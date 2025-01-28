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İŞKUR'dan çalışanlara büyük destek: Sağlık sigortası ve günlük 850 TL

İŞKUR, mesleki eğitim kurslarıyla iş arayanlara benzersiz fırsatlar sunuyor. Katılımcılara günlük 850 TL destek sağlayan bu kurslar, hem meslek edindirme hem de gelir kapısı açıyor. Sağlık sigortası ve sertifikayla tamamlanan bu eğitimlere nasıl başvuruluyor? İşte mesleki eğitimle ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 16:23 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:23
İŞKUR’dan çalışanlara büyük destek: Sağlık sigortası ve günlük 850 TL

İŞKUR, mesleki eğitim kurslarıyla mesleği olmayan ya da mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlere önemli bir destek sağlıyor. Günlük 850 TL'ye varan ödemelerle birlikte genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası primleri de karşılanıyor. Ayrıca kurs sonunda verilen Milli Eğitim Bakanlığı ya da üniversite onaylı sertifikalar, iş bulma şansını artırıyor.

İŞKUR’dan çalışanlara büyük destek: Sağlık sigortası ve günlük 850 TL

Kimler Yararlanabilir?


Mesleki eğitim kurslarına katılabilmek için şu şartları karşılamanız gerekiyor:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,

Emekli olmamak,

Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak gerekmektedir.

Katılımcılar, her mesleki eğitim kursundan iki kez yararlanabilirsin, toplamda en fazla üç kursa katılabiliyor.

İŞKUR’dan çalışanlara büyük destek: Sağlık sigortası ve günlük 850 TL

Kursların Süresi ve Detaylar


Mesleki eğitim kursları haftada en fazla altı gün ve günlük beş ila sekiz saat arasında düzenleniyor. Toplam süre ise 160 fiili günü geçmiyor. Bu kurslarda mesleki beceri kazandırılırken aynı zamanda finansal destek ve sosyal güvence sunuluyor

İŞKUR’dan çalışanlara büyük destek: Sağlık sigortası ve günlük 850 TL

Mesleki Eğitim Kurslarında Karşılanabilecek Giderler


Mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerlere, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

İŞKUR tarafından belirlenen mesleklerde 850,18 TL,

Bu meslekler dışında kalan mesleklerde 595,13 TL

Uçak bakım teknisyeni ve tren makinisti mesleklerinde 850,18 TL kursiyer zaruri gideri ödenmektedir.

İŞKUR’dan çalışanlara büyük destek: Sağlık sigortası ve günlük 850 TL

Ayrıca engelli ve eski hükümlüler için istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 255,05 TL, istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında ise 340,07 TL ödeme yapılıyor.

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