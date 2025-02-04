İstanbul’da karakış Sibirya soğukları ile başladı! Kar fırtınası bir anda saracak: 4 Şubat hava durumu

Yağışlar Karla Karışık Olacak

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere, Tekirdağ, Malatya, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde aralıklı yağış görülecek. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışlar, akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in tamamı ve Orta Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kara dönecek.