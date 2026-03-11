İstanbul’da belediyelere 55 memur alımı: Zabıta, mühendis, tekniker...

Adayların ilgili lisans veya önlisans programlarından mezun olması, 2024 KPSS'den en az 70 puan almış olması ve çoğu kadro için B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.

Başvuruların ardından KPSS puanına göre sıralama yapılacak ve kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Sözlü sınavın 20 Nisan 2026 tarihinde Esenler Belediyesi hizmet binasında yapılması planlanıyor.

KADIKÖY BELEDİYESİ 4 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ ALACAK

Kadıköy Belediyesi de bünyesinde görevlendirilmek üzere 4 bilgisayar işletmeni alımı yapacak. Kadrolar için başvuru yapacak adayların işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler veya benzer bölümlerden lisans mezunu olması gerekiyor.

Ayrıca adayların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olması ya da mezun oldukları okulda bilgisayar dersi aldığını belgelemeleri şart.