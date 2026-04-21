İstanbul’da kentsel dönüşümün “altın yılı”: Yüzde 0.69 faizli 3 milyon TL kredi
İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için üç farklı finansman modeli eş zamanlı devreye alındı. "Yarısı Bizden" kampanyası, düşük faizli uzun vadeli kredi ve faiz destekli finansman seçenekleriyle, riskli yapılarda yaşayan vatandaşlara alternatifli çözüm sunuluyor. Yeni dönemde hedef, farklı gelir gruplarının sürece daha kolay dahil olması ve dönüşümün sahada hız kazanması.
İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli konut bulunduğu bilinirken, kamu ile özel sektörün yürüttüğü projelere ek olarak bireysel dönüşümü teşvik eden bu destekler öne çıkıyor. 2026 yılı ise farklı finans kaynaklarının aynı anda kullanılabildiği bir eşik olarak görülüyor.
"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINDA KAPSAM GENİŞLEDİ
İki yıl önce başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası, bina bazlı dönüşümde en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi. Program kapsamında her bir konut için toplam 1 milyon 875 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.
Bu destek paketi üç kalemden oluşuyor:
- 875 bin TL hibe
- 875 bin TL kredi
- 125 bin TL taşınma yardımı
Yeni düzenlemeyle birlikte, 31 Aralık'a kadar yapısını riskli ilan ettiren vatandaşlar kampanyadan yararlanabilecek. Böylece ruhsat, yıkım veya hak sahipliği süreçleri nedeniyle geciken başvurular da kapsama alınmış oldu.
BÜYÜKLÜK SINIRI GETİRİLDİ
Kampanyadan yararlanmak için bazı teknik kriterler de bulunuyor. Yeni yapılacak binanın büyüklüğü, eski yapının 1,5 katını geçemiyor. Bu şartla birlikte ticari amaçlı, yüksek kâr hedefleyen projelerin sistem dışında kalması amaçlanıyor.
İstanbul'un 39 ilçesinde geçerli olan uygulamada ödemeler doğrudan hak sahibine değil, yüklenici firmaya yapılıyor. Ödeme planı ise inşaatın ilerleme seviyesine göre kademeli şekilde gerçekleştiriliyor.
UZUN VADELİ KREDİ: 3 MİLYON TL'YE KADAR FİNANSMAN
Kentsel dönüşümde ikinci önemli başlık ise düşük faizli kredi imkanı. Yeni modelde vatandaşlara:
- İlk yıl ödemesiz
- 180 ay (15 yıl) vadeli
- %0,69 faiz oranlı
- 3 milyon TL'ye kadar kredi
sunuluyor.
Bu koşullarda kullanılan kredinin aylık taksiti yaklaşık 29 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. Finansman, Dünya Bankası destekli "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında sağlanıyor.
DEZAVANTAJLI GRUPLARA EK FAİZ İNDİRİMİ
Kredi modelinde bazı gruplar için ilave avantajlar da bulunuyor. Aşağıdaki kategorilerde yer alan vatandaşlara her biri için %0,25 ek faiz indirimi uygulanıyor:
- Başka konutu olmayanlar
- Düşük ve orta gelir grupları
- Emekliler
- Şehit yakınları ve gaziler
- Engelli bireyler veya bu bireylere bakmakla yükümlü haneler
- Kadın hane reisleri
Uygulama ilk etapta İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'da hayata geçiriliyor.