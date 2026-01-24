iOS 26.4 detayları belli oluyor! Yeni Siri, güncel emojiler ve beklenen diğer özellikler
iOS 26.4 güncellemesine ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı. Gemini destekli daha kişisel bir Siri ve yeni emojiler yolda. Parolalar uygulaması ve güvenlik tarafında da değişiklikler bekleniyor.
Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.4 için sızıntılar artmaya başladı. iOS 26.3'ün sınırlı yeniliklerinin ardından yeni sürümün daha kapsamlı değişiklikler getireceği belirtiliyor. Özellikle yapay zeka destekli Siri güncellemenin merkezinde yer alıyor.
Gemini Destekli Daha Akıllı Siri
Yeni sürümle birlikte Siri'nin önemli ölçüde gelişmesi bekleniyor. Apple'ın, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla Google'ın Gemini yapay zeka modelinden destek alacağı ifade ediliyor. Bu iş birliği sayesinde Siri'nin, kullanıcının kişisel bağlamını daha iyi anlayabileceği belirtiliyor.
Buna paralel olarak Siri'nin ekrandaki içerikleri analiz edebilmesi ve uygulamalar üzerinde daha derin kontrol sağlaması hedefleniyor. WWDC 2024'te gösterilen bir demoda, Siri'nin Mail ve Mesajlar uygulamalarındaki verilerden yararlanarak uçuş ve rezervasyon bilgilerini yanıtlayabildiği görülmüştü. Ancak bazı gelişmiş özelliklerin iOS 27'ye kadar tam anlamıyla devreye girmeyebileceği de belirtiliyor.
iPhone'a Dokuz Yeni Emoji
iOS 26.4 ile birlikte yeni emojilerin de eklenmesi bekleniyor. Unicode Konsorsiyumu'nun daha önce tanıttığı semboller arasında şu emojiler yer alıyor:
Trombon
Hazine Sandığı
Bozulmuş Yüz
Tüylü Yaratık (Kocaayak)
Kavga Bulutu
Elma Koçanı
Katil Balina (Orka)
Bale Dansçıları
Toprak Kayması
Diğer Beklenen Yenilikler
Siri ve emojilerin yanı sıra iOS 26.4'te yer alması beklenen diğer özellikler şöyle:
Parolalar uygulamasında genişletilmiş Otomatik Doldurma: Uygulamada saklanan kredi kartı bilgileri, üçüncü taraf uygulamalarda da Otomatik Doldurma ile kullanılabilecek. Bu adım, uygulamalar arası ödeme işlemlerini kolaylaştıracak.
Freeform'a klasör desteği: Kullanıcılar serbest çizim ve not alma uygulaması Freeform içinde klasör oluşturabilecek. Bu sayede içerikler daha düzenli şekilde organize edilebilecek.