İstanbul TOKİ kiralık konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu, fiyatlar ne kadar? Kiralık konut projesi hangi ilçelerde olacak, şartlar neler?

İstanbul'da TOKİ'nin kiralık konut hamlesi büyük merak uyandırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında binlerce kiralık sosyal konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşlara nefes olacak bu yeni model, başta İstanbul olmak üzere ev kiralamayı kolaylaştırmayı hedefliyor. Peki İstanbul'da TOKİ kiralık daire başvuruları başladı mı, şartları neler olacak?

Giriş Tarihi: 02.10.2025 11:03
TOKİ sosyal konut hamlesinde yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında bu kez satış odaklı değil, kiralık konut seçeneği gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından bu ay içinde açıklaması beklenen yeni modelde, özellikle İstanbul için kiralık sosyal konut rezervi oluşturulması planlanıyor. Peki kira fiyatları ne kadar olacak, hangi ilçeler projeye dahil edilecek, başvuru şartları neler olacak? İşte merak edilenler…

İstanbul'da Hangi İlçelerde Olacak?

Kiralık konutların, ulaşım olanaklarına ve sosyal donatılara yakın bölgelerde yapılması tahmin ediliyor. Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Arnavutköy; Anadolu Yakası'nda ise Kuzey bölgeler öne çıkabilir. Yeni konut alanlarında okul, sağlık ocağı, park gibi sosyal donatıların da hızla inşa edilmesi hedefleniyor.

Kiralık Daire Tipleri Nasıl Olacak?

Projede 2+1 dairelerin ağırlıkta olması bekleniyor. Bunun yanı sıra yeni evlenen çiftler için sınırlı sayıda 1+1 daire, geniş aileler için ise 3+1 daire seçenekleri de gündeme gelebilir.

Kiralar Nasıl Hesaplanacak?

Projede amaç, dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konut kiralayabilmesi. Bu nedenle kira bedellerinin hane gelirinin üçte birini aşmaması öngörülüyor. Örneğin, aylık geliri 40 bin TL olan bir hanenin kirası 13-14 bin TL'yi geçmeyecek. Kira artışlarının da mevcut TÜFE sisteminden farklı olarak asgari ücret artışına endekslenmesi de gündeme gelebilir.

Başvuru Şartları Nasıl Olacak?

Resmi açıklama yapılmasa da TOKİ kiralık konut projesi için şu kriterlerin geçerli olması bekleniyor:

  • Başvuran kişinin kendi adına tapulu konutunun olmaması
  • İstanbul'da belirli bir süre ikamet ediyor olması
  • Hanehalkı gelirinin belirlenen sınırın altında kalması
  • Yoğun talep durumunda kura sistemiyle hak sahiplerinin belirlenmesi
  • Çocuk sayısı, yaş gibi kriterlere göre puanlama uygulanması

