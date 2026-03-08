İstanbul’da 8 Mart’ta hangi yollar kapalı? Trafiğe kapatılan güzergahlar ve metro istasyonları

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle bugün kentte bazı yollar araç trafiğine kapatılacak, bazı metro ve füniküler hatlarında da geçici düzenlemeye gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Metro İstanbul'un yaptığı açıklamalara göre özellikle Kadıköy'de saat 11.00'den itibaren bazı caddeler trafiğe kapatılırken, saat 15.00'ten sonra Taksim çevresindeki bazı raylı sistem istasyonları da geçici olarak hizmet vermeyecek.

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle kent genelinde bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, özellikle Kadıköy'de yapılacak etkinlikler nedeniyle sürücülerin alternatif güzergâhlara yönelmeleri konusunda uyarıda bulundu.

KADIKÖY'DE BAZI CADDELER TRAFİĞE KAPATILACAK Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de gerçekleştirilecek programlar nedeniyle bugün saat 11.00 itibarıyla bazı cadde ve tramvay yolları araç trafiğine kapatılacak. Bu kapsamda Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu program süresince trafiğe kapalı olacak. Yetkililer, bölgede yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekerek sürücülerin alternatif güzergâhları tercih etmelerini önerdi.

TAKSİM'DE METRO VE FÜNİKÜLER SEFERLERİNE DÜZENLEME Öte yandan Metro İstanbul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bazı raylı sistem hatlarında geçici düzenlemeye gidileceğini duyurdu.

Buna göre bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar, M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.