İstanbul’da poyraz sert esecek! Meteoroloji'den 29 il için sarı alarm: Kar, fırtına, sağanak...

MARMARA'NIN GÜNEYİ VE EGE'NİN İÇ KESİMLERİNDE KAR Yağış sisteminin Marmara'nın güneyine doğru kaydığını belirten Tek, Balıkesir ve Kütahya hattında kar yağışının etkili olacağını söyledi. Ege'nin iç kesimlerinde de kar beklenirken, sistemin Ege'nin güneyine fazla sarkmayacağı ifade edildi. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de yağışların kar şeklinde görüleceğini belirten Tek, sistemin doğuya doğru ilerlemeye devam edeceğini kaydetti.

DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR VE TATİLLER Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının daha kuvvetli seyredeceğini vurgulayan Tek, Toroslar'dan başlayarak Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan hattına kadar uzanan bölgede etkili kar yağışı olduğunu söyledi. "Özellikle turkuaz renklerle gösterilen alanlarda kar yağışı daha etkili. Malatya'nın batısı ve kuzeyinde kar var. Erzincan ve Erzurum'da da tatil haberleri gelmeye başladı." Kar yağışının bugün boyunca etkisini artırarak süreceğini, yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirten Tek, hafta sonuna doğru Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karın yeniden kuvvetlenebileceğini ifade etti.

GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞMUR Meteoroloji Genel Müdürlüğü radar verilerine göre Güneydoğu Anadolu'da, özellikle Kahramanmaraş ile Gaziantep hattında kuvvetli yağmur etkili oluyor. "Gaziantep'te şu anda çok kuvvetli yağmur var. Akdeniz'in doğusunda yağışlar sürecek ancak sistem ağırlıklı olarak doğuda devam edecek."

MART AYI KURAK GEÇEBİLİR Şubat ayı boyunca etkili olan yağışlı sistemlerin mart ayında zayıflayacağını belirten Tek, önümüzdeki ay için kuraklık ihtimaline dikkat çekti. "Şubat ayı içerisindeki kuvvetli yağışlar mart ayında ortadan kalkıyor. Mart ayı oldukça kurak geçecek gözüküyor." Hafta sonuna doğru özellikle doğu bölgelerde ayaz ve zirai don riskinin artabileceğini belirten Tek, iç kesimlerde sıcaklıkların eksi değerlere düştüğünü ifade etti.