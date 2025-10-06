İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında? 

12 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılığın talimatıyla İstanbul'un 12 ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen 23 şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında İAR A.Ş. sahibi Özcan Halaç, Genel Müdür Ayşen Esen, Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halkbank çalışanı Betül Saraç bulunuyor. Ayrıca, rafineriyle bağlantılı diğer şirketlerin yöneticileri ve çalışanları da soruşturma kapsamına alındı.
Savcılık açıklamasında şüpheliler hakkında,
📍"Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet",
📍"Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanununa Muhalefet",
📍"Merkez Bankası Kanunu'na aykırılık"
suçlarından gözaltı kararı verildiği bildirildi.