İstanbul’da poyraz sert esecek! Meteoroloji'den 29 il için sarı alarm: Kar, fırtına, sağanak...
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, 26 Şubat Perşembe günü A Haber canlı yayınında Türkiye genelindeki son hava durumu tablosunu ayrıntılarıyla değerlendirdi. İstanbul'da kar beklentisinin sınırlı, ancak rüzgarın kuvvetli olacağını; Marmara'da deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini ve Doğu Anadolu'da kar yağışının etkisini artırarak süreceğini açıklayan Tek, mart ayına girilirken kuraklık ve zirai don riskine de dikkat çekti.
Tek'in verdiği bilgilere göre, iç bölgelerde yağışlar kesilmiş durumda. Ancak Marmara Bölgesi'nde yeni bir yağış sistemi etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da sıcaklıklar 2 ila 5 derece arasında değişiyor. Avrupa Yakası'nda yağışların daha yoğun görüldüğünü, Anadolu Yakası'nda ise daha zayıf seyrettiğini belirten Tek, yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini söyledi.
İSTANBUL'DA KAR BEKLENTİSİ SINIRLI, RÜZGAR KUVVETLİ
Canlı yayında İstanbul'daki mevcut tabloyu şöyle anlattı:
"Şu saatler itibariyle özellikle İstanbul'da sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişiyor. Beylikdüzü'nde şu anda 2 dereceler civarında. Oradaki yağışlar bazen karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Ama zeminde çok tutacak bir kar yağışı değil. O yüzden bugün İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyecek bir kar yağışı beklemiyoruz."
Tek, öğle saatlerine doğru sıcaklıkların 5-6 dereceye yükseleceğini, bu nedenle karın yerde kalıcı olmayacağını vurguladı.
ÖĞLEDEN SONRA FIRTINAYA YAKLAŞAN RÜZGAR
İstanbul için asıl riskin kuvvetli rüzgar olduğuna dikkat çeken Tek, özellikle öğleden sonra kuzeyli poyrazın etkisini artıracağını söyledi. Saatte 50-60 kilometreye ulaşabilecek rüzgar hızlarının fırtına değerlerine yaklaşabileceğini ifade etti.
"Rüzgar saat 10'dan sonra kuvvetlenmeye başlayacak. Öğleden sonra 60 kilometrelere kadar çıkabilir. Akşam saatlerinde de devam edecek. Yarın sabah saatlerine doğru biraz zayıflayacak ama tamamen kesilmeyecek."
Rüzgarın etkisinin yarın öğle saatlerine kadar süreceğini belirten Tek, yarın öğleden sonra hızın 30 kilometre seviyelerine gerilemesinin beklendiğini kaydetti.
DENİZ ULAŞIMINDA AKSAMALAR BEKLENİYOR
Kuvvetli rüzgarın deniz ulaşımını da etkileyebileceğini ifade eden Tek, özellikle Marmara Denizi ve Karadeniz'de risk bulunduğunu söyledi.
"Marmara Denizi'nde ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Özellikle İstanbul'dan Bandırma'ya, Yalova'ya giden feribotlarda iptaller olabilir. Öğle saatleri itibariyle bazı seferlerin iptal edilmesi muhtemel."
Balıkçıların da rüzgar nedeniyle denize açılmakta zorlanabileceğini belirten Tek, bu durumun balık fiyatlarına da yansıyabileceğini dile getirdi.
MARMARA'NIN GÜNEYİ VE EGE'NİN İÇ KESİMLERİNDE KAR
Yağış sisteminin Marmara'nın güneyine doğru kaydığını belirten Tek, Balıkesir ve Kütahya hattında kar yağışının etkili olacağını söyledi. Ege'nin iç kesimlerinde de kar beklenirken, sistemin Ege'nin güneyine fazla sarkmayacağı ifade edildi.
Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de yağışların kar şeklinde görüleceğini belirten Tek, sistemin doğuya doğru ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.
DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR VE TATİLLER
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının daha kuvvetli seyredeceğini vurgulayan Tek, Toroslar'dan başlayarak Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan hattına kadar uzanan bölgede etkili kar yağışı olduğunu söyledi.
"Özellikle turkuaz renklerle gösterilen alanlarda kar yağışı daha etkili. Malatya'nın batısı ve kuzeyinde kar var. Erzincan ve Erzurum'da da tatil haberleri gelmeye başladı."
Kar yağışının bugün boyunca etkisini artırarak süreceğini, yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirten Tek, hafta sonuna doğru Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karın yeniden kuvvetlenebileceğini ifade etti.
GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞMUR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar verilerine göre Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Kahramanmaraş ile Gaziantep hattında kuvvetli yağmur etkili oluyor.
"Gaziantep'te şu anda çok kuvvetli yağmur var. Akdeniz'in doğusunda yağışlar sürecek ancak sistem ağırlıklı olarak doğuda devam edecek."
MART AYI KURAK GEÇEBİLİR
Şubat ayı boyunca etkili olan yağışlı sistemlerin mart ayında zayıflayacağını belirten Tek, önümüzdeki ay için kuraklık ihtimaline dikkat çekti.
