İŞKUR TYP kura sonuçları e-Devlet TC ile sorgulama | TYP kurası il il ASİL-YEDEK isim listesi: Bilecik, Ordu, Sinop...

İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2025 yılı kura sonuçları açıklanmaya başladı. Türkiye genelindeki farklı illerde noter huzurunda yapılan kuraların ardından asil ve yedek aday listeleri erişime açıldı. Program kapsamında okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli projelerde geçici süreyle istihdam edilecek vatandaşlar, sonuçlarını artık e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. İşte il il İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı.

Giriş Tarihi: 21.08.2025 10:58
İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 2025 yılı kura sonuçları açıklanmaya başladı. Türkiye genelinde farklı illerde noter huzurunda yapılan kuraların ardından asil ve yedek aday listeleri erişime açıldı. Program kapsamında okullarda, kamu kurumlarında ve çeşitli projelerde geçici süreyle istihdam edilecek vatandaşlar, sonuçlarını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Kura Sonuçları Nasıl Açıklanıyor?

İŞKUR tarafından düzenlenen TYP alımlarında başvuruların tamamlanmasının ardından noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştiriliyor. Kura sonuçlarına göre belirlenen asil adaylar ile boş kontenjanlar için çağrılacak yedek adayların isim listesi, İŞKUR'un resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan ediliyor.

Vatandaşlar, "İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı 2025" bağlantısını kullanarak il bazında sonuçlara ulaşabiliyor.

İl İl Başvuru ve Kura Tarihleri

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, başvuruda bulundukları il milli eğitim müdürlüklerinin duyuru sayfasını kontrol ederek kura çekimlerinin yapılacağı tarihi öğrenebilecek.

Örnek başvuru takvimi ise şöyle:

Kastamonu: 1-5 Ağustos

Ordu: 1-5 Ağustos

Sinop: 7-11 Ağustos

Zonguldak: 11-15 Ağustos

Bilecik: 15-19 Ağustos

Bilecik'te 1 Eylül 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli olacak program kapsamında, okulların temizlik hizmetlerini karşılamak üzere 230 geçici personel istihdam edilecek. Kura tarihi, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

TYP Başvurusu Nasıl Yapılır?

TYP başvuruları iki şekilde gerçekleştirilebiliyor:

📌e-İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden online başvuru

