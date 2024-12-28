Japonlar limonu böyle tüketiyor! Bu yöntem limonun faydalarını onlarca kat artırıyor

Japon mutfak kültüründe yer alan bu yöntem, sağlıklı yaşamı destekleyenlerin dikkatini çekiyor: Dondurulmuş limon tüketimi! Limonun sadece suyunu kullanıyor ya da kabuğunu atıyorsanız, bu yöntemi deneyin. Dondurulmuş limon, sağlığa faydalarıyla şaşırtıyor. İşte, dondurulmuş limonun faydaları...