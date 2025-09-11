İzmir Karşıyaka'da çöp yığınları! Vatandaş isyan etti: Bir çözüm bulunmalı

İzmir'de çöp krizi her geçen gün büyük büyüyor. Son olarak Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 Nolu Şube üyesi ve Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle ana şantiye ve temizlik işleri şantiyesinde iş bırakınca grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu. Biriken çöplerden ve oluşan kötü kokudan ise vatandaş rahatsızlık duyan vatandaşlardan Oğuz Ayhan "Etraf pislik, bulaşıcı bir hastalık da olabilir. İnsana ve hayvana bulaşabilir. Sadece işlek caddede değil ara sokaklarda çöp içinde kalmış. Ne olursa olsun bu işleri birinin yapması gerekiyor. Bir çözüm bulunmalı" dedi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi