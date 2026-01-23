CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Instagram’da takip etme dönemi bitiyor! Artık sadece “Arkadaşlar” olacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Instagram, takip sistemini değiştirecek "arkadaşlar" özelliğini test etmeye hazırlanıyor. Yeni modelde yalnızca karşılıklı takip edilen kişiler arkadaş sayılacak. Bu değişiklik hem kullanıcıların gizliliğini artırabilir hem de fenomen ve markaların takipçi düzenini tamamen değiştirebilir.

Instagram’da takip etme dönemi bitiyor! Artık sadece “Arkadaşlar” olacak

Popüler sosyal medya platformu Instagram, yıllardır kullanılan takipçi sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. Sızan bilgilere göre platform, "arkadaşlar" adı verilen yeni bir model üzerinde çalışıyor. Eğer bu sistem devreye girerse, Instagram'daki ilişki biçimi tamamen değişebilir.

Instagram’da takip etme dönemi bitiyor! Artık sadece “Arkadaşlar” olacak

"Arkadaşlar" Özelliği Nedir?

Şu anda Instagram'da bir kişiyi tek taraflı olarak takip edebilirsiniz. O kişinin sizi takip etmesi şart değildir. Bu sistem özellikle ünlüler, fenomenler ve markalar için milyonlarca kişiye ulaşma imkanı sunuyor.

Instagram’da takip etme dönemi bitiyor! Artık sadece “Arkadaşlar” olacak

Yeni modelde ise durum farklı olacak. Bir kişiyle "arkadaş" olabilmek için iki tarafın da birbirini takip etmesi gerekecek. Yani karşılıklı takip şart olacak. Profildeki "takip edilenler" listesi yerine "arkadaşlar" listesi görülebilir. Bu da Instagram'ı daha kapalı ve kişisel bir sosyal ağ haline getirebilir.

Instagram’da takip etme dönemi bitiyor! Artık sadece “Arkadaşlar” olacak

Kullanıcılar İçin Ne Değişecek?

Bu sistemin bireysel kullanıcılar için bazı avantajları olabilir:

  • Daha fazla gizlilik sağlanabilir.
  • Paylaşımlar daha sınırlı bir çevreyle yapılabilir.
  • Etkileşimler daha samimi hale gelebilir.
Instagram’da takip etme dönemi bitiyor! Artık sadece “Arkadaşlar” olacak

İçerik Üreticileri ve Markalar Etkilenecek mi?

En büyük soru işareti içerik üreticileri ve markalar için. Çünkü bugüne kadar başarı ölçüsü genellikle takipçi sayısıydı. Eğer sistem tamamen değişirse, bu anlayış da değişebilir.

Instagram’da takip etme dönemi bitiyor! Artık sadece “Arkadaşlar” olacak

Ancak Meta'nın profesyonel ve içerik üretici hesaplar için mevcut takipçi sistemini koruyabileceği konuşuluyor. Yani kişisel hesaplar "arkadaş" modeline geçerken, fenomenler takipçi düzenini kullanmaya devam edebilir. Bu durumda takipçi sayısından çok etkileşim oranı daha önemli hale gelebilir ancak henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin