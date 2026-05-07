İstifa edince tazminat alınır mı? İşte kuruşu kuruşuna hak kazanma listesi
Çalışma hayatında milyonlarca kişiyi ilgilendiren sosyal güvenlik düzenlemeleri, yalnızca maaş ve sigorta sistemiyle sınırlı kalmıyor. Mevzuat, çalışanların işten çıkarılma süreçlerinden işsiz kaldıkları döneme kadar birçok konuda önemli haklar sunuyor. Kıdem tazminatından işe iade hakkına, ihbar süresinden işsizlik maaşına kadar uzanan bu güvenceler, belirli şartların yerine getirilmesi halinde devreye giriyor.
Türkiye'de çalışma hayatını düzenleyen sosyal güvenlik mevzuatı, sanıldığının aksine sadece "çalışanı koruma" eksenli değil, taraflar arasındaki dengeyi sağlayan kapsamlı bir güvence kalkanı üzerine kurulu. Ancak bu haklardan faydalanabilmek için "bilmek yetmiyor", belirli süreleri ve yasal şartları da yerine getirmek gerekiyor. Birçok çalışan, sadece işten çıkarıldığında haklarını sorgulasa da aslında süreç, işe giriş bildirgesinin verildiği ilk dakikadan itibaren başlıyor.
İşte kıdem tazminatından işe iade davasına kadar, her çalışanın cebinde olması gereken o hayati bilgiler.
ÇALIŞANLAR İÇİN 4 KRİTİK GÜVENCE BULUNUYOR
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, iş hukukunda çalışanları koruyan temel mekanizmalar; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işe iade hakkı ve işsizlik maaşı olarak öne çıkıyor. Bu haklar, çalışanların işlerini kaybettikleri süreçte ekonomik kayıplarını azaltmayı ve iş güvencesini sağlamayı amaçlıyor.
Ancak her çalışan bu haklardan otomatik olarak yararlanamıyor. Özellikle bazı tazminat hakları için belirli çalışma süresinin doldurulması gerekiyor.
KIDEM TAZMİNATI İÇİN 1 YIL ŞARTI
Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekiyor. Sistem, çalışılan her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplama yapıyor.
Kıdem tazminatı hakkı genellikle işverenin işçiyi kendi isteği ve kusuru dışında işten çıkarması halinde doğuyor. Çalışanın haklı nedenle istifa etmesi durumunda da tazminat alma hakkı korunuyor.
İSTİFA EDEN ÇALIŞAN HANGİ DURUMLARDA TAZMİNAT ALABİLİYOR?
Mevzuatta bazı özel durumlar istisna olarak kabul ediliyor. Buna göre çalışan;
- Emeklilik hakkını kazandığında
- Askere giderken
- Kadın çalışan evlilik nedeniyle işten ayrıldığında
- Emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladığında
- Bazı sağlık gerekçeleri oluştuğunda
kıdem tazminatı alarak işten ayrılabiliyor.
İHBAR SÜRESİ HEM İŞÇİYİ HEM İŞVERENİ BAĞLIYOR
İhbar sistemi, iş sözleşmesinin aniden sona erdirilmesini önlemeyi amaçlıyor. İşveren, çalışanı işten çıkarırken belirli süreler boyunca iş arama imkanı tanımak zorunda kalıyor. Bu süre kullandırılmazsa ihbar tazminatı ödeniyor.
Çalışma süresine göre uygulanan ihbar süreleri şöyle:
- 6 aydan kısa çalışanlarda: 2 hafta
- 6 ay ile 1,5 yıl arasında çalışanlarda: 4 hafta
- 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışanlarda: 6 hafta
- 3 yıldan fazla çalışanlarda: 8 hafta
Aynı yükümlülük çalışan için de geçerli oluyor. İşçi kendi isteğiyle ayrılırken bu süreleri dikkate almak zorunda. Aksi durumda ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğabiliyor.