Japonlar limonu böyle tüketiyor! Bu yöntem limonun faydalarını onlarca kat artırıyor
Herkesin mutfağında, dolapta ya da rafta bir limon ile karşılaşırız. Mutfakların vazgeçilmezi limon, suyu ve kabuğuyla çok önemli bir yere sahip. Sağlıklı beslenmede, içecek hazırlamada, tatlılarda, yemeklerde ve salatalarda olmazsa olmaz bir ürün olarak yer alıyor. Peki limonu siz nasıl tüketiyorsunuz? Japonların uyguladığı bu yöntem limonun faydalarını artıyor!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2024 16:07