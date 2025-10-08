İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı | 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? İşte branş ve kontenjan listesi...
Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 18 bin yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Bakan Memişoğlu'nun duyurusuna göre, bu kapsamda 15 bin 264 sözleşmeli personel ile 2 bin 764 sürekli işçi istihdam edilecek. Sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, 'Sağlık Bakanlığı 2. etap işçi alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler ve başvurular nasıl yapılacak?' sorularının yanıtlarını merak ediyor.
