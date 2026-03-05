CANLI YAYIN
İstanbul’da sağanak kapıda! Meteoroloji'den ikinci sistem uyarısı: Şemsiyesiz çıkmayın

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde Van çevrelerinde hafif kar yağışı beklenirken, akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sabahın ilk saatlerinde Van çevrelerinde hafif kar yağışı beklenirken, akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermesi beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekti.

Kar erimesinin de risk oluşturabileceği belirtilirken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

YENİ YAĞIŞLI SİSTEM YOLDA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tekin, Perşembe günü mevcut yağışlı sistemin ülkeyi terk edeceğini belirterek, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının görüleceğini ifade etti.

Cuma günü ise Karadeniz üzerinden gelecek ikinci bir yağışlı sistemin Türkiye'yi etkileyeceğini belirten Tekin, özellikle Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Ege Bölgesi'nde yağışların etkili olacağını söyledi.

Tekin'e göre cuma günü Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege ve Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimler ve güney bölgelerde genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi öngörülüyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin'in paylaştığı bilgilere göre;

  • Başkent Ankara'da önümüzdeki iki gün boyunca yağış beklenmiyor. Kentte havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sıcaklıkların ise 10 ila 12 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.
  • İstanbul'da da bugün boyunca yağış beklenmezken, havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bildirildi. Cuma günü ise kentte yağmur görüleceği belirtilirken, sıcaklıkların üç gün boyunca 11 ila 13 derece arasında değişeceği ifade edildi.
  • İzmir'de ise bugün boyunca parçalı ve az bulutlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Cuma günü kentte sağanak yağış görülebileceği belirtilirken, sıcaklığın 18 ila 19 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.
5 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İlSıcaklıkHava Durumu
Edirne14°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul11°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli13°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli15°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

İlSıcaklıkHava Durumu
Afyonkarahisar13°CParçalı zamanla çok bulutlu
Denizli18°CParçalı zamanla çok bulutlu
İzmir18°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Manisa17°CParçalı zamanla çok bulutlu
AKDENİZ

İlSıcaklıkHava Durumu
Adana18°CParçalı bulutlu
Antalya19°CParçalı bulutlu
Hatay16°CParçalı bulutlu
Mersin18°CParçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

İlSıcaklıkHava Durumu
Ankara11°CParçalı zamanla çok bulutlu
Eskişehir13°CParçalı zamanla çok bulutlu
Kayseri7°CParçalı zamanla çok bulutlu
Konya12°CParçalı zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ

İlSıcaklıkHava Durumu
Bolu13°CParçalı zamanla çok bulutlu
Düzce15°CParçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Kastamonu13°CParçalı zamanla çok bulutlu
Zonguldak11°CParçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İlSıcaklıkHava Durumu
Amasya13°CParçalı zamanla çok bulutlu
Samsun13°CParçalı zamanla çok bulutlu
Tokat9°CParçalı zamanla çok bulutlu
Trabzon9°CParçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU

İlSıcaklıkHava Durumu
Erzurum-2°CParçalı bulutlu
Kars-2°CParçalı bulutlu
Malatya8°CParçalı bulutlu
Van4°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İlSıcaklıkHava Durumu
Diyarbakır13°CParçalı bulutlu
Gaziantep14°CParçalı bulutlu
Siirt12°CParçalı bulutlu
Şanlıurfa15°CParçalı bulutlu
