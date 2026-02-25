İrem Derici’den şaşırtan hamle! Nişanlısını sildi, “Akıl fikir diliyorum” dedi

Derici paylaşımında, "Yani elinize muazzam bir pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi, kariyeri yerinde, özgür, vizyonlu, ailesi ışıl ışıl, çok aşık, sadakatli. Nasıl bir yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak..." ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında ise "Şok değil tabii ki, yeni bir tecrübe de değil ama ben kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum. İrem kendine döndü. İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin." notunu düştü.

❓ AYRILIK KESİN Mİ? Derici'nin bu sert sözleri krizi doğrular nitelikte olsa da, Melih Kunukçu cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. Kunukçu'nun sosyal medya hesabında nişan fotoğraflarını silmemesi ise dikkat çekti.

Çiftin tamamen yollarını ayırıp ayırmadığı netlik kazanmadı. Ancak yaşanan gelişmeler, nişanın ardından ilişkide ciddi bir sorun yaşandığını gösteriyor. Gözler şimdi taraflardan gelecek yeni açıklamalarda.