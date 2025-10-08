Viral Galeri Viral Liste İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı | 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? İşte branş ve kontenjan listesi...

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı | 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? İşte branş ve kontenjan listesi...

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 18 bin yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Bakan Memişoğlu'nun duyurusuna göre, bu kapsamda 15 bin 264 sözleşmeli personel ile 2 bin 764 sürekli işçi istihdam edilecek. Sürekli işçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, 'Sağlık Bakanlığı 2. etap işçi alımı ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler ve başvurular nasıl yapılacak?' sorularının yanıtlarını merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.10.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 10:47
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı | 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? İşte branş ve kontenjan listesi...

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında çalışacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı için ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Adaylar, başvurularını 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Alımlar ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına göre il bazında yapılacak ve her aday yalnızca bir kadroya başvuruda bulunabilecek.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı | 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? İşte branş ve kontenjan listesi...

Başvurular Başladı

Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Başvurular, 13 Ekim tarihine kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak alınacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı | 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? İşte branş ve kontenjan listesi...

Başvurular Nereden Yapılacak?

İlanlara, adaylar aşağıdaki internet adreslerinden ulaşabiliyor:

esube.iskur.gov.tr

yhgm.saglik.gov.tr

kamuilan.sbb.gov.tr

Başvurular yalnızca elektronik ortamda kabul edilecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri ve mesleğe başvuru yapabilecek.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı | 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? İşte branş ve kontenjan listesi...

Kadro ve Meslek Dağılımı

Sürekli işçi alımları, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde gerçekleştirilecek. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ndeki adresleri dikkate alınacak.

Meslek ve kadro sayısına göre dağılım şu şekilde:

Temizlik Görevlisi: 1.948 kişi

Silahsız Güvenlik Görevlisi: 572 kişi

Hastane Klinik Destek Elemanı: 244 kişi

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI başvuru ekranı | 2764 sürekli işçi alımı şartları neler? İşte branş ve kontenjan listesi...

Kimler Başvurabilir?

Adayların başvuru şartları ve gerekli belgeler, İŞKUR ve Sağlık Bakanlığı ilanlarında detaylı olarak belirtiliyor. Başvuruların eksiksiz yapılması, değerlendirme sürecinde büyük önem taşıyor.

SON DAKİKA