İstihdamı koruyana devlet desteği: Çalışan başına 3.500 TL, 50 milyona kadar kredi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 51 milyar liralık destek paketi devreye alındı. İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklı program kapsamında emek yoğun sektörlerde istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira destek verilecek, KOBİ'lere ise 6 aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sağlanacak.
Ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadele sürecini sürdürürken üretim, yatırım ve istihdamı korumaya dönük yeni bir adım attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı" kapsamında, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yaklaşık 51 milyar liralık kaynak doğrudan imalat sektörüne yönlendirilecek.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, programla hem emek yoğun sektörlere nakdi destek sağlanacak hem de KOBİ'ler için üç yıla yayılan finansman imkanı devreye alınacak.
ÇALIŞAN BAŞINA 3 BİN 500 LİRA DESTEK
Paketin ilk ayağını istihdamı korumaya yönelik nakdi destek oluşturuyor. Başta tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya olmak üzere emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ve mevcut istihdamını muhafaza eden işverenlere, çalışan başına aylık 3 bin 500 lira ödeme yapılacak.
Söz konusu destek, işverenlerin kamu borçlarına mahsup edilecek. Böylece firmalara doğrudan nakit akışını rahatlatacak bir katkı sağlanması hedefleniyor.
KOBİ'LERE 36 AYA VARAN VADELİ KREDİ
- Programın ikinci ayağında ise finansmana erişim kolaylaştırılıyor. KOBİ'ler başta olmak üzere imalat sektöründeki işletmelere, 6 aya kadar anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi imkanı sunulacak.
- KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı şekilde 50 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek. Böylece işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve üretim kapasitesinin korunması amaçlanıyor.
- Destek paketiyle yaklaşık 1 milyon 100 bin kişinin istihdamının korunması hedeflenirken, 221 binden fazla iş yerinin uygulamadan yararlanması öngörülüyor.