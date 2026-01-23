Yaklaşık 80 yıldır kapsamlı bir yenileme görmeyen yapıda, önceki yıllarda yapılan ve özgün mimariyle örtüşmeyen eklemeler aşamalı şekilde kaldırıldı. İnceleme sırasında, önceki onarımlarda kullanılan beton ve çimento içeriğindeki tuzlar ile kimyasal maddelerin yapıya zarar verdiği, taşıyıcı kolon ve kirişlerin birbirine bağlı olmadığı tespit edildi.

Çalışmalarda, en fazla bilgi ve belgenin bulunduğu 18. yüzyıl sonu verileri temel alınarak kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri söküldü ve yapı tarihsel dokusuna uygun hale getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç sonrası Kız Kulesi, 2025'te 246 bin 47 ziyaretçiyle İstanbul'un en çok ilgi gören simge noktalarından biri olarak öne çıktı.

KIZ KULESİ'NDE LAZER GÖSTERİSİ YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nde 11 Mayıs'ta saat 21.00'de ışık ve lazer gösterisi düzenleneceğini duyurarak etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.