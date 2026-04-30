İşçi haklarında yeni dönem: 24 yılda çözülen 24 kronik sorun! EYT, 3600 ek gösterge, ikramiye
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde Türkiye'de çalışma hayatına yönelik yapılan düzenlemeler yeniden gündeme geldi. Son 24 yıllık süreçte hayata geçirilen yüzlerce adım arasında öne çıkan 24 başlık, işçi, memur ve emeklilerin doğrudan yaşamını etkileyen dönüşümler olarak dikkat çekiyor.
Çeyrek asra yaklaşan bu süreçte Türkiye'nin çalışma hayatı, sadece kanun maddelerinin değiştiği değil, zihniyetin kökten dönüştüğü bir döneme tanıklık etti. Yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Meydanlarda kutlamalar sürerken, geri dönüp baktığımızda "çözülemez" denilen düğümlerin nasıl birer birer çözüldüğünü görüyoruz.
İşçiden memura, emekliden anneye kadar toplumun her kesimine dokunan, sessiz ama derinden gelen 24 büyük adım. İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in haberine göre, Türkiye'nin çalışma hayatındaki "sessiz devrim" kronolojisi:
ÇALIŞMA HAYATINDA KÖKLÜ DEĞİŞİM: KRONİK SORUNLAR TEK TEK ÇÖZÜLDÜ
Türkiye'de uzun yıllar tartışma konusu olan birçok başlık, son dönemde yapılan düzenlemelerle birlikte yeniden şekillendi. Özellikle sosyal güvenlik, emeklilik ve çalışma koşulları alanında atılan adımlar, milyonlarca çalışan için yeni haklar ve fırsatlar getirdi.
1 MAYIS'TAN EYT'YE: DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDE ADIMLAR
Son 24 yılda öne çıkan düzenlemeler arasında ilk dikkat çeken başlıklardan biri, 2009 yılında 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edilmesi oldu. Bu adım, işçi hakları açısından sembolik bir eşik olarak değerlendirildi.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ise milyonlarca vatandaşı doğrudan etkileyen en kritik gelişmelerden biri olarak öne çıktı. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olan yaklaşık 5 milyon kişiye yaş şartı olmadan emeklilik hakkı tanındı.
Bunun yanı sıra Konut Edindirme Yardımı (KEY) ödemelerinin yapılması, geçmişte biriken hak kayıplarının telafi edilmesi açısından önemli bir adım oldu.
MODERN İŞ DÜNYASININ TEMELLERİ: GÜVENLİK VE ESNEKLİK
Çalışma hayatı sadece masada değil, sahada da dönüştü.
- İş Sağlığı ve Güvenliği: 6331 sayılı kanunla her iş yerinde uzman ve hekim zorunluluğu getirilerek "önce insan" felsefesi yasalaştı.
- Genel Sağlık Sigortası (GSS): Dünyanın gıpta ile baktığı bu sistemle, istisnasız her vatandaş sağlık şemsiyesi altına alındı.
- Uzaktan Çalışma Güvencesi: Pandemiyle hayatımıza giren esnek modeller, yasal altyapıya kavuşarak modern çalışma hayatının kalıcı bir parçası oldu.