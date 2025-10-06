06 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkililerine operasyonun detayları ortaya çıktı
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkililerine operasyonun detayları ortaya çıktı

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkililerine operasyonun detayları ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.10.2025 10:49
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı altın şirketi sahipleri ve çalışanlarının devletin sunmuş olduğu yüzde 3 desteği alabilmek için altın üzerinden hileye başvurduğu ve devleti sistemli olarak zarara uğratarak haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Soruşturma çerçevesinde, 12 milyon 537 bin 560 dolar kamu zararına neden oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve ilişkili şirketlerin yetkililerine operasyonun detayları ortaya çıktı
A Haber feribot kazasının yaşandığı bölgede
A Haber feribot kazasının yaşandığı bölgede
İstanbul’a yağış ne zaman gelecek?
İstanbul'a yağış ne zaman gelecek?
Tam 12 bin yıllık keşif! O ilde bulundu
Tam 12 bin yıllık keşif! O ilde bulundu
Adıyaman’da yalnız yaşayan öğretmen evinde ölü bulundu
Adıyaman'da yalnız yaşayan öğretmen evinde ölü bulundu
Denizli’de araca silahlı saldırı
Denizli’de araca silahlı saldırı
Sirkeci’de feribot iskeleye çarptı
Sirkeci'de feribot iskeleye çarptı
Bursa’da susuzluk tehlikesi
Bursa'da susuzluk tehlikesi
Seyir halindeyken tekerleği çıkan araç şarampole uçtu
Seyir halindeyken tekerleği çıkan araç şarampole uçtu
Operasyonun detayları ortaya çıktı
Operasyonun detayları ortaya çıktı
Maskeli şüpheliler 3 kilo altınla kaçtı
Maskeli şüpheliler 3 kilo altınla kaçtı
İmalathaneden adeta cephanelik çıktı!
İmalathaneden adeta cephanelik çıktı!
Jandarmadan 34 milyon liralık uyuşturucu darbesi
Jandarmadan 34 milyon liralık uyuşturucu darbesi
Daha Fazla Video Göster