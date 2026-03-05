İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı! İşte son tarih

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2026 bahar dönemi kayıt yenileme süresi uzatıldı. Üniversite tarafından yapılan duyuruya göre öğrenciler işlemlerini AKSİS sistemi üzerinden tamamlayarak 6 Mart 2026 saat 23.59'a kadar kayıtlarını yenileyebilecek.

İstanbul Üniversitesi AUZEF bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin bahar dönemi için gerçekleştirdiği kayıt yenileme işlemlerinde süre güncellendi. 16 Şubat 2026'da başlayan kayıt yenileme süreci, yapılan düzenleme ile birkaç gün daha uzatıldı. Böylece dönem ücretini yatırarak kaydını aktif hale getirmek isteyen öğrenciler için yeni son tarih 6 Mart 2026 olarak belirlendi.

AUZEF KAYIT YENİLEME SÜRESİ UZATILDI İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2026 bahar yarıyılı için yürütülen kayıt yenileme işlemlerinin süresinin uzatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre öğrenciler, işlemlerini 6 Mart 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Kayıt yenileme işlemlerinin geçerli sayılabilmesi için öğrencilerin dönem ücretini yatırmaları gerekiyor. Ödeme işlemi tamamlandığında öğrencilerin ilgili dönem için kayıtları sistem üzerinde aktif hale geliyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Kayıt yenileme işlemleri İstanbul Üniversitesi'nin akademik kayıt sistemi olan AKSİS üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra eğitim-öğretim işlemleri bölümüne yönlendiriliyor. Sistem üzerinden "Harç İşlemleri" ekranına giren öğrenciler, ödeme için gerekli olan referans numarasını alabiliyor. Bu numara kullanılarak dönem ücretinin yatırılması gerekiyor.

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR? Öğrenciler, referans numarası aldıktan sonra ödemelerini Halkbank şubeleri veya ATM'leri aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra AKSİS sistemi içinde bulunan otomasyon sistemi üzerinden çevrimiçi ödeme seçeneği de kullanılabiliyor. Dönem ücretinin yatırılmasının ardından kayıt yenileme işlemi tamamlanmış sayılıyor ve öğrencilerin ders süreçleri sistem üzerinden aktif hale geliyor.