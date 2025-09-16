İsrail'in ürettiği telefon var mı, hangileri? Samsung, Xiaomi, iPhone İsrail'in mi? İşte marka marka liste...
ABD'deki 50 eyaleti temsilen Soykırımcı İsrail'e giden 250 meclis üyesi, Gazze'deki saldırılar nedeniyle tepkilerin odağında olan Tel Aviv yönetimiyle bir araya geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "50 Ülke - Bir İsrail" etkinliğinde ABD'li heyete "Cep telefonunuz var mı?" diye seslenerek, "Elinizdeki telefonlar aslında İsrail'in bir parçası" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından hangi telefon markasının hangi ülkeye ait olduğu merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:10