Viral Galeri Viral Liste İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyesi ne durumda? 7 Kasım İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj doluluk oranları

İSKİ, 7 Kasım 2025 tarihine ait güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. ASKİ ile BUSKİ tarafından paylaşılan son veriler de şehirlerdeki su durumunu ortaya koydu. Mevsim normallerinin altında kalan yağış miktarı nedeniyle su seviyelerinde yaşanan düşüş yakından izleniyor. Peki büyükşehirlerde barajların doluluk oranı yüzde kaç?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:02 Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:48
İSKİ, 5 Kasım 2025 tarihli güncel baraj doluluk oranı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Son haftalarda yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi dikkatle izlenmeye başlandı. Kent genelinde bazı barajlarda doluluk oranlarında gerileme gözlenirken, kimi bölgelerde ise seviyelerin sabit kaldığı gözüküyor. Peki İstanbul, Ankara ve Bursa'da ne kadar su kaldı, son durum ne? İşte İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj doluluk oranları…

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ tarafından paylaşılan son verilere göre, 7 Kasım 2025 itibarıyla İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 22,14 olarak ölçüldü.

Son bir yıl içinde ay sonlarında yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranlarında dikkat çekici dalgalanmalar yaşandı. Tabloya göre en yüksek seviye nisan ayında yüzde 81,23'e ulaşırken, en düşük oran ise şu an için kasım ayında yüzde 22,14 olarak kaydedildi.

Su miktarına göre bölgelere ait doluluk oranları ise şu şekilde açıklandı:

Baraj Adı Su Miktarı (%)
Ömerli 22,98
Darlık 17,72
Elmalı 2,6
Terkos 25,18
Alibey 1,97
Büyükçekmece 17,31
Sazlıdere 10,53
Istrancalar 0,62
Kazandere 0,21
Pabuçdere 0,89
BUSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarında su seviyesi tükendi. Yıl içinde en yüksek doluluk oranı mayıs ayında yüzde 55,84'e ulaşırken, kasım ayı verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde 0,26 olarak ölçüldü.

