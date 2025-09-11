Viral Galeri Viral Liste İzmir Karşıyaka'da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti: Bir çözüm bulunmalı

İzmir'de çöp krizi her geçen gün büyük büyüyor. Son olarak Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi ve Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bırakınca grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerden ve oluşan kötü kokudan ise vatandaş rahatsızlık duyan vatandaşlardan Oğuz Ayhan "Etraf pislik, bulaşıcı bir hastalık da olabilir. İnsana ve hayvana bulaşabilir. Sadece işlek caddede değil ara sokaklarda çöp içinde kalmış. Ne olursa olsun bu işleri birinin yapması gerekiyor. Bir çözüm bulunmalı" dedi.

Giriş Tarihi: 11.09.2025 13:55
Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi ve 35 gündür eylemde olan Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, dün sabah ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bıraktıklarını duyurdu.

Maaş ve geriye dönük TİS haklarını alamadıklarını söyleyen DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube temsilcileri ve 580 Kent A.Ş. işçisi 6 aydır maaşını almadıklarını, bin 200 çalışanı olan Personel A.Ş şirketi çalışanları ise temmuz ayının yüzde 36'sını alıp geri kalanının ödemediğini belirtti.

İşçilerin iş bırakma eylemi nedeniyle Karşıyaka'nın işlek cadde ve sokaklarında çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerden ve oluşan kötü kokudan ise vatandaş rahatsızlık duydu.

"BİR ÇÖZÜM BULUNMALI"

İzmir'de yaşayan Oğuz Ayhan (46), "Normalde buralar temiz olurdu, çöpler toplanırdı. Ancak işçiler grevde olduğu için bugün her yer çöp içinde. Etraf pislik, bulaşıcı bir hastalık da olabilir. İnsana ve hayvana bulaşabilir. Sadece işlek caddede değil ara sokaklarda çöp içinde kalmış. Ne olursa olsun bu işleri birinin yapması gerekiyor. Bir çözüm bulunmalı" dedi.

"FARELER ÇIKMAYA BAŞLADI"

Mahalle sakinlerinden Selçuk Savaş (32) da "Alıştık artık değişmiyor. Bayraklı'dan geçiyoruz Körfez kokuyor. Karşıyaka'da hep çöp var. Fareler de çıkmaya başladı. Pis kokmasının yanı sıra özellikle akşamları sinekler de oluyor" diye konuştu.

