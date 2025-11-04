İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyesi ne durumda? 7 Kasım İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj doluluk oranları
İSKİ, 7 Kasım 2025 tarihine ait güncel baraj doluluk oranlarını açıkladı. ASKİ ile BUSKİ tarafından paylaşılan son veriler de şehirlerdeki su durumunu ortaya koydu. Mevsim normallerinin altında kalan yağış miktarı nedeniyle su seviyelerinde yaşanan düşüş yakından izleniyor. Peki büyükşehirlerde barajların doluluk oranı yüzde kaç?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:48