"Şubat ayı içerisindeki kuvvetli yağışlar mart ayında ortadan kalkıyor. Mart ayı oldukça kurak geçecek gözüküyor."
Hafta sonuna doğru özellikle doğu bölgelerde ayaz ve zirai don riskinin artabileceğini belirten Tek, iç kesimlerde sıcaklıkların eksi değerlere düştüğünü ifade etti.
YENİ HAFTADA BATI ISINIYOR
Yeni haftaya ilişkin öngörülerini de paylaşan Tek, pazartesinden sonra yağışların büyük ölçüde kesileceğini söyledi. Doğu bölgelerde yüksek basınç etkisiyle geceleri sıcaklıkların ciddi şekilde düşebileceğini, bunun da tarımsal riskleri artırabileceğini kaydetti.
Batı bölgelerde ise 3-4 Mart'tan itibaren gündüz sıcaklıklarında artış bekleniyor. İstanbul'da gündüz sıcaklıklarının 12-13 dereceye kadar çıkabileceğini belirten Tek, gece değerlerinin ise 4-5 derece civarında kalacağını söyledi.
"Üşümeyi en çok artıran şey rüzgar. Sıcaklık 10 derece olsa bile rüzgar varsa daha soğuk hissediliyor."
METEOROLOJİ'DEN 29 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 29 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentte kuvvetli yağış, yer yer kar ve kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Sarı kod, hava durumunun potansiyel risk taşıdığı anlamına geliyor. Yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Uyarı Verilen İller
Sarı kodlu uyarı yapılan iller şöyle:
Adana, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, Batman ve Şırnak.
KAR, SAĞANAK VE KUVVETLİ RÜZGAR
Meteorolojik değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. Yüksek rakımlı bölgelerde yoğun kar ve tipi riski bulunurken, Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli sağanak öngörülüyor. Karadeniz kıyı kesimlerinde ise yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek.
Rüzgarın bazı bölgelerde saatte 50 kilometreyi aşabileceği, yüksek kesimlerde ise daha kuvvetli esebileceği tahmin ediliyor. Özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülere tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Yetkililer, vatandaşların güncel hava tahmin ve erken uyarıları takip etmeleri gerektiğini vurgularken, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TABLOSU
MARMARA
İl
Sıcaklık
Hava Durumu
Edirne
9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul
7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak; yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
Kocaeli
8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Tekirdağ
8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Bölge genelinde (Edirne hariç) yağmur ve sağanak bekleniyor. Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
EGE
İl
Sıcaklık
Hava Durumu
Afyonkarahisar
3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Denizli
10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
İzmir
13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Muğla
10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Bölgenin iç kesimleri yağışlı. Manisa ve Denizli'de yağmur, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya'da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kıyı kesimlerde kuzey yönlü rüzgar 40-60 km/saat hızla esecek.
AKDENİZ
İl
Sıcaklık
Hava Durumu
Adana
16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Antalya
18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Isparta
6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu; yüksekleri karla karışık yağmurlu
Mersin
14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak
Antalya hariç bölge genelinde yağış bekleniyor. Kuzey yönlü rüzgar 40-60 km/saat hızla etkili olacak.
İÇ ANADOLU
İl
Sıcaklık
Hava Durumu
Ankara
4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Eskişehir
4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Kayseri
1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Konya
4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece buzlanma ve don riski var. Güney ve doğu kesimlerde kuzey yönlü rüzgar 40-60 km/saat hızla esecek.
BATI KARADENİZ
İl
Sıcaklık
Hava Durumu
Bolu
2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Kastamonu
3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Sinop
9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Zonguldak
6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don görülebilir.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
İl
Sıcaklık
Hava Durumu
Rize
6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli
Samsun
9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar
Tokat
4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar
Trabzon
7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar; yer yer kuvvetli
Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinde yağış yer yer kuvvetli. Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlü rüzgar 40-60 km/saat hızla esecek. Yüksek kesimlerde çığ ve kar erimesi riski bulunuyor.
DOĞU ANADOLU
İl
Sıcaklık
Hava Durumu
Ağrı
4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli
Erzurum
3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; yer yer kuvvetli
Malatya
3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli
Van
10°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli
Bölge genelinde kar etkili. Doğuda çığ ve kar erimesi tehlikesi var. Sabah ve gece buzlanma ve don bekleniyor. Güneydoğuda rüzgar 50-70 km/saat hızla fırtına şeklinde esecek.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
İl
Sıcaklık
Hava Durumu
Diyarbakır
10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Cuma gece karla karışık yağmur ve kar; kuzey kesimleri yer yer kuvvetli
Gaziantep
10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak
Mardin
8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Şanlıurfa
12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak
Bölge genelinde aralıklı yağmur bekleniyor. Siirt ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağış yer yer kuvvetli. Bölgenin doğusunda rüzgar 50-70 km/saat hızla esecek.