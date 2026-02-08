CANLI YAYIN
İstanbul ve Marmara'da kuvvetli sağanak alarmı: Meteoroloji saat saat raporladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Şubat 2026 tarihli son değerlendirmelerine göre Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı belirtilirken, İstanbul dahil birçok il için sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde Mersin ve Karaman dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Balıkesir'in kuzey kesimlerinde de kuvvetli yağış öngörülüyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde bir miktar düşmesi beklenirken, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR KUZEY VE GÜNEY YÖNLERDEN ESECEK

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA KARŞI DİKKAT ÇAĞRISI

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel, su baskını, heyelan, kuvvetli kar yağışı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL İÇİN SAAT SAAT YAĞIŞ TAHMİNİ (8 ŞUBAT 2026)

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da yağış sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. Saat 08.00'de yağmur ihtimali yüzde 19 seviyesinde başlayacak.

Yağışın şiddeti öğle saatlerine doğru artarak saat 11.00'de yüzde 50 seviyesine ulaşacak.

SAAT 14.00 İÇİN KRİTİK UYARI

Meteoroloji raporuna göre günün en yoğun yağışı saat 14.00 civarında yüzde 70 seviyesine çıkacak. Yağışın şiddeti ilerleyen saatlerde azalarak saat 17.00'de yüzde 53, saat 20.00'de yüzde 35 ve saat 23.00'te yüzde 20 seviyesine düşerek gece saatlerinde de etkisini sürdürecek.

8 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölge İl Sıcaklık Hava Durumu
Marmara Çanakkale 14°C Çok bulutlu, sabah ve öğle sağanak, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Marmara Edirne 12°C Çok bulutlu, sabah ve öğle yağmur ve sağanak
Marmara İstanbul 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Marmara Kocaeli 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, öğle ve akşam yer yer kuvvetli
Ege Afyonkarahisar 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Ege Denizli 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
Ege İzmir 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle sağanak
Ege Muğla 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle sağanak
Akdeniz Adana 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle sağanak
Akdeniz Antalya 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
Akdeniz Hatay 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak
Akdeniz Isparta 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam sağanak
İç Anadolu Ankara 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İç Anadolu Eskişehir 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
İç Anadolu Konya 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle sağanak
İç Anadolu Sivas 8°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam yağmur, Pazartesi gece karla karışık yağmur ve kar
Batı Karadeniz Bolu 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Batı Karadeniz Düzce 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Batı Karadeniz Sinop 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Batı Karadeniz Zonguldak 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz Amasya 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz Artvin 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur, kıyılarda yer yer kuvvetli
Orta ve Doğu Karadeniz Samsun 12°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz Trabzon 12°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli
Doğu Anadolu Erzurum 4°C Parçalı ve çok bulutlu, Pazartesi gece kar
Doğu Anadolu Kars 3°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle kar
Doğu Anadolu Malatya 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur
Doğu Anadolu Van 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve Pazartesi gece kar
Güneydoğu Anadolu Diyarbakır 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak, Pazartesi gece yer yer kuvvetli
Güneydoğu Anadolu Gaziantep 14°C Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak
Güneydoğu Anadolu Siirt 12°C Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak, Pazartesi gece yer yer kuvvetli
Güneydoğu Anadolu Şanlıurfa 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşamdan itibaren yağmur ve sağanak
