İstanbul’da sağanak kapıda! Meteoroloji'den ikinci sistem uyarısı: Şemsiyesiz çıkmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Sabah saatlerinde Van çevrelerinde hafif kar yağışı beklenirken, akşam ve gece saatlerinde Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yağmur ve sağanak görülecek.
Sabah ve gece saatlerinde özellikle Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olacak.
SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde önemli bir değişiklik göstermesi beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
DOĞU KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU İÇİN ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesine dikkat çekti.
Kar erimesinin de risk oluşturabileceği belirtilirken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
YENİ YAĞIŞLI SİSTEM YOLDA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin de yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tekin, Perşembe günü mevcut yağışlı sistemin ülkeyi terk edeceğini belirterek, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının görüleceğini ifade etti.
Cuma günü ise Karadeniz üzerinden gelecek ikinci bir yağışlı sistemin Türkiye'yi etkileyeceğini belirten Tekin, özellikle Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Ege Bölgesi'nde yağışların etkili olacağını söyledi.