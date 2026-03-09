İstanbul’da poyraz etkisi donduracak! Meteoroloji yeni hafta için uyardı: Çığ, fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye yeni haftaya doğu bölgelerde yağış, batı kesimlerde ise çoğunlukla açık ve az bulutlu bir havayla giriyor. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgâr beklenirken, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve sis görülebileceği bildirildi. İstanbul için yayımlanan haftalık raporda ise kentte yağış beklenmediği, poyrazın etkisiyle sıcaklıkların kısa süreli düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre farklılık gösterecek. Ülkenin doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR Meteoroloji'nin tahminlerine göre rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Saatte 30 ila 50 kilometre hızına ulaşabileceği belirtilen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE BUZLANMA VE SİS GÖRÜLEBİLİR Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının etkili olabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİNE DİKKAT Meteoroloji yetkilileri, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı risklere karşı da vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulandı.