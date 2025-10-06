Viral Galeri Viral Liste İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında? 

İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında? 

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve bağlı şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, devlet desteğini usulsüz şekilde kullandıkları öne sürülen 23 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ekipler, firari durumda olan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.10.2025 11:47 Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 12:00
İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?

Soruşturma kapsamında, ihracat yapan firmalara döviz girdisi karşılığında verilen yüzde 3 oranındaki devlet desteğinin, hileli yollarla alındığı belirlendi. İstanbul Altın Rafinerisi ve ilişkili şirketlerin yöneticilerinin, çalışanları adına 24 yeni şirket kurarak bu teşvikten faydalandığı tespit edildi.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?

Şirketlerin "kıymetli metaller" ve "altın bileşenleri" adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yaptığı, bu işlemler üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu yolla yaklaşık 12,5 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş.'YE OPERASYON
İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?

12 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılığın talimatıyla İstanbul'un 12 ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen 23 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İAR A.Ş. sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halkbank çalışanı Betül Saraç bulunuyor. Ayrıca, rafineriyle bağlantılı diğer şirketlerin yöneticileri ve çalışanları da soruşturma kapsamına alındı.

Savcılık açıklamasında şüpheliler hakkında,

📍"Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet",

📍"Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanununa Muhalefet",

📍"Merkez Bankası Kanunu'na aykırılık"

suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KİMİN?

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş., 1996 yılında devlet tarafından kuruldu. 2002 yılında şirketin çoğunluk hisseleri Halaç Ailesi tarafından satın alındı. Rafinerinin hisselerinin yüzde 99'unun halen aileye ait olduğu biliniyor.

İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında?

ÖZCAN HALAÇ KİMDİR, NERELİDİR?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Özcan Halaç, aslen Afyonkarahisar Emirdağ doğumludur. İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Halaç Ailesi, uzun yıllardır kıymetli maden sektöründe faaliyet göstermektedir.

SON DAKİKA