İstanbul TOKİ kiralık konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu, fiyatlar ne kadar? Kiralık konut projesi hangi ilçelerde olacak, şartlar neler?

TOKİ sosyal konut hamlesinde yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında bu kez satış odaklı değil, kiralık konut seçeneği gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı tarafından bu ay içinde açıklaması beklenen yeni modelde, özellikle İstanbul için kiralık sosyal konut rezervi oluşturulması planlanıyor. Peki kira fiyatları ne kadar olacak, hangi ilçeler projeye dahil edilecek, başvuru şartları neler olacak? İşte merak edilenler…