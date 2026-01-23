CANLI YAYIN
İstanbul'un incileri turistlerin gözdesi oldu! Ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'un iki simgesi Galata Kulesi ve Kız Kulesi, 2025'te ziyaretçi akınına uğradı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre iki yapı toplam 1 milyon 197 bin 385 kişiyi ağırladı. Galata Kulesi 951 bin 338, Kız Kulesi ise 246 bin 47 ziyaretçiye ulaştı. Her iki tarihi yapı, yıl boyunca kültür turizminin en yoğun ilgi gören durakları arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul'un iki önemli miras noktasında 2025 boyunca yoğun ziyaretçi trafiği oluştuğunu açıkladı. Restorasyon ve koruma çalışmaları sonrası Galata Kulesi ile Kız Kulesi, kültür turizminin öne çıkan durakları oldu.

İSTANBUL'UN İKİ SİMGESİ DOLDU TAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simge yapılarında elde edilen ziyaretçi rakamlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ne olan ilgi, yürüttüğümüz koruma, restorasyon ve yönetim anlayışının somut sonuçlarını ortaya koyuyor. Kültürel mirasımızı korurken, bu değerleri ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyoruz"

GALATA KULESİ EN ÇOK ZİYARET EDİLENLER ARASINDA

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle Galata Kulesi, 2025 yılı boyunca 951 bin 338 ziyaretçi ağırladı. Bakanlık tarafından yürütülen restorasyon sürecinin ardından yeniden ziyarete açılan yapı, 2025 verilerine göre yılın en çok ziyaret edilen beşinci müzesi olarak kayda geçti.

Galata Kulesi'nde 1 Kasım 2023'te başlatılan çalışmalar kapsamında bir dönem 8. kat ziyarete kapatılmıştı. Restorasyon sürecinde kulenin 63 metre yüksekliğindeki 270 kilogramlık bakır alemi restore edilerek dört parça halinde yeniden yerine yerleştirildi. Ayrıca beden duvarları ve zeminde jeoradar taramaları yapıldı.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARIYLA KORUMA ALTINA ALINDI

Dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında Galata Kulesi'nin tamamı geçici süreyle ziyarete kapatıldı. 674 yıllık yapı, restorasyon boyunca iskeleyle çevrelenerek koruma altına alındı. Tarihi dokusu ve panoramik manzarasıyla Galata Kulesi, İstanbul silüetinin öne çıkan simgeleri arasında yer almayı sürdürdü.

İSTANBUL BOĞAZI'NIN SİMGESİ KIZ KULESİ ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ OLDU

İstanbul Boğazı'nın ortasında yer alan Kız Kulesi, II. Mahmud dönemindeki mimari karakterine yeniden kavuşması amacıyla 2021'de başlatılan restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kapılarını tekrar ziyaretçilere açtı.

Yaklaşık 80 yıldır kapsamlı bir yenileme görmeyen yapıda, önceki yıllarda yapılan ve özgün mimariyle örtüşmeyen eklemeler aşamalı şekilde kaldırıldı. İnceleme sırasında, önceki onarımlarda kullanılan beton ve çimento içeriğindeki tuzlar ile kimyasal maddelerin yapıya zarar verdiği, taşıyıcı kolon ve kirişlerin birbirine bağlı olmadığı tespit edildi.

Çalışmalarda, en fazla bilgi ve belgenin bulunduğu 18. yüzyıl sonu verileri temel alınarak kule ve kale bölümündeki özgün olmayan çatı ilaveleri söküldü ve yapı tarihsel dokusuna uygun hale getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç sonrası Kız Kulesi, 2025'te 246 bin 47 ziyaretçiyle İstanbul'un en çok ilgi gören simge noktalarından biri olarak öne çıktı.

KIZ KULESİ'NDE LAZER GÖSTERİSİ YAPILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kız Kulesi'nde 11 Mayıs'ta saat 21.00'de ışık ve lazer gösterisi düzenleneceğini duyurarak etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

