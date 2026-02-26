İstanbul’da poyraz sert esecek! Meteoroloji'den 34 il için sarı alarm: Kar, fırtına, sağanak...

Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:

Sarı kod, hava durumunun potansiyel risk taşıdığı anlamına geliyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 34 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentte kuvvetli yağış, yer yer kar ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ VE BATI AKDENİZ'E FIRTINA UYARISI

MGM, Doğu Karadeniz ile Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, bölgenin doğusunda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 28 Şubat Cumartesi akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden aynı şiddette devam eden rüzgarın da Perşembe akşam saatlerinden itibaren batısında, Cuma günü ise Antalya Körfezi çevresinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.