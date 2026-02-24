CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 51 milyar liralık destek paketi devreye alındı. İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı program kapsamında emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek verilecek, KOBİ'lere ise 6 aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak.

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 1

Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele sürecini sürdürürken üretim, yatırım ve istihdamı korumaya dönük yeni bir adım attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı" kapsamında, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık kaynak doğrudan imalat sektörüne yönlendirilecek.

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 2

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, programla hem emek yoğun sektörlere nakdi destek sağlanacak hem de KOBİ'ler için üç yıla yayılan finansman imkanı devreye alınacak.

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 3

ÇALIŞAN BAŞINA 3 BİN 500 LİRA DESTEK

Paketin ilk ayağını istihdamı korumaya yönelik nakdi destek oluşturuyor. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ve mevcut istihdamını muhafaza eden işverenlere, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira ödeme yapılacak.

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 4

Söz konusu destek, işverenlerin kamu borçlarına mahsup edilecek. Böylece firmalara doğrudan nakit akışını rahatlatacak bir katkı sağlanması hedefleniyor.

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 5

KOBİ'LERE 36 AYA VARAN VADELİ KREDİ

  • Programın ikinci ayağında ise finansmana erişim kolaylaştırılıyor. KOBİ'ler başta olmak üzere imalat sektöründeki işletmelere, 6 aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sunulacak.
  • KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı şekilde 50 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Böylece işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve üretim kapasitesinin korunması amaçlanıyor.
  • Destek paketiyle yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin istihdamının korunması hedeflenirken, 221 binden fazla iş yerinin uygulamadan yararlanması öngörülüyor.
İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 6

100 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN PROGRAMININ DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 100 milyar liralık finansman programının ayrıntıları da kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre:

  • Krediler 6 ayı anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli olarak kullandırılacak.
  • Finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşürülecek.
  • KOBİ'lere kefalet desteği sağlanacak.
  • Emek yoğun dört sektör dışında kalan imalat sanayi KOBİ'leri, 2025 yılı Kasım-Aralık dönemindeki ortalama istihdam seviyelerini koruma taahhüdü vermeleri halinde, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanlık kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak.
İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 7

Bu destekle yıllık finansman maliyetinin yüzde 23'e kadar gerilemesi hedefleniyor. Programa mart ayı başından itibaren başvuru yapılabilecek.

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 8

2004'TEN BU YANA 1,4 TRİLYON LİRALIK TEŞVİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üretim ve istihdamı desteklemek amacıyla halihazırda 15 ayrı teşvik uygulamasını sürdürüyor. 2004 yılından bugüne kadar sağlanan toplam teşvik tutarının 1 trilyon 382 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 9

Yeni programla birlikte İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanan 51 milyar liralık kaynağın doğrudan imalat sektörüne aktarılması, üretim kapasitesinin korunması ve işletmelerin mali yüklerinin hafifletilmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 10

NAKİT AKIŞINA VE İSTİHDAMA ÇİFT YÖNLÜ DESTEK

Finansman paketiyle firmaların işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, KOBİ'lerin krediye erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut istihdamın korunması amaçlanıyor. Kredi Garanti Fonu teminat mekanizmasıyla da teminat sorunu yaşayan işletmeler için ek güvence sağlanacak.

İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi! 11

Ekonomi yönetimi, 51 milyar liralık destekle hem üretim çarklarının yavaşlamasının önüne geçmeyi hem de istihdam kaybı riskini sınırlamayı hedefliyor. Yeni paket, imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için hem kısa vadeli nefes hem de orta vadeli finansman kalkanı niteliği taşıyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin