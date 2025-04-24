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İstanbul'da deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu

İstanbul'da dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin hemen ardından 5.9, 4.9 ve 4.4 büyüklüğünde artçı depremler daha yaşandı. Marmara'da gece boyu artçılar devam ederken sabah saatlerinde İstanbul'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilerle birlikte İstanbul depreminin hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildiği açıklandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 17:47 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:47
İstanbul’da deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu

İstanbul'da dün (23 Nisan Çarşamba) saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul’da deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu

Meydana gelen 6.2 ve en büyüğü 5.9 şiddetindeki artçı depremlerin ardından büyük panik yaşandı. Şiddetli sarsıntılar nedeniyle birçok ilçe depremi hissetti. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından paylaşılan verilerle birlikte İstanbul depreminin hangi ilçede, kaç şiddetinde hissedildiği açıklandı.

İstanbul’da deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu

Beşik Gibi Sarsılan İlçeler: Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece
İstanbul'da en şiddetli sarsıntıyı yaşayan üç ilçe Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Esenyurt oldu.

İstanbul’da deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu

Beylikdüzü'nde 6,1; Büyükçekmece ve Esenyurt'ta ise 6,0 şiddetinde hissedildi.

İstanbul’da deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu duyurdu

İSTANBUL GENELİNDE HİSSEDİLDİ
Deprem, Esenler'de 4,9; Güngören, Sultangazi, Bağcılar ve Bahçelievler'de 4,8 şiddetinde hissedildi. Bu ilçelerde sarsıntı güçlü şekilde algılandı ancak hasar riski azaldı.

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