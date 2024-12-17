Janis Timma neden öldü, intihar mı etti? Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma kimdir, kaç yaşındaydı?

Basketbol Dünyası Üzgün: Başsağlığı Mesajları Yağdı

Janis Timma'nın ölüm haberi yalnızca Letonya'dan değil, dünya genelinden basketbol camiasında geniş yankı uyandırdı. Baskonia, Olympiakos ve Khimki gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinde forma giymiş olan Timma'nın ölümünün ardından çok sayıda kulüp ve basketbolcu, üzüntülerini dile getiren başsağlığı mesajları yayımladı. Timma'nın, kariyerindeki başarıları ve spor dünyasındaki pozitif kişiliğiyle hatırlanacağı ifade ediliyor.