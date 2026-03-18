Türkiye genelinde konut ve kira piyasasına ilişkin şubat ayı verileri, yılın ilk çeyreğinde sektördeki hareketliliği net biçimde ortaya koydu. TÜİK'in konut satış istatistikleri ile Merkez Bankası'nın yeni yayımlamaya başladığı kira endeksi, hem yatırımcıların hem de kiracıların yakından takip ettiği tabloyu güncelledi.

İstanbul böylece konut piyasasındaki ağırlığını korurken, büyükşehirlerde talebin sürdüğünü de ortaya koydu.

Yılın ilk iki ayında Türkiye genelinde toplam 236 bin 29 konut satıldı. Bu dönemde en fazla satışın gerçekleştiği il ise açık ara farkla İstanbul oldu. Kentte 43 bin 706 konut satışı yapılırken, bu rakam toplam satışların %18,5'ine karşılık geldi.

Türkiye genelinde ise kira artışı %34,2 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, özellikle İstanbul'da kira baskısının diğer illere kıyasla daha güçlü olduğunu gösterdi.

İSTANBUL'DA SATIŞLAR 60 BİN SINIRINI AŞTI

Yılın ilk iki ayında İstanbul'da toplam 60 bin 311 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bunun 43 bin 706'sını konutlar, kalan kısmını ise iş yeri ve diğer taşınmazlar oluşturdu.

Ocak ayında 20 bin 412 konut satılırken, şubat ayında bu sayı 23 bin 294'e yükseldi. Aynı dönemde iş yeri satışlarında da artış dikkat çekti.