İŞKUR’dan çalışanlara büyük destek: Sağlık sigortası ve günlük 850 TL

İŞKUR, mesleki eğitim kurslarıyla mesleği olmayan ya da mesleki becerilerini geliştirmek isteyenlere önemli bir destek sağlıyor. Günlük 850 TL'ye varan ödemelerle birlikte genel sağlık sigortası ve iş kazası sigortası primleri de karşılanıyor. Ayrıca kurs sonunda verilen Milli Eğitim Bakanlığı ya da üniversite onaylı sertifikalar, iş bulma şansını artırıyor.