İstanbul’da sağanak kapıda! Meteoroloji'den ikinci sistem uyarısı: Şemsiyesiz çıkmayın

Tekin'e göre cuma günü Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege ve Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimler ve güney bölgelerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.