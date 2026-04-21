İstanbul’da kentsel dönüşümün “altın yılı”: Yüzde 0.69 faizli 3 milyon TL kredi

İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon riskli konut bulunduğu bilinirken, kamu ile özel sektörün yürüttüğü projelere ek olarak bireysel dönüşümü teşvik eden bu destekler öne çıkıyor. 2026 yılı ise farklı finans kaynaklarının aynı anda kullanılabildiği bir eşik olarak görülüyor.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASINDA KAPSAM GENİŞLEDİ

İki yıl önce başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası, bina bazlı dönüşümde en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi. Program kapsamında her bir konut için toplam 1 milyon 875 bin TL'ye kadar destek sağlanıyor.

Bu destek paketi üç kalemden oluşuyor:

875 bin TL hibe

875 bin TL kredi

125 bin TL taşınma yardımı

Yeni düzenlemeyle birlikte, 31 Aralık'a kadar yapısını riskli ilan ettiren vatandaşlar kampanyadan yararlanabilecek. Böylece ruhsat, yıkım veya hak sahipliği süreçleri nedeniyle geciken başvurular da kapsama alınmış oldu.