İsrail’in ürettiği telefon var mı, hangileri? Samsung, Xiaomi, iPhone İsrail’in mi? İşte marka marka liste...

ABD'deki 50 eyaleti temsilen Soykırımcı İsrail'e giden 250 meclis üyesi, Gazze'deki saldırılar nedeniyle tepkilerin odağında olan Tel Aviv yönetimiyle bir araya geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "50 Ülke - Bir İsrail" etkinliğinde ABD'li heyete "Cep telefonunuz var mı?" diye seslenerek, "Elinizdeki telefonlar aslında İsrail'in bir parçası" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından hangi telefon markasının hangi ülkeye ait olduğu merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 12:08 Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 12:10
Telefon sektörü, küresel ölçekte üretim ağının en geniş ve rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri. Ancak son günlerde merak edilen soru şu: İsrail'in ürettiği bir telefon markası gerçekten var mı? iPhone, Samsung ya da Xiaomi gibi dünyaca ünlü markalar İsrail'e mi ait? İşte Türkiye pazarında da yer alan dünyaca ünlü telefon markaları ve ülkeleri...

İsrail'in doğrudan ürettiği bir telefon markası yok

Teknoloji geliştirme ve yazılım konusunda dünyada öne çıkan İsrail, siber güvenlik ve çip teknolojilerinde birçok projeye imza atsa da küresel ölçekte doğrudan kendi markasıyla ürettiği bir akıllı telefon bulunmuyor. Ancak bazı teknoloji markalarıyla İsrail merkezli şirketlerin imzası mevcut. Bu nedenle Netanyahu'nun sözleri, doğrudan üretimden çok teknoloji katkısına gönderme yapıyor.

ABD: İPHONE

Apple'ın iPhone'u, merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan Apple Inc. tarafından üretiliyor. Tasarım ve yazılım ABD'de geliştirilirken, üretimin büyük bölümü Çin'deki fabrikalarda gerçekleşiyor. İsrail ise Apple için bazı Ar-Ge çalışmalarında rol alıyor ama iPhone tamamen İsrail'e ait değil.

ÇİN: XİAOMİ, OPPO, REALME, TECNO

Xiaomi, OPPO, Realme ve Tecno gibi markalar Çin merkezli şirketlere ait. Tüm tasarım, yazılım ve üretim süreçleri Çin'deki teknoloji şirketleri tarafından yürütülüyor.

GÜNEY KORE: SAMSUNG

Samsung, Güney Kore merkezli bir teknoloji şirketine ait. Geliştirme, üretim ve marka yönetimi tamamen Güney Kore'de yürütülüyor.

