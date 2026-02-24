İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi!

100 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN PROGRAMININ DETAYLARI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 100 milyar liralık finansman programının ayrıntıları da kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre: Krediler 6 ayı anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli olarak kullandırılacak.

Finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşürülecek.

KOBİ'lere kefalet desteği sağlanacak.

Emek yoğun dört sektör dışında kalan imalat sanayi KOBİ'leri, 2025 yılı Kasım-Aralık dönemindeki ortalama istihdam seviyelerini koruma taahhüdü vermeleri halinde, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanlık kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak.

Bu destekle yıllık finansman maliyetinin yüzde 23'e kadar gerilemesi hedefleniyor. Programa mart ayı başından itibaren başvuru yapılabilecek.

2004'TEN BU YANA 1,4 TRİLYON LİRALIK TEŞVİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üretim ve istihdamı desteklemek amacıyla halihazırda 15 ayrı teşvik uygulamasını sürdürüyor. 2004 yılından bugüne kadar sağlanan toplam teşvik tutarının 1 trilyon 382 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Yeni programla birlikte İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanan 51 milyar liralık kaynağın doğrudan imalat sektörüne aktarılması, üretim kapasitesinin korunması ve işletmelerin mali yüklerinin hafifletilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

NAKİT AKIŞINA VE İSTİHDAMA ÇİFT YÖNLÜ DESTEK Finansman paketiyle firmaların işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, KOBİ'lerin krediye erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut istihdamın korunması amaçlanıyor. Kredi Garanti Fonu teminat mekanizmasıyla da teminat sorunu yaşayan işletmeler için ek güvence sağlanacak.

Ekonomi yönetimi, 51 milyar liralık destekle hem üretim çarklarının yavaşlamasının önüne geçmeyi hem de istihdam kaybı riskini sınırlamayı hedefliyor. Yeni paket, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için hem kısa vadeli nefes hem de orta vadeli finansman kalkanı niteliği taşıyor.