İstanbul TOKİ kiralık konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu, fiyatlar ne kadar? Kiralık konut projesi hangi ilçelerde olacak, şartlar neler?
İstanbul'da TOKİ'nin kiralık konut hamlesi büyük merak uyandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında binlerce kiralık sosyal konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşlara nefes olacak bu yeni model, başta İstanbul olmak üzere ev kiralamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki İstanbul'da TOKİ kiralık daire başvuruları başladı mı, şartları neler olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:03