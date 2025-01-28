İŞKUR’dan çalışanlara büyük destek: Sağlık sigortası ve günlük 850 TL

Kimler Yararlanabilir?
Mesleki eğitim kurslarına katılabilmek için şu şartları karşılamanız gerekiyor:
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
Emekli olmamak,
Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak gerekmektedir.
Katılımcılar, her mesleki eğitim kursundan iki kez yararlanabilirsin, toplamda en fazla üç kursa katılabiliyor.