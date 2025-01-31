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İslam Memiş duyurdu: Gram altın almalı mıyım? Yükselecek mi, düşecek mi?

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve piyasalardaki dalgalanmalar altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor. Altın, Trump'ın gümrük vergisi tehditleri nedeniyle karşılaştığı güvenilir liman alımlarının ardından rekor seviyelere ulaştı. Peki gram altındaki yükseliş devam edecek mi? Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının seyrine ilişkin değerlendirmeleri A Haber'e anlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.01.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 13:08
İslam Memiş duyurdu: Gram altın almalı mıyım? Yükselecek mi, düşecek mi?

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. 2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan altın, yılın ilk ayında bir yükseliş kaydetti. Gram altın, 3.050 TL seviyesinden başladığı yeni yılda 3.211 TL'ye ulaşarak 160 TL'lik bir değer artışı sağladı. Ons altın ise 2.800 dolar seviyesine tırmandı. Peki altındaki bu yükseliş devam edecek mi? ABD Merkez Bankası FED faiz kararı ne oldu? İslam Memiş A Haber'e konuştu.

İslam Memiş duyurdu: Gram altın almalı mıyım? Yükselecek mi, düşecek mi?

FED Faiz Kararı Ne Oldu?


Yatırımcılar, yılın ilk ayında merkez bankalarının faiz kararlarını yakından takip etti. ABD Merkez Bankası (FED), piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdi. Memiş, "Yatırım araçlarında en çok altın yatırımcısına kazandırdı." dedi.

ALTINDA REKOR SEVİYE!
İslam Memiş duyurdu: Gram altın almalı mıyım? Yükselecek mi, düşecek mi?

Gram Altında Yükseliş Devam Edecek mi?


İslam Memiş'e göre, Amerika'dan gelen veriler ve küresel ekonomiye dair olan belirsizlikler, altını tekrar güvenli liman olma özelliği taşıdı. Para piyasaları uzmanı, ons ve gram altınla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

İslam Memiş duyurdu: Gram altın almalı mıyım? Yükselecek mi, düşecek mi?

"Gram altın 3.050 lira seviyesinden yıla başlamıştı. Şu anda 3.211 lira serbest piyasalarda. Bir ayda gram altın tam 160 lira gramında değer kazandığını gördük. Ons altın uluslararası piyasalarda değer kazandı. Ons altın şu anda 2.800 dolar seviyesinde, 2.795-2.800 dolar aralığında dengeliyor. Burada da agresif bir yükseliş gördük."

İslam Memiş duyurdu: Gram altın almalı mıyım? Yükselecek mi, düşecek mi?

Altın Fiyatlarında Kısa Vadeli Geri Çekilme Beklentisi


Altın fiyatlarında kısa vadede bir miktar geri çekilme olabileceğini belirten Memiş, özellikle ons altının 2.700 ve 2.650 dolar seviyelerine kadar düşebileceğini ifade etti. Ancak uzun vadede yükseliş trendinin devam edeceğini söyledi ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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