Instagram'da takip etme dönemi bitiyor! Artık sadece "Arkadaşlar" olacak

Instagram, takip sistemini değiştirecek "arkadaşlar" özelliğini test etmeye hazırlanıyor. Yeni modelde yalnızca karşılıklı takip edilen kişiler arkadaş sayılacak. Bu değişiklik hem kullanıcıların gizliliğini artırabilir hem de fenomen ve markaların takipçi düzenini tamamen değiştirebilir.

Popüler sosyal medya platformu Instagram, yıllardır kullanılan takipçi sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre platform, "arkadaşlar" adı verilen yeni bir model üzerinde çalışıyor. Eğer bu sistem devreye girerse, Instagram'daki ilişki biçimi tamamen değişebilir.

"Arkadaşlar" Özelliği Nedir? Şu anda Instagram'da bir kişiyi tek taraflı olarak takip edebilirsiniz. O kişinin sizi takip etmesi şart değildir. Bu sistem özellikle ünlüler, fenomenler ve markalar için milyonlarca kişiye ulaşma imkanı sunuyor.

Yeni modelde ise durum farklı olacak. Bir kişiyle "arkadaş" olabilmek için iki tarafın da birbirini takip etmesi gerekecek. Yani karşılıklı takip şart olacak. Profildeki "takip edilenler" listesi yerine "arkadaşlar" listesi görülebilir. Bu da Instagram'ı daha kapalı ve kişisel bir sosyal ağ haline getirebilir.

Kullanıcılar İçin Ne Değişecek? Bu sistemin bireysel kullanıcılar için bazı avantajları olabilir: Daha fazla gizlilik sağlanabilir.

Paylaşımlar daha sınırlı bir çevreyle yapılabilir.

Etkileşimler daha samimi hale gelebilir.