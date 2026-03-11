İstanbul’da belediyelere 55 memur alımı: Zabıta, mühendis, tekniker...
İstanbul'da kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için üç belediyeden yeni personel alımı ilanı yayımlandı. Beşiktaş, Esenler ve Kadıköy belediyeleri farklı kadrolarda toplam 55 memur ve sözleşmeli personel alacak. Zabıta memuru, mühendis, mimar, eğitmen, tekniker ve bilgisayar işletmeni gibi pozisyonların yer aldığı alımlar için başvurular mart sonu itibarıyla başlıyor.
İŞKUR üzerinden duyurulan ilanlar, özellikle İstanbul'un merkezi ilçelerinde kamu görevine başlamak isteyen adayların dikkatini çekti. Peki hangi belediye kaç personel alacak ve başvuru şartları neler? İşte ilanlara ilişkin detaylar.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK
Beşiktaş Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 zabıta memuru alınacak. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kapsamında yapılacak.
Kadrolar önlisans ve lisans mezunları için farklı kontenjanlar içeriyor. Önlisans mezunları için 10 kişilik kadro ayrılırken, lisans mezunları için 5 kişilik kontenjan bulunuyor.
- Başvuru yapacak adayların ilgili bölümlerden mezun olması, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması ve 2024 KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor.
- Zabıta memurluğu için ayrıca fiziki şartlar da aranıyor. Buna göre erkek adayların en az 1.67 metre, kadın adayların ise 1.60 metre boyunda olması ve boy-kilo oranının belirlenen sınırlar içinde bulunması gerekiyor. Adayların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olması da şartlar arasında yer alıyor.
Başvurular 1–3 Nisan 2026 tarihleri arasında Beşiktaş Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne şahsen yapılacak. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
ESENLER BELEDİYESİ 37 SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDECEK
Esenler Belediyesi de farklı branşlarda toplam 37 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alım yapılacak kadrolar arasında eğitmen, ekonomist, kütüphaneci, mimar, mühendis, şehir plancısı ve tekniker gibi birçok pozisyon bulunuyor.
İlan kapsamında:
- 10 eğitmen
- 2 ekonomist
- 4 kütüphaneci
- 2 mimar
- 13 mühendis
- 1 şehir plancısı
- 3 tekniker
alımı gerçekleştirilecek.