CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Instagram’a beklenen özellik geliyor! “Yakın Arkadaşlar” listesinden ayrılmak mümkün

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Instagram, kullanıcıların istemedikleri bir Yakın Arkadaşlar listesinden kendi istekleriyle ayrılabilmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Meta'nın doğruladığı ancak henüz test aşamasına geçmeyen yenilik, listeye eklenen kişilere daha fazla kontrol sunmayı hedefliyor.

Instagram’a beklenen özellik geliyor! “Yakın Arkadaşlar” listesinden ayrılmak mümkün 1

Instagram, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir değişiklik için düğmeye bastı. Meta, kişilerin kendilerini başkasının "Yakın Arkadaşlar" listesinden çıkarabilmesini sağlayacak yeni bir özellik geliştirdiklerini açıkladı. Özellik henüz geliştirme aşamasında ve kamuya açık test sürecine alınmış değil