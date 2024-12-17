Janis Timma neden öldü, intihar mı etti? Letonyalı eski milli basketbolcu Janis Timma kimdir, kaç yaşındaydı?
Eski Darüşşafaka basketbolcusu Janis Timma'nın ölüm haberi spor dünyasını yasa boğdu. Moskova'da cansız bedeni bulunan Timma'nın yaşamını yitirmesi, sevenlerini ve basketbol camiasını derin üzüntüye sürükledi. Başarılı kariyeriyle tanınan Letonyalı oyuncunun ölüm nedeni ve hayatına dair detaylar haberimizde...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:34