İstanbul Emniyeti duyurdu: Şişli’de trafiğe kapanacak güzergahlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılı dolayısıyla Şişli'de yarın düzenlenecek anma programları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Emniyetin resmi açıklamasına göre, yarın saat 11.00'den itibaren uygulanacak trafik düzenlemesiyle birlikte kapatılacak güzergahlar ve alternatif yollar netleştirildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılı dolayısıyla Şişli'de düzenlenecek anma programları nedeniyle yarın ilçede bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

KAPATMA SAATLERİ VE KAPSAM İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, anma programlarının yarın saat 11.00 itibarıyla başlayacağı ve bu kapsamda trafik düzenlemesine gidileceği belirtildi. Açıklamada, kapatılacak yollar ile sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da paylaşıldı.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR Buna göre, Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak Osmanbey Kavşağı'ndan Taksim yönüne ve Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine kapatılacak. Ayrıca Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi kesişimi olan Pangaltı Kavşağı'ndan Mecidiyeköy yönüne de araç geçişine izin verilmeyecek.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak ve Zafer Sokak çıkışlarının Halaskargazi Caddesi ile birleştiği noktalar ile Mecidiyeköy Meydan yönü de trafiğe kapalı olacak. İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim yönüne, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi Kavşağı'ndan Taksim yönüne ve Mecidiyeköy'den gelen trafik akışının Büyükdere Caddesi–İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine geçişi de durdurulacak.