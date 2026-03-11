CANLI YAYIN
İstanbul’da belediyelere 55 memur alımı: Zabıta, mühendis, tekniker...

İstanbul'da kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için üç belediyeden yeni personel alımı ilanı yayımlandı. Beşiktaş, Esenler ve Kadıköy belediyeleri farklı kadrolarda toplam 55 memur ve sözleşmeli personel alacak. Zabıta memuru, mühendis, mimar, eğitmen, tekniker ve bilgisayar işletmeni gibi pozisyonların yer aldığı alımlar için başvurular mart sonu itibarıyla başlıyor.

İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlar, özellikle İstanbul'un merkezi ilçelerinde kamu görevine başlamak isteyen adayların dikkatini çekti. Peki hangi belediye kaç personel alacak ve başvuru şartları neler? İşte ilanlara ilişkin detaylar.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Beşiktaş Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 zabıta memuru alınacak. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında yapılacak.

Kadrolar önlisans ve lisans mezunları için farklı kontenjanlar içeriyor. Önlisans mezunları için 10 kişilik kadro ayrılırken, lisans mezunları için 5 kişilik kontenjan bulunuyor.

  • Başvuru yapacak adayların ilgili bölümlerden mezun olması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve 2024 KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor.
  • Zabıta memurluğu için ayrıca fiziki şartlar da aranıyor. Buna göre erkek adayların en az 1.67 metre, kadın adayların ise 1.60 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının belirlenen sınırlar içinde bulunması gerekiyor. Adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması da şartlar arasında yer alıyor.
Başvurular 1–3 Nisan 2026 tarihleri arasında Beşiktaş Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

ESENLER BELEDİYESİ 37 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDECEK

Esenler Belediyesi de farklı branşlarda toplam 37 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar arasında eğitmen, ekonomist, kütüphaneci, mimar, mühendis, şehir plancısı ve tekniker gibi birçok pozisyon bulunuyor.

İlan kapsamında:

  • 10 eğitmen
  • 2 ekonomist
  • 4 kütüphaneci
  • 2 mimar
  • 13 mühendis
  • 1 şehir plancısı
  • 3 tekniker

alımı gerçekleştirilecek.

Adayların ilgili lisans veya önlisans programlarından mezun olması, 2024 KPSS'den en az 70 puan almış olması ve çoğu kadro için B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Başvurular 30 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adayların gerekli belgelerle birlikte başvuru formunu doldurarak insankaynaklari@esenler.bel.tr adresine göndermeleri gerekiyor.

Başvuruların ardından KPSS puanına göre sıralama yapılacak ve kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın 20 Nisan 2026 tarihinde Esenler Belediyesi hizmet binasında yapılması planlanıyor.

KADIKÖY BELEDİYESİ 4 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ALACAK

Kadıköy Belediyesi de bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 bilgisayar işletmeni alımı yapacak. Kadrolar için başvuru yapacak adayların işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler veya benzer bölümlerden lisans mezunu olması gerekiyor.

Ayrıca adayların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olması ya da mezun oldukları okulda bilgisayar dersi aldığını belgelemeleri şart.

Başvurular 13–15 Nisan 2026 tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda veya belediyeye şahsen yapılabilecek.

Sözlü sınav ise 29 Nisan 2026 tarihinde Kadıköy Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilece

KADIKÖY BELEDİYESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DE ALACAK

Kadıköy Belediyesi ayrıca sözleşmeli personel kadrolarında da alım gerçekleştirecek. İlanda 2 mühendis, 1 mimar, 1 tekniker ve 1 programcı olmak üzere toplam 5 personel için kontenjan açıldı.

Bu kadrolar için başvuracak adayların 2024 KPSS'den en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Başvurular 8–10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavın ise 21 Nisan 2026 tarihinde yapılması planlanıyor.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

Belediyelerin yayımladığı ilanlarda adaylardan genel olarak şu şartlar isteniyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  • Devlet güvenliğine karşı suçlar başta olmak üzere belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak
  • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması
  • Görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması
  • İlan edilen kadro için gerekli eğitim ve KPSS şartlarını taşımak
  • Başvuruların ardından adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve belirlenen kontenjanın beş katı kadar aday sözlü veya uygulamalı sınava çağrılacak.
İstanbul'un üç farklı ilçesinde açılan bu kadrolar, özellikle kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Başvuru yapmak isteyen adayların belediyelerin resmi internet sitelerinde yayımlanan ilan metinlerini dikkatle incelemesi ve başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor.

