Her gün geçiyoruz ama isimlerini bilmiyoruz! İstanbul’un köy isimleri nereden geliyor?
İstanbul'un bugün milyonların yaşadığı semtlerinin birçoğu aslında adını Osmanlı dönemindeki göçlerden, devlet adamlarından ve tarihi olaylardan alıyor. Arnavutköy'den Kadıköy'e kadar uzanan bu isimlerin ardındaki hikayeler ise şehrin bilinmeyen geçmişine ışık tutuyor.
İstanbul yalnızca tarihi yapılarıyla değil, semt isimlerinin taşıdığı anlamlarla da dikkat çekiyor. Her gün milyonlarca insanın yaşadığı Arnavutköy, Bakırköy, Kadıköy ya da Mecidiyeköy gibi yerlerin isimlerinin nasıl ortaya çıktığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Osmanlı'dan Bizans'a uzanan süreçte şekillenen bu isimler kimi zaman bir devlet adamından kimi zaman göç hikayelerinden doğdu.
YEŞİLKÖY İSMİNİ HALİT ZİYA UŞAKLIGİL ÖNERDİ
Bir dönem "Ayastefanos" adıyla bilinen Yeşilköy semtinin adı Cumhuriyet döneminde değiştirildi. 1878 Osmanlı-Rus Antlaşması'nın imzalandığı yer olarak da bilinen bölgenin yabancı kökenli adı yerine Türkçe bir isim aranıyordu.
Dönemin önemli edebiyatçılarından Halit Ziya Uşaklıgil, semtin yemyeşil doğasından etkilenerek "Yeşilköy" adını önerdi. Bu önerinin kabul edilmesiyle birlikte semt 1926 yılından itibaren Yeşilköy adıyla anılmaya başlandı.
VANİKÖY İSMİ BİR OSMANLI ALİMİNE DAYANIYOR
Boğaz'ın dikkat çeken noktalarından Vaniköy, adını Osmanlı din âlimi Vani Mehmed Efendi'den aldı. Aslen Vanlı olan ve bu nedenle "Vanî" lakabıyla anılan Mehmed Efendi, Sultan IV. Mehmed'in hocalığını yaptı. Padişah tarafından bölgedeki arazinin kendisine verilmesinin ardından burada cami ve medrese inşa ettirdi.
Semt zamanla "Vani'nin Köyü" olarak anılmaya başladı ve bu kullanım günümüzdeki Vaniköy adına dönüştü. Bölgede bulunan Vaniköy Camii de bu tarihin en önemli simgeleri arasında gösteriliyor.
MECİDİYEKÖY İSMİNİ SULTAN ABDÜLMECİD'DEN ALDI
Bugün İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Mecidiyeköy, 19. yüzyılın ortalarına kadar boş araziler ve tarım alanlarından oluşuyordu.
Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid döneminde bölge göçmenlerin yerleştirilmesi amacıyla imara açıldı. Bölgeye yerleşen toplulukların, padişaha teşekkür amacıyla buraya "Mecid'in Köyü" anlamına gelen Mecidiyeköy adını verdiği belirtiliyor.
FERİKÖY'ÜN ADI BİR LEVANTEN AİLEDEN GELDİ
Feriköy isminin kökeniyle ilgili en yaygın rivayetler, Sultan III. Selim dönemine kadar uzanıyor. Rivayetlere göre padişah, bölgedeki geniş bir araziyi Levanten bir aileden olan Madame Ferry'ye hediye etti. Bölge halkı zamanla bu alanı "Ferry'nin Köyü" diye anmaya başladı.
Yıllar içinde "Ferry" ismi halk arasında "Feri" şeklinde telaffuz edildi ve semtin adı Feriköy olarak kaldı.