İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet TC ile sorgulama | TYP kurası il il ASİL-YEDEK isim listesi: Bilecik, Ordu, Sinop...
İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2025 yılı kura sonuçları açıklanmaya başladı. Türkiye genelindeki farklı illerde noter huzurunda yapılan kuraların ardından asil ve yedek aday listeleri erişime açıldı. Program kapsamında okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli projelerde geçici süreyle istihdam edilecek vatandaşlar, sonuçlarını artık e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. İşte il il İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 10:58