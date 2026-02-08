İstanbul ve Marmara’da kuvvetli sağanak alarmı: Meteoroloji saat saat raporladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Şubat 2026 tarihli son değerlendirmelerine göre Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olacağı belirtilirken, İstanbul dahil birçok il için sel, su baskını ve ulaşımda aksama riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli ve Sakarya için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde Mersin ve Karaman dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK Tahminlere göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak etkili olurken, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Ordu, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca Balıkesir'in kuzey kesimlerinde de kuvvetli yağış öngörülüyor.

BUZLANMA, DON VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek noktaları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, kar örtüsünün yoğun olduğu eğimli alanlarda çığ riski bulunduğu bildirildi.