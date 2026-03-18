CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

İstanbul'da konut satışları zirvede: En çok satılan ilçeler açıklandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de konut ve kira piyasasına ilişkin şubat ayı verileri açıklandı. TÜİK'in satış istatistikleri ile Merkez Bankası'nın kira endeksi, özellikle İstanbul'da hem konut talebinin hem de kira artışlarının hız kesmediğini ortaya koydu. Yılın ilk iki ayında en fazla konutun satıldığı şehir yine İstanbul olurken, kira artışında da zirve bu kentte gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut ve kira piyasasına ilişkin şubat ayı verileri, yılın ilk çeyreğinde sektördeki hareketliliği net biçimde ortaya koydu. TÜİK'in konut satış istatistikleri ile Merkez Bankası'nın yeni yayımlamaya başladığı kira endeksi, hem yatırımcıların hem de kiracıların yakından takip ettiği tabloyu güncelledi.

KONUT SATIŞLARINDA LİDER YİNE İSTANBUL

Yılın ilk iki ayında Türkiye genelinde toplam 236 bin 29 konut satıldı. Bu dönemde en fazla satışın gerçekleştiği il ise açık ara farkla İstanbul oldu. Kentte 43 bin 706 konut satışı yapılırken, bu rakam toplam satışların %18,5'ine karşılık geldi.

İstanbul böylece konut piyasasındaki ağırlığını korurken, büyükşehirlerde talebin sürdüğünü de ortaya koydu.

KİRA ARTIŞINDA ÜÇ BÜYÜK İL ÖNE ÇIKTI

Merkez Bankası'nın yayımladığı Yeni Kiracı Kira Endeksi'ne göre şubat ayında kira artışları özellikle büyükşehirlerde hız kesmedi.

  • İstanbul'da yıllık artış: %41
  • Ankara'da yıllık artış: %36,1
  • İzmir'de yıllık artış: %34,2

Türkiye genelinde ise kira artışı %34,2 seviyesinde gerçekleşti. Veriler, özellikle İstanbul'da kira baskısının diğer illere kıyasla daha güçlü olduğunu gösterdi.

İSTANBUL'DA SATIŞLAR 60 BİN SINIRINI AŞTI

Yılın ilk iki ayında İstanbul'da toplam 60 bin 311 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Bunun 43 bin 706'sını konutlar, kalan kısmını ise iş yeri ve diğer taşınmazlar oluşturdu.

Ocak ayında 20 bin 412 konut satılırken, şubat ayında bu sayı 23 bin 294'e yükseldi. Aynı dönemde iş yeri satışlarında da artış dikkat çekti.

İLÇELERDE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

İstanbul'da ilçe bazında satış sıralaması büyük ölçüde değişmedi.

En fazla konut satılan ilçeler:

  • Esenyurt
  • Pendik
  • Başakşehir
  • Bahçelievler

Bu ilçeleri Beylikdüzü ve Kartal takip etti. Özellikle Küçükçekmece ve Bahçelievler'deki yoğunlukta kentsel dönüşüm ve tamamlanan projelerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

EN YOĞUN TALEP GÖREN İLÇELER BELLİ OLDU

Yılın ilk iki ayında satış adetlerine göre öne çıkan ilçeler şöyle:

  • Esenyurt: 5.171 konut
  • Küçükçekmece: 2.107 konut
  • Pendik: 2.058 konut
  • Bahçelievler: 2.006 konut

Bu veriler, İstanbul'da talebin belirli bölgelerde yoğunlaştığını gösterdi.

BAZI İLÇELERDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞLAR

Ocak-şubat döneminde satış artış oranlarına bakıldığında bazı ilçelerde sıçrama yaşandı.

  • Şile: %66 artış
  • Sarıyer: %62 artış

Ancak bu artışların düşük baz etkisinden kaynaklandığı, proje teslimleriyle geçici olarak yükseldiği ifade ediliyor.

Daha dengeli artışın görüldüğü ilçeler ise:

  • Büyükçekmece: %34
  • Sancaktepe: %33
  • Sultanbeyli: %33
  • Şişli: %31
KIRSAL İLÇELERDE GEÇİCİ DÜŞÜŞ

Çatalca ve Silivri'de satışların düşmesinde ise mevsimsel etki öne çıktı. Kış aylarında arsa ve arazi satışlarının yavaşlaması, bu ilçelerdeki gerilemenin temel nedeni olarak gösteriliyor.

KİRALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

İstanbul'da kira artışlarının arkasında iki ana faktör bulunuyor:

  • Kentsel dönüşümün hız kazanması
  • Göç ve nüfus hareketliliği

Yeni yapılan konutların daha yüksek fiyatlardan piyasaya sunulması da kira seviyelerini yukarı çekiyor.

DEPREM BÖLGELERİNDE ARTIŞ SINIRLI KALDI

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de ise tablo farklı. Sosyal konutların teslim edilmesiyle birlikte kiralık talebinde azalma görüldü. Bu nedenle söz konusu illerde kira artışları %20 seviyesinde kaldı.

İSTANBUL'DA ORTALAMA KİRA NE KADAR?

Güncel verilere göre İstanbul'da ortalama kira:

  • Metrekare bazında: 375 TL
  • 100 metrekare daire: yaklaşık 37.500 TL
  • Yeni yapılarda metrekare fiyatı 450 TL'ye,
  • eski binalarda ise 300 TL seviyesine kadar değişiyor.

Uzmanlara göre kira fiyatları her ay metrekare bazında 10-15 TL artış eğiliminde.

YAZ AYLARINDA YENİ ZİRVE GELEBİLİR

Mevcut artış trendinin sürmesi halinde, ağustos ayında İstanbul'da ortalama kira metrekare fiyatının 450 TL bandına ulaşabileceği öngörülüyor.

KONUT ALMAK İÇİN ÖNE ÇIKAN BÖLGELER

İstanbul'da konut alımı açısından bazı ilçeler öne çıkıyor:

  • Esenyurt: Uygun fiyatlı seçenekleriyle ilk kez alım yapanlar için öne çıkıyor
  • Küçükçekmece: Ulaşım projeleri ve gelişim potansiyeliyle dikkat çekiyor
  • Bahçelievler: Merkezi konumu ve ulaşım avantajıyla oturum amaçlı talep görüyor
  • Şile: Doğa içinde yaşam ve villa yatırımı arayanlar için alternatif oluşturuyor
Mobil uygulamalarımızı indirin