İşten çıkış kodları kalktı mı? SGK hizmet dökümünde merak edilen değişiklik

e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde yer alan işten çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar artık görünmüyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren uygulama değişikliği, özellikle işten ayrılış kodları nedeniyle yeni iş bulmakta zorlanan kişiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli kararında Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında yer alan "ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" çıkış kodunu mercek altına aldı. Yüksek Mahkeme, bu kodun tamamen işverenin tek taraflı beyanına dayandığını, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiğini ve bunun da kişinin çalışma hayatı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabildiğini tespit etti.

Kararda, söz konusu uygulamanın hem Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na hem de anayasal çalışma hakkına aykırılık oluşturduğu vurgulandı ve ilgili düzenlemenin iptaline hükmedildi.

BELGEDE GÖRÜNMEZ HALE GELDİ

Danıştay kararının ardından SGK hizmet dökümlerine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. e-Devlet üzerinden kişilerin kendi hizmet dökümlerini sorgulaması halinde işten çıkış kodları halen görülebiliyor. Ancak işverenlere sunulan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi belgesinde artık işten çıkış kodları ve fesih nedenleri yer almıyor.

Bu düzenleme ile çalışanların, geçmiş işten ayrılış nedenleri üzerinden damgalanmasının ve yeni işe alım süreçlerinde dezavantaj yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.