İstanbul Altın Rafinerisi kimin, sahibi kimdir? Özcan Halaç neden gözaltında alındı, aslen nereli, kaç yaşında? 

Şirketlerin "kıymetli metaller" ve "altın bileşenleri" adı altında toplam 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yaptığı, bu işlemler üzerinden yüzde 3 devlet desteği aldığı, bu yolla yaklaşık 12,5 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü.