İsrail’in ürettiği telefon var mı, hangileri? Samsung, Xiaomi, iPhone İsrail’in mi? İşte marka marka liste...

Telefon sektörü, küresel ölçekte üretim ağının en geniş ve rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri. Ancak son günlerde merak edilen soru şu: İsrail'in ürettiği bir telefon markası gerçekten var mı? iPhone, Samsung ya da Xiaomi gibi dünyaca ünlü markalar İsrail'e mi ait? İşte Türkiye pazarında da yer alan dünyaca ünlü telefon markaları ve ülkeleri...