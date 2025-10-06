İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkililerine operasyonun detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı altın şirketi sahipleri ve çalışanlarının devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği alabilmek için altın üzerinden hileye başvurduğu ve devleti sistemli olarak zarara uğratarak haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Soruşturma çerçevesinde, 12 milyon 537 bin 560 dolar kamu zararına neden oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.

