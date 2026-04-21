İstanbul’da kentsel dönüşümün “altın yılı”: Yüzde 0.69 faizli 3 milyon TL kredi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için üç farklı finansman modeli eş zamanlı devreye alındı. "Yarısı Bizden" kampanyası, düşük faizli uzun vadeli kredi ve faiz destekli finansman seçenekleriyle, riskli yapılarda yaşayan vatandaşlara alternatifli çözüm sunuluyor. Yeni dönemde hedef, farklı gelir gruplarının sürece daha kolay dahil olması ve dönüşümün sahada hız kazanması.

İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli konut bulunduğu bilinirken, kamu ile özel sektörün yürüttüğü projelere ek olarak bireysel dönüşümü teşvik eden bu destekler öne çıkıyor. 2026 yılı ise farklı finans kaynaklarının aynı anda kullanılabildiği bir eşik olarak görülüyor.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINDA KAPSAM GENİŞLEDİ

İki yıl önce başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası, bina bazlı dönüşümde en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi. Program kapsamında her bir konut için toplam 1 milyon 875 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.

Bu destek paketi üç kalemden oluşuyor:

  • 875 bin TL hibe
  • 875 bin TL kredi
  • 125 bin TL taşınma yardımı

Yeni düzenlemeyle birlikte, 31 Aralık'a kadar yapısını riskli ilan ettiren vatandaşlar kampanyadan yararlanabilecek. Böylece ruhsat, yıkım veya hak sahipliği süreçleri nedeniyle geciken başvurular da kapsama alınmış oldu.

BÜYÜKLÜK SINIRI GETİRİLDİ

Kampanyadan yararlanmak için bazı teknik kriterler de bulunuyor. Yeni yapılacak binanın büyüklüğü, eski yapının 1,5 katını geçemiyor. Bu şartla birlikte ticari amaçlı, yüksek kâr hedefleyen projelerin sistem dışında kalması amaçlanıyor.

İstanbul'un 39 ilçesinde geçerli olan uygulamada ödemeler doğrudan hak sahibine değil, yüklenici firmaya yapılıyor. Ödeme planı ise inşaatın ilerleme seviyesine göre kademeli şekilde gerçekleştiriliyor.

UZUN VADELİ KREDİ: 3 MİLYON TL'YE KADAR FİNANSMAN

Kentsel dönüşümde ikinci önemli başlık ise düşük faizli kredi imkanı. Yeni modelde vatandaşlara:

  • İlk yıl ödemesiz
  • 180 ay (15 yıl) vadeli
  • %0,69 faiz oranlı
  • 3 milyon TL'ye kadar kredi

sunuluyor.

Bu koşullarda kullanılan kredinin aylık taksiti yaklaşık 29 bin TL seviyesinde hesaplanıyor. Finansman, Dünya Bankası destekli "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" kapsamında sağlanıyor.

DEZAVANTAJLI GRUPLARA EK FAİZ İNDİRİMİ

Kredi modelinde bazı gruplar için ilave avantajlar da bulunuyor. Aşağıdaki kategorilerde yer alan vatandaşlara her biri için %0,25 ek faiz indirimi uygulanıyor:

  • Başka konutu olmayanlar
  • Düşük ve orta gelir grupları
  • Emekliler
  • Şehit yakınları ve gaziler
  • Engelli bireyler veya bu bireylere bakmakla yükümlü haneler
  • Kadın hane reisleri

Uygulama ilk etapta İstanbul başta olmak üzere İzmir, Kocaeli, Sakarya, Manisa ve Tekirdağ'da hayata geçiriliyor.

FAİZ DESTEKLİ KREDİ SEÇENEĞİ DE DEVREDE

Üçüncü destek mekanizması ise mevcut kentsel dönüşüm kredilerine sağlanan faiz desteği. Bu model, hem konut hem de işyeri sahiplerini kapsıyor.

Destek tutarları kullanım amacına göre değişiyor:

  • Konut yapım/edinme: 1 milyon 250 bin TL
  • İş yeri yapım: 800 bin TL
  • İş yeri edinme: 350 bin TL
  • Güçlendirme: 320 bin TL

Konut kredilerinde 10 yıl, iş yerlerinde ise 7 yıl vade uygulanıyor.

KİRACILAR DA KAPSAMDA

Faiz destekli kredi yalnızca mülk sahiplerine değil, belirli şartları sağlayan kiracılara da açık. Riskli yapıda en az bir yıl ikamet eden kiracılar ile sınırlı ayni hak sahipleri de bu destekten yararlanabiliyor.

Ayrıca dönüşüm sonrası aynı yerde konut yapılmaması durumunda, farklı bir konut ya da işyeri edinmek isteyenlere de kredi hakkı tanınıyor.

HEDEF: DÖNÜŞÜMÜ HIZLANDIRMAK

Yeni modelle birlikte kentsel dönüşüm yalnızca büyük projeler üzerinden değil, bireysel başvurularla da ilerleyecek bir yapıya kavuşuyor. Çoklu finansman seçenekleri sayesinde farklı ekonomik koşullara sahip vatandaşların sürece dahil edilmesi ve dönüşümün şehir genelinde hızlanması hedefleniyor.

