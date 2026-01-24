iOS 26.4 detayları belli oluyor! Yeni Siri, güncel emojiler ve beklenen diğer özellikler

iOS 26.4 detayları belli oluyor! Yeni Siri, güncel emojiler ve beklenen diğer özellikler

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2026 19:50 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

iOS 26.4 güncellemesine ilişkin ilk bilgiler ortaya çıktı. Gemini destekli daha kişisel bir Siri ve yeni emojiler yolda. Parolalar uygulaması ve güvenlik tarafında da değişiklikler bekleniyor.

Apple kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26.4 için sızıntılar artmaya başladı. iOS 26.3'ün sınırlı yeniliklerinin ardından yeni sürümün daha kapsamlı değişiklikler getireceği belirtiliyor. Özellikle yapay zeka destekli Siri güncellemenin merkezinde yer alıyor.

Gemini Destekli Daha Akıllı Siri Yeni sürümle birlikte Siri'nin önemli ölçüde gelişmesi bekleniyor. Apple'ın, daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak amacıyla Google'ın Gemini yapay zeka modelinden destek alacağı ifade ediliyor. Bu iş birliği sayesinde Siri'nin, kullanıcının kişisel bağlamını daha iyi anlayabileceği belirtiliyor.

Buna paralel olarak Siri'nin ekrandaki içerikleri analiz edebilmesi ve uygulamalar üzerinde daha derin kontrol sağlaması hedefleniyor. WWDC 2024'te gösterilen bir demoda, Siri'nin Mail ve Mesajlar uygulamalarındaki verilerden yararlanarak uçuş ve rezervasyon bilgilerini yanıtlayabildiği görülmüştü. Ancak bazı gelişmiş özelliklerin iOS 27'ye kadar tam anlamıyla devreye girmeyebileceği de belirtiliyor.

iPhone'a Dokuz Yeni Emoji iOS 26.4 ile birlikte yeni emojilerin de eklenmesi bekleniyor. Unicode Konsorsiyumu'nun daha önce tanıttığı semboller arasında şu emojiler yer alıyor: Trombon Hazine Sandığı Bozulmuş Yüz Tüylü Yaratık (Kocaayak) Kavga Bulutu Elma Koçanı Katil Balina (Orka) Bale Dansçıları Toprak Kayması