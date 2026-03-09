CANLI YAYIN
İstanbul’da poyraz etkisi donduracak! Meteoroloji yeni hafta için uyardı: Çığ, fırtına...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye yeni haftaya doğu bölgelerde yağış, batı kesimlerde ise çoğunlukla açık ve az bulutlu bir havayla giriyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis görülebileceği bildirildi. İstanbul için yayımlanan haftalık raporda ise kentte yağış beklenmediği, poyrazın etkisiyle sıcaklıkların kısa süreli düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Saatte 30 ila 50 kilometre hızına ulaşabileceği belirtilen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE SİS GÖRÜLEBİLİR

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının etkili olabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİNE DİKKAT

Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı risklere karşı da vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNDE

Genel değerlendirmeye göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın ise çoğunlukla kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN HAFTALIK TAHMİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kent için hazırladığı haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre İstanbul'da yeni haftada yağış beklenmiyor. Gökyüzünün hafta boyunca genel olarak parçalı bulutlu olacağı tahmin edilirken, kuzey yönlü rüzgârların etkisiyle sıcaklıklarda kısa süreli düşüş yaşanabileceği belirtildi.

AKOM'un açıklamasında, "Sıcaklıkların salı gününe kadar rüzgarın kuzeyli (poyraz) yönlerden kuvvetlenmesi (20-50 km/s) ile birlikte 10 derece civarına gerilemesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

9 MART YURT GENELİ HAVA DURUMU

MARMARA

İlSıcaklıkHava Durumu
Edirne14°CParçalı ve az bulutlu
İstanbul12°CParçalı ve az bulutlu
Kırklareli12°CParçalı ve az bulutlu
Kocaeli13°CParçalı ve az bulutlu

Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EGE

İlSıcaklıkHava Durumu
Afyonkarahisar10°CParçalı ve az bulutlu
Denizli18°CParçalı ve az bulutlu
İzmir18°CParçalı ve az bulutlu
Manisa17°CParçalı ve az bulutlu

Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

İlSıcaklıkHava Durumu
Adana20°CParçalı ve az bulutlu
Antalya22°CParçalı ve az bulutlu
Hatay15°CParçalı ve az bulutlu
Mersin19°CParçalı ve az bulutlu

Genel durum: Parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU

İlSıcaklıkHava Durumu
Ankara9°CParçalı ve az bulutlu
Çankırı9°CParçalı ve az bulutlu
Eskişehir13°CParçalı ve az bulutlu
Konya9°CParçalı ve az bulutlu

Genel durum: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

İlSıcaklıkHava Durumu
Bolu13°CParçalı ve az bulutlu
Düzce13°CParçalı ve az bulutlu
Kastamonu9°CParçalı bulutlu
Zonguldak10°CParçalı ve az bulutlu

Genel durum: Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece pus ile yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

İlSıcaklıkHava Durumu
Amasya10°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Samsun9°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Tokat6°CParçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon8°CParçalı, yer yer çok bulutlu

Genel durum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

DOĞU ANADOLU

İlSıcaklıkHava Durumu
Erzurum-4°CÇok bulutlu
Kars-3°CÇok bulutlu
Malatya8°CParçalı bulutlu
Van2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar

Genel durum: Çok bulutlu. Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgede buzlanma, don, pus ve sis görülebilir. Doğuda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İlSıcaklıkHava Durumu
Diyarbakır12°CParçalı ve çok bulutlu
Gaziantep14°CParçalı ve çok bulutlu
Siirt9°CParçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa14°CParçalı ve çok bulutlu

Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu.

