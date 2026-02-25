İrem Derici’den şaşırtan hamle! Nişanlısını sildi, “Akıl fikir diliyorum” dedi
Geçtiğimiz haftalarda Melih Kunukçu ile sade bir törenle nişanlanan İrem Derici'nin ilişkisinde kriz çıktığı öne sürüldü. Sosyal medyada nişanlısını takipten çıkarıp fotoğrafları silen Derici, yaptığı sert paylaşımla iddiaları adeta doğruladı.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, kısa süre önce Melih Kunukçu ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Aile ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanan çift, mutluluk pozlarıyla gündem olmuştu. Ancak bugün ortaya atılan iddialar, bu mutluluğun gölgelendiğini gösterdi.
🎉 MUTLULUK POZLARI KISA SÜRDÜ
Nişan töreninden paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Çiftin göz göze verdiği pozlar çok konuşulmuş, takipçileri tebrik mesajlarıyla yorum yapmıştı.
Ancak aradan çok geçmeden ilişkide kriz yaşandığı iddiası gündeme geldi. Beklenmedik gelişme, magazin kulislerinde hızla yayıldı.
📱 TAKİPTEN ÇIKTI, FOTOĞRAFLARI SİLDİ
İddiaların ardından dikkat çeken bir hamle geldi. İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu'yu sosyal medyada takipten çıkardı ve birlikte oldukları fotoğrafları hesabından kaldırdı. Bu gelişme ayrılık söylentilerini güçlendirdi. Gözler Derici'den gelecek açıklamaya çevrildi.
🔥 "PIRLANTANIN ANASINI AĞLATMAK…"
Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilişkilerindeki krizi açıkça dile getirdi.