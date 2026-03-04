İstanbul’da vapur seferlerine hava engeli: İşte iptal edilen hatlar

İstanbul'da etkisini artıran olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini, bazı seferlerde ise gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.

ŞEHİR HATLARI'NDAN YOLCULARA UYARI Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bazı Hatlarda Seferler Yapılamayacak 04 Mart 2026 tarihli açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. Buna göre iptal edilen seferler şöyle: Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş hattında Moda iskelesine uğrama

Kadıköy–Sarıyer hattı

İstinye–Çubuklu hattı

09.30 Sarıyer–Eminönü hattı seferi