İstanbul'da karakış Sibirya soğukları ile başladı! Kar fırtınası bir anda saracak: 4 Şubat hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Kuzeyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığı 4 ila 10 derece düşerken, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şiddetinde rüzgarlar esecek. Peki bugün hava nasıl olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:54