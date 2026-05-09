Her gün geçiyoruz ama isimlerini bilmiyoruz! İstanbul’un köy isimleri nereden geliyor?

İstanbul yalnızca tarihi yapılarıyla değil, semt isimlerinin taşıdığı anlamlarla da dikkat çekiyor. Her gün milyonlarca insanın yaşadığı Arnavutköy, Bakırköy, Kadıköy ya da Mecidiyeköy gibi yerlerin isimlerinin nasıl ortaya çıktığı ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Osmanlı'dan Bizans'a uzanan süreçte şekillenen bu isimler kimi zaman bir devlet adamından kimi zaman göç hikayelerinden doğdu.

Bir dönem "Ayastefanos" adıyla bilinen Yeşilköy semtinin adı Cumhuriyet döneminde değiştirildi. 1878 Osmanlı-Rus Antlaşması'nın imzalandığı yer olarak da bilinen bölgenin yabancı kökenli adı yerine Türkçe bir isim aranıyordu.

VANİKÖY İSMİ BİR OSMANLI ALİMİNE DAYANIYOR

Boğaz'ın dikkat çeken noktalarından Vaniköy, adını Osmanlı din âlimi Vani Mehmed Efendi'den aldı. Aslen Vanlı olan ve bu nedenle "Vanî" lakabıyla anılan Mehmed Efendi, Sultan IV. Mehmed'in hocalığını yaptı. Padişah tarafından bölgedeki arazinin kendisine verilmesinin ardından burada cami ve medrese inşa ettirdi.

Semt zamanla "Vani'nin Köyü" olarak anılmaya başladı ve bu kullanım günümüzdeki Vaniköy adına dönüştü. Bölgede bulunan Vaniköy Camii de bu tarihin en önemli simgeleri arasında gösteriliyor.