İstanbul’da poyraz sert esecek! Meteoroloji'den 34 il için sarı alarm: Kar, fırtına, sağanak...
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 26 Şubat Perşembe günü A Haber canlı yayınında Türkiye genelindeki son hava durumu tablosunu ayrıntılarıyla değerlendirdi. İstanbul'da kar beklentisinin sınırlı, ancak rüzgarın kuvvetli olacağını; Marmara'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini ve Doğu Anadolu'da kar yağışının etkisini artırarak süreceğini açıklayan Tek, mart ayına girilirken kuraklık ve zirai don riskine de dikkat çekti.
Tek'in verdiği bilgilere göre, iç bölgelerde yağışlar kesilmiş durumda. Ancak Marmara Bölgesi'nde yeni bir yağış sistemi etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sıcaklıklar 2 ila 5 derece arasında değişiyor. Avrupa Yakası'nda yağışların daha yoğun görüldüğünü, Anadolu Yakası'nda ise daha zayıf seyrettiğini belirten Tek, yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini söyledi.
İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ SINIRLI, RÜZGAR KUVVETLİ
Canlı yayında İstanbul'daki mevcut tabloyu şöyle anlattı:
"Şu saatler itibariyle özellikle İstanbul'da sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişiyor. Beylikdüzü'nde şu anda 2 dereceler civarında. Oradaki yağışlar bazen karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Ama zeminde çok tutacak bir kar yağışı değil. O yüzden bugün İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyecek bir kar yağışı beklemiyoruz."
Tek, öğle saatlerine doğru sıcaklıkların 5-6 dereceye yükseleceğini, bu nedenle karın yerde kalıcı olmayacağını vurguladı.
ÖĞLEDEN SONRA FIRTINAYA YAKLAŞAN RÜZGAR
İstanbul için asıl riskin kuvvetli rüzgar olduğuna dikkat çeken Tek, özellikle öğleden sonra kuzeyli poyrazın etkisini artıracağını söyledi. Saatte 50-60 kilometreye ulaşabilecek rüzgar hızlarının fırtına değerlerine yaklaşabileceğini ifade etti.
"Rüzgar saat 10'dan sonra kuvvetlenmeye başlayacak. Öğleden sonra 60 kilometrelere kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde de devam edecek. Yarın sabah saatlerine doğru biraz zayıflayacak ama tamamen kesilmeyecek."
Rüzgarın etkisinin yarın öğle saatlerine kadar süreceğini belirten Tek, yarın öğleden sonra hızın 30 kilometre seviyelerine gerilemesinin beklendiğini kaydetti.
DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR BEKLENİYOR
Kuvvetli rüzgarın deniz ulaşımını da etkileyebileceğini ifade eden Tek, özellikle Marmara Denizi ve Karadeniz'de risk bulunduğunu söyledi.
"Marmara Denizi'nde ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Özellikle İstanbul'dan Bandırma'ya, Yalova'ya giden feribotlarda iptaller olabilir. Öğle saatleri itibariyle bazı seferlerin iptal edilmesi muhtemel."
Balıkçıların da rüzgar nedeniyle denize açılmakta zorlanabileceğini belirten Tek, bu durumun balık fiyatlarına da yansıyabileceğini dile getirdi.