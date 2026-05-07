İsmail YK görenleri şaşırtıyor: 47 yaşında olduğuna kimse inanmıyor

2000'li yılların müzik dünyasına damga vuran, yüksek enerjisi ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan İsmail YK, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle hayranlarını şaşkına çevirdi.

2000'li yılların popüler kültürüne "Şappur Şuppur" ve "Bombabomba.com" gibi hitlerle müzik listelerini altüst eden İsmail YK, yıllar sonra yeniden gündemde! Ancak bu kez konu ne yeni bir albüm ne de sansasyonel bir klip...

Ünlü sanatçı, 47 yaşına basmasına rağmen 20'li yaşlarındaki görüntüsünü korumasıyla hayranlarını şaşkına çeviriyor. Şu an 47 yaşında olan ünlü sanatçı, aradan geçen onca yıla rağmen enerjisinden ve görünümünden hiçbir şey kaybetmemesiyle hayranlarını hayrete düşürüyor.

YILLAR ONA İŞLEMİYOR Sosyal medyada paylaştığı her karede "Zaman makinesini bulmuş gibi" yorumları yapılan İsmail YK, özellikle ikonik saç stilini ve enerjik tarzını korumasıyla "yıllar ona işlemiyor" dedirtiyor. Hakkındaki bu yorumlara kayıtsız kalmayan İsmail YK, sosyal medyada durumu ti'ye almayı da ihmal etmiyor.

SON HALİNE YORUM YAĞMURU: "BİZ YAŞLANDIK, SEN HALA AYNISIN!" Paylaşımlarında "genç kalmanın sırları" başlığıyla takipçilerine takılan ünlü isim, hem müziğiyle hem de bitmek bilmeyen enerjisiyle adeta 20 yıl önceki popülerliğini korumaya devam ediyor.

İşte İsmail YK'ya gelen yorumlardan bazıları: "30 yıldır bir insan hiç mi yaşlanmaz?" "Ne yiyip ne içiyorsun? Biz yaşlandık, sen hala aynısın!" "Maşallah, abim hala benimle aynı yaşta gibi duruyor."

İSMAİL YK KİMDİR? İsmail YK (İsmail Yurtseven), 5 Temmuz 1978'de Almanya'da doğan Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve aranjördür. 1990'lı yıllardan itibaren Yurtseven Kardeşler grubuyla başladığı müzik kariyerine, 2004'te çıkardığı "Şappur Şuppur" albümüyle solo olarak devam eden sanatçı, 2000'lerin en ikonik pop-fantezi yıldızlarından biri olmuştur.