İstanbul'da deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu

İstanbul'da dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından 5.9, 4.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçı depremler daha yaşandı. Marmara'da gece boyu artçılar devam ederken sabah saatlerinde İstanbul'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilerle birlikte İstanbul depreminin hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildiği açıklandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi