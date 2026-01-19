CANLI YAYIN
İstanbul Emniyeti duyurdu: Şişli’de trafiğe kapanacak güzergahlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılı dolayısıyla Şişli'de yarın düzenlenecek anma programları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Emniyetin resmi açıklamasına göre, yarın saat 11.00'den itibaren uygulanacak trafik düzenlemesiyle birlikte kapatılacak güzergahlar ve alternatif yollar netleştirildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 19. yılı dolayısıyla Şişli'de düzenlenecek anma programları nedeniyle yarın ilçede bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak.

KAPATMA SAATLERİ VE KAPSAM

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, anma programlarının yarın saat 11.00 itibarıyla başlayacağı ve bu kapsamda trafik düzenlemesine gidileceği belirtildi. Açıklamada, kapatılacak yollar ile sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahlar da paylaşıldı.

TRAFİĞE KAPATILACAK YOLLAR

Buna göre, Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak Osmanbey Kavşağı'ndan Taksim yönüne ve Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine kapatılacak. Ayrıca Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Caddesi kesişimi olan Pangaltı Kavşağı'ndan Mecidiyeköy yönüne de araç geçişine izin verilmeyecek.

Ergenekon Caddesi girişinden Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak ve Zafer Sokak çıkışlarının Halaskargazi Caddesi ile birleştiği noktalar ile Mecidiyeköy Meydan yönü de trafiğe kapalı olacak. İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim yönüne, Halaskargazi Caddesi Şişli Camisi Kavşağı'ndan Taksim yönüne ve Mecidiyeköy'den gelen trafik akışının Büyükdere Caddesi–İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine geçişi de durdurulacak.

Yol / Nokta Kapanan Yön / İstikamet Açıklama
Halaskargazi Caddesi Osmanbey Kavşağı → Taksim İki yönlü trafik kapalı
Halaskargazi Caddesi Valikonağı Cd. kesişimi → Mecidiyeköy Araç geçişine kapalı
Pangaltı Kavşağı Mecidiyeköy yönü Ergenekon Cd.–Halaskargazi Cd. kesişimi
Ergenekon Caddesi girişi Mecidiyeköy Meydan yönü Tavukçu Fethi Sk. çıkışı
Saksı Sokak Halaskargazi Cd. yönü Trafiğe kapalı
Zafer Sokak Halaskargazi Cd. yönü Trafiğe kapalı
İzzetpaşa Sokak Taksim yönü Araç geçişi durduruldu
Halaskargazi Cd. Şişli Camisi Kavşağı Taksim yönü Trafiğe kapalı
Büyükdere Cd.–İstiklal Sk. kesişimi Taksim yönü Mecidiyeköy'den gelen trafik kapalı
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ

Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi ve Ergenekon Caddesi'nin alternatif güzergah olarak kullanılabileceğini bildirdi.

Emniyet yetkilileri, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını, mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi.

Alternatif Güzergah Kullanım Amacı
Valikonağı Caddesi Taksim ve çevresine yönlendirilen trafik
Rumeli Caddesi Şişli içi alternatif ulaşım hattı
Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy bağlantısı için önerilen güzergah
Ergenekon Caddesi Bölge içi geçişlerde alternatif yol
