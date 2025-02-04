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İstanbul'da karakış Sibirya soğukları ile başladı! Kar fırtınası bir anda saracak: 4 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış etkili olacak. Kuzeyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklığı 4 ila 10 derece düşerken, özellikle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şiddetinde rüzgarlar esecek. Peki bugün hava nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.02.2025 06:54 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 06:54
İstanbul’da karakış Sibirya soğukları ile başladı! Kar fırtınası bir anda saracak: 4 Şubat hava durumu

Türkiye genelinde soğuk hava etkisini artırıyor. Birçok bölgede yağışlı hava hakim olurken, sıcaklıklarda ani düşüşler bekleniyor. Özellikle gece saatlerinden itibaren iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmesi gerekiyor. İşte bölge bölge detaylı hava durumu raporu...

İstanbul’da karakış Sibirya soğukları ile başladı! Kar fırtınası bir anda saracak: 4 Şubat hava durumu

Yağışlar Karla Karışık Olacak

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere, Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışlar, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in tamamı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kara dönecek.

İstanbul’da karakış Sibirya soğukları ile başladı! Kar fırtınası bir anda saracak: 4 Şubat hava durumu

Rüzgar Fırtına Şiddetinde Esecek

Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen rüzgarın, kısa süreli fırtına seviyesine ulaşabileceği tahmin ediliyor. Hızı saatte 80 kilometreye kadar çıkabilecek bu rüzgar, ulaşımda aksamalara neden olabilir.

İstanbul’da karakış Sibirya soğukları ile başladı! Kar fırtınası bir anda saracak: 4 Şubat hava durumu

Kar ve Soğuk Hava Kapıda

İstanbul, yeni haftayla birlikte sert bir soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sibirya kökenli soğuk hava, salı gününden itibaren şehir genelinde hava sıcaklıklarını 10-12 derece birden düşürecek. İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı beklenirken, bazı bölgelerde karla karışık yağmur etkili olacak. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyardı.

İstanbul’da karakış Sibirya soğukları ile başladı! Kar fırtınası bir anda saracak: 4 Şubat hava durumu

Soğuk Hava Dalgası Ne Zaman Gelecek?

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, kent yeni haftaya çok bulutlu ve yağışlı başlayacak. Salı günü ise sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte kış şartları kendini hissettirecek. Kar yağışı, çarşamba günü itibarıyla etkisini gösterecek. Meteoroloji verilerine göre çarşamba günü kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre arasında olması beklenirken, perşembe günü bu miktarın 3 ila 10 santimetreye kadar çıkabileceği öngörülüyor.

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