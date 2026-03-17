İstanbul’da vapurlar çalışıyor mu? İptal edilen hatlar ve seferler
İstanbul'da 17 Mart 2026 sabahı etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımını sekteye uğrattı. Saat 04.53 itibarıyla İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınırken, Şehir Hatları da aynı gerekçeyle bazı vapur seferlerini ikinci bir duyuruya kadar iptal etti.
BOĞAZ'DA GEÇİŞLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU
Yetkililer, güvenli seyir koşullarının ortadan kalkması üzerine Boğaz'dan geçen gemilerin geçişine ara verildiğini bildirdi. Sisin etkisini sürdürmesi halinde kısıtlamanın ne kadar süreceğine ilişkin net bir zaman verilmezken, gelişmelerin hava şartlarına bağlı olarak değerlendirileceği belirtildi.
VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER YAŞANIYOR
Olumsuz hava koşulları şehir içi deniz ulaşımını da aksattı. Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, bazı hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiği duyuruldu.
İptal edilen hatlar ve seferler şöyle sıralandı:
- Anadolu Kavağı – Rumeli Kavağı – Sarıyer Hattı
- Sarıyer – Beykoz Hattı
- Anadolu Kavağı – Üsküdar Hattı
- 07.20 Rumeli Kavağı – Eminönü seferi
- 07.05 Sarıyer – Eminönü seferi
GÜNCEL DUYURULAR TAKİP EDİLMELİ
Yetkililer, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için güncel sefer bilgilerini takip etmeleri gerektiğini vurguladı. Sisin etkisini kaybetmesiyle birlikte seferlerin ve gemi trafiğinin yeniden normale dönmesi bekleniyor.