CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Instagram’dan sonra WhatsApp’ta! “Yakın Arkadaşlar” özelliği geliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

WhatsApp, Android beta sürümünde test edilen "Yakın Arkadaşlar" özelliğiyle durum paylaşımlarını yalnızca seçilen kişilerle sınırlandırmaya hazırlanıyor. Tek ve özel bir liste mantığıyla çalışacak sistem, her paylaşımda gizlilik ayarını değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıracak.

Instagram’dan sonra WhatsApp’ta! “Yakın Arkadaşlar” özelliği geliyor 1

WhatsApp, kullanıcıların gizlilik kontrolünü artıracak yeni bir adım atıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan "Yakın Arkadaşlar" özelliği, durum güncellemelerinin sadece belirlenen kişiler tarafından görülmesini sağlayacak. Böylece paylaşımlar daha sınırlı ve kontrollü bir kitleye ulaşacak.

Instagram’dan sonra WhatsApp’ta! “Yakın Arkadaşlar” özelliği geliyor 2

📱 Durum Paylaşımlarında Yeni Dönem

WhatsApp, gizlilik ayarlarını bir adım daha ileri taşıyor. Test aşamasındaki "Yakın Arkadaşlar" özelliği sayesinde kullanıcılar, durum güncellemelerini artık sadece belirledikleri kişilerle paylaşabilecek. Özellik şu an Android beta sürümünde geliştiriliyor. Henüz genel kullanıma açılmış değil.

Instagram’dan sonra WhatsApp’ta! “Yakın Arkadaşlar” özelliği geliyor 3

🔐 Mevcut Ayarlardan Farkı Ne?

Şu anda durum gizliliği için üç temel seçenek var:

Herkes

Kişilerim

Şunlar Hariç Paylaş…

Yeni sistem ise bunlardan tamamen ayrı çalışacak.

➡ Kullanıcılar tek bir özel "Yakın Arkadaşlar" listesi oluşturacak.

➡ Bu liste sabit kalacak.

➡ Her paylaşımda yeniden ayar yapma gereği olmayacak.

Instagram’dan sonra WhatsApp’ta! “Yakın Arkadaşlar” özelliği geliyor 4

⚙️ Liste Nasıl Yönetilecek?

WhatsApp, listeyi düzenlemek için iki yol sunmayı planlıyor:

◾Durum gizlilik ayarları menüsünden kişi ekleme veya çıkarma

◾Doğrudan durum paylaşım ekranından listeyi güncelleme

Bu sayede kullanıcı, paylaşım anında da kontrolü elinde tutabilecek.

Instagram’dan sonra WhatsApp’ta! “Yakın Arkadaşlar” özelliği geliyor 5

🟢 Görsel Uyarı Detayı

Özelliğin bir diğer dikkat çeken yönü görsel uyarı sistemi. Eğer bir durum "Yakın Arkadaşlar" listesiyle paylaşılırsa, listedeki kişiler profil fotoğrafının etrafında farklı renkte bir halka görecek. Bu işaret, paylaşımın özel listeye açık olduğunu gösterecek.

Instagram’dan sonra WhatsApp’ta! “Yakın Arkadaşlar” özelliği geliyor 6

❗ Önemli Bir Ayrıntı

Listeye yapılan ekleme ya da çıkarma işlemleri yalnızca sonraki paylaşımları etkileyecek. Bir kişi listeden çıkarılsa bile, daha önce paylaşılan durumları görmeye devam edecek. Bu nedenle kullanıcıların listeyi oluştururken dikkatli olması gerekiyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin