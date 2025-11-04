İstanbul, Ankara ve Bursa’da su seviyesi ne durumda? 7 Kasım İSKİ, ASKİ, BUSKİ baraj doluluk oranları

Son bir yıl içinde ay sonlarında yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranlarında dikkat çekici dalgalanmalar yaşandı. Tabloya göre en yüksek seviye nisan ayında yüzde 81,23'e ulaşırken, en düşük oran ise şu an için kasım ayında yüzde 22,14 olarak kaydedildi.