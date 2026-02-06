Instagram’dan sonra WhatsApp’ta! “Yakın Arkadaşlar” özelliği geliyor

WhatsApp, Android beta sürümünde test edilen "Yakın Arkadaşlar" özelliğiyle durum paylaşımlarını yalnızca seçilen kişilerle sınırlandırmaya hazırlanıyor. Tek ve özel bir liste mantığıyla çalışacak sistem, her paylaşımda gizlilik ayarını değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıracak.

WhatsApp, kullanıcıların gizlilik kontrolünü artıracak yeni bir adım atıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan "Yakın Arkadaşlar" özelliği, durum güncellemelerinin sadece belirlenen kişiler tarafından görülmesini sağlayacak. Böylece paylaşımlar daha sınırlı ve kontrollü bir kitleye ulaşacak.

📱 Durum Paylaşımlarında Yeni Dönem WhatsApp, gizlilik ayarlarını bir adım daha ileri taşıyor. Test aşamasındaki "Yakın Arkadaşlar" özelliği sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerini artık sadece belirledikleri kişilerle paylaşabilecek. Özellik şu an Android beta sürümünde geliştiriliyor. Henüz genel kullanıma açılmış değil.

🔐 Mevcut Ayarlardan Farkı Ne? Şu anda durum gizliliği için üç temel seçenek var: Herkes Kişilerim Şunlar Hariç Paylaş… Yeni sistem ise bunlardan tamamen ayrı çalışacak. ➡ Kullanıcılar tek bir özel "Yakın Arkadaşlar" listesi oluşturacak. ➡ Bu liste sabit kalacak. ➡ Her paylaşımda yeniden ayar yapma gereği olmayacak.

⚙️ Liste Nasıl Yönetilecek? WhatsApp, listeyi düzenlemek için iki yol sunmayı planlıyor: ◾Durum gizlilik ayarları menüsünden kişi ekleme veya çıkarma ◾Doğrudan durum paylaşım ekranından listeyi güncelleme Bu sayede kullanıcı, paylaşım anında da kontrolü elinde tutabilecek.