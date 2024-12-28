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İpek gibi saçlar için doğal çözüm! Bu tarif saçlarınızı bir Rapunzel gibi uzatıyor!

Sağlıklı ve hızlı uzayan saçlar çoğu kişinin hayali! Sıcaklıklara, boyalara ya da sert hava koşullarına maruz kalan saçlar zamanla yıpranabiliyor. Yıpranan saçları güçlendirmek için yapılan bakımlar maliyetli olabiliyor. Uzamasını hızlandırmak ise zaman alıyor. Evde saç bakımı yapmanın ve uzatmanın doğal yolu sık sık araştırılıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu bitkisel yağ tarifi saçlarınızı bir Rapunzel gibi uzatıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.12.2024 18:52
İpek gibi saçlar için doğal çözüm! Bu tarif saçlarınızı bir Rapunzel gibi uzatıyor!

Besin açısından zengin olan bitkisel yağ ile göz alıcı, sağlıklı ve hızlı uzayan saçlara sahip olabilirsiniz. Yıpranan saçlarınızı güçlendirmek ve doğal yollarla hızla uzatmak için evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu yöntemi kullanın. Hem bütçe dostu hem de kolayca hazırlayabileceğiniz bu bitkisel yağ tarifi, saçlarınızı sağlıklı ve hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

İpek gibi saçlar için doğal çözüm! Bu tarif saçlarınızı bir Rapunzel gibi uzatıyor!

Saçları Besleyen ve Uzatan Bitkisel Yağ Tarifi


Malzemeler

Hindistan Cevizi Yağı(200 ml)

Hint Yağı (50 ml)

Zeytinyağı (50 ml)

Çemen Tohumları (2 yemek kaşığı)

Köri Yaprakları (Bir avuç)

Amla (Hint Bektaşi Üzümü) Tozu (2 yemek kaşığı)

Ebegümeci Çiçekleri (5-6 adet)

Bhringraj Tozu (2 yemek kaşığı)

Neem Yaprakları (Bir avuç)

Biberiye Esansiyel Yağı (10 damla)

Lavanta Esansiyel Yağı (10 damla)

İpek gibi saçlar için doğal çözüm! Bu tarif saçlarınızı bir Rapunzel gibi uzatıyor!

Bitkisel Yağ Tarifi Nasıl Hazırlanır?

Hindistan cevizi, hint ve zeytinyağını temiz bir kapta karıştırın. Bu karışım, hem derinlemesine nemlendirme sağlar hem de bitkisel içeriklerin etkisini arttırır.

Çemen tohumlarını hafifçe ezin ve yağ karışımına ilave edin. Bu tohumlar, saç köklerini besleyerek saç uzamasını destekler.

İpek gibi saçlar için doğal çözüm! Bu tarif saçlarınızı bir Rapunzel gibi uzatıyor!

Köri ve neem yapraklarını iyice yıkayıp kurutun, küçük parçalar haline getirerek yağa ekleyin. Bu bitkiler, saçı güçlendirme ve kepeği önleme konusunda etkili.

Amla ve bhringraj, C vitamini ve antioksidanlarla saçı besler, dökülmeyi azaltır ve saç büyümesini teşvik eder. Amla ve bhringraj tozlarını karıştırın ve yağ karışımına ekleyin.

Ebegümeci çiçeklerini küçük parçalar haline getirerek yağa ilave edin. Bu çiçekler, saça parlaklık kazandırır ve dökülmeyi engeller.

İpek gibi saçlar için doğal çözüm! Bu tarif saçlarınızı bir Rapunzel gibi uzatıyor!

Hazırladığınız karışımı kısık ateşte 15-20 dakika kadar ısıtın. Sıcaklığın bitkilerin besinlerini salmasını sağlamasına dikkat edin, ancak çok yüksek sıcaklıktan kaçının. Aksi takdirde bitkilerin besin değerleri yok olabilir.

Karışım soğuduğunda, temiz ve ince bir tülbent yardımıyla süzün. Süzdükten sonra temiz bir şişeye aktarın. Son olarak, biberiye ve lavanta esansiyel yağlarını ekleyerek iyice çalkalayın.

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