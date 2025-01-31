İslam Memiş duyurdu: Gram altın almalı mıyım? Yükselecek mi, düşecek mi?
Küresel ekonomideki belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Altın, Trump'ın gümrük vergisi tehditleri nedeniyle karşılaştığı güvenilir liman alımlarının ardından rekor seviyelere ulaştı. Peki gram altındaki yükseliş devam edecek mi? Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrine ilişkin değerlendirmeleri A Haber'e anlattı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:08