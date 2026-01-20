İşten çıkış kodları kalktı mı? SGK hizmet dökümünde merak edilen değişiklik
e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde işten çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar kaldırıldı. Danıştay'ın 14 Ekim 2024 tarihli kararı sonrası yapılan düzenleme ile, işverenlere sunulan belgelerde fesih kodları yer almamaya başladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulamaya aldığı değişiklik, işten çıkış kodları nedeniyle iş arama sürecinde sorun yaşayan milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.
DANIŞTAY'DAN KRİTİK KARAR
Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yer alan "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" çıkış kodunu mercek altına aldı. Yüksek Mahkeme, bu kodun tamamen işverenin tek taraflı beyanına dayandığını, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiğini ve bunun da kişinin çalışma hayatı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabildiğini tespit etti.
Kararda, söz konusu uygulamanın hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na hem de anayasal çalışma hakkına aykırılık oluşturduğu vurgulandı ve ilgili düzenlemenin iptaline hükmedildi.
BELGEDE GÖRÜNMEZ HALE GELDİ
Danıştay kararının ardından SGK hizmet dökümlerine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. e-Devlet üzerinden kişilerin kendi hizmet dökümlerini sorgulaması halinde işten çıkış kodları halen görülebiliyor. Ancak işverenlere sunulan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinde artık işten çıkış kodları ve fesih nedenleri yer almıyor.
Bu düzenleme ile çalışanların, geçmiş işten ayrılış nedenleri üzerinden damgalanmasının ve yeni işe alım süreçlerinde dezavantaj yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNDE YER ALIYOR
Öte yandan, işverenin işe alım sürecinde çalışandan işten ayrılış bildirgesi talep etmesi halinde, fesih nedeni bu belgede halen açık şekilde görülebiliyor. Yani çıkış kodları tamamen ortadan kalkmış değil, yalnızca belirli belgelerde erişime kapatılmış durumda.