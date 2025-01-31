İslam Memiş duyurdu: Gram altın almalı mıyım? Yükselecek mi, düşecek mi?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan altın, yılın ilk ayında bir yükseliş kaydetti. Gram altın, 3.050 TL seviyesinden başladığı yeni yılda 3.211 TL'ye ulaşarak 160 TL'lik bir değer artışı sağladı. Ons altın ise 2.800 dolar seviyesine tırmandı. Peki altındaki bu yükseliş devam edecek mi? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne oldu? İslam Memiş A Haber'e konuştu.