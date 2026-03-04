İstanbul’da vapur seferlerine hava engeli: İşte iptal edilen hatlar
İstanbul'da etkisini artıran olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yaptığı açıklamada hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini, bazı seferlerde ise gecikmeler yaşanabileceğini duyurdu.
ŞEHİR HATLARI'NDAN YOLCULARA UYARI
Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi. Açıklamada, "Hava muhalefeti sebebiyle seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir." ifadelerine yer verildi.
Bazı Hatlarda Seferler Yapılamayacak
04 Mart 2026 tarihli açıklamada, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi. Buna göre iptal edilen seferler şöyle:
- Bostancı–Moda–Karaköy–Kabataş hattında Moda iskelesine uğrama
- Kadıköy–Sarıyer hattı
- İstinye–Çubuklu hattı
- 09.30 Sarıyer–Eminönü hattı seferi
Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgilerini takip etmeleri gerektiğini vurgularken, hava koşullarına bağlı olarak yeni düzenlemelerin yapılabileceği ifade edildi.