara Yaprak Ötücüsü, 1982'den bu yana ülkede keşfedilen ilk yeni kuş türü oldu.

Japonya'daki Izu ve Tokara Adaları'nda yaşayan yaprak ötücüsü kuşlarının tek tür olduğu kabul ediliyordu. Ancak uzun yıllara yayılan genetik araştırmalar, bu kuşların aslında iki farklı tür olduğunu ortaya koydu. Yeni tür, bilimsel olarak "Phylloscopus tokaraensis"Tokara Yaprak Ötücü kuşu adıyla kayda geçti.

10 YILLIK BİR ARAŞTIRMA Bilim insanları yaklaşık on yıl önce iki ada grubundan alınan DNA örneklerini incelemeye başladı. İlk bulgular, popülasyonlar arasında belirgin farklılıklar olduğunu gösterdi. Daha sonra yapılan tam genom analizleri, Tokara grubunun genetik olarak ayrı bir tür olduğunu doğruladı. Araştırma kapsamında hem saha çalışmaları hem de laboratuvar incelemeleri yürütüldü. Müze koleksiyonları ve yeni veriler birlikte analiz edilerek sonuçlar güçlendirildi. Çalışma, bilimsel dergi PNAS Nexus'ta yayımlandı.

GÖRÜNÜŞÜ DEĞİL, SESİ ELE VERDİ Yeni tanımlanan Tokara Yaprak Ötücüsü, fiziksel olarak Ijima Yaprak Ötücüsüne neredeyse birebir benziyor. Bu nedenle uzun yıllar boyunca tek tür olarak değerlendirildi. Araştırmacılar iki tür arasındaki farkın en net şekilde ses analizinde ortaya çıktığını belirledi. Tokara kuşlarının daha basit ve farklı bir şarkı yapısına sahip olduğu tespit edildi. Bu akustik farklılık, genetik verilerle birlikte tür ayrımını kesinleştirdi. İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nden Profesör Per Alström şu değerlendirmede bulundu: "Bu, küresel biyoçeşitlilik krizi döneminde gizli biyoçeşitliliği ortaya çıkarmak için genetik yöntemlerin kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu yöntemler, gelecekteki doğa koruma çabalarına temel oluşturacak daha kapsamlı bilgi sağlamaya yardımcı olabilir"