Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında çalışacak 2 bin 764 sürekli işçi alımı için ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. Adaylar, başvurularını 13 Ekim'e kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Alımlar ihtiyaç duyulan hizmet alanlarına göre il bazında yapılacak ve her aday yalnızca bir kadroya başvuruda bulunabilecek.