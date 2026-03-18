İstanbul Fatih’te yollar kapatılıyor: Saat 16.00 sonrası alternatif güzergahlar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İstanbul'un Fatih ilçesinde, Saraçhane Meydanı ve çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Söz konusu düzenlemenin, bölgede yaşanabilecek yoğunluk ve güvenlik risklerini önlemek amacıyla hayata geçirileceği bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma doğrultusunda saat 16.00 itibarıyla birçok ana arter ve bu güzergâhlara bağlanan cadde ile sokaklarda trafik akışı durdurulacak.
Kapatılacak Yollar Listesi (Saat 16.00 itibarıyla):
- Fevzipaşa Caddesi
- Macar Kardeşler Caddesi
- İtfaiye Caddesi
- 15 Temmuz Şehitler Caddesi
- Gençtürk Caddesi
- Cemal Yener Tosyalı Caddesi
- Dede Efendi Caddesi
- Şehzadebaşı Caddesi
- Vezneciler Caddesi
- 16 Mart Şehitleri Caddesi
- Bozdoğan Kemeri Caddesi
- Darülfünun Caddesi
- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- Bu caddelere çıkan tüm sokak ve bağlantı yolları
Alternatif Güzergahlar:
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Namık Kemal Caddesi
- Sahil Kennedy Caddesi
- Ragıp Gümüşpala Caddesi
SÜRÜCÜLERE UYARI
Emniyet birimleri, sürücülerin belirtilen saatten itibaren trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri, mümkünse alternatif yolları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Özellikle bölgeye yakın güzergahlarda yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken, toplu taşıma kullanımının da değerlendirilmesi önerildi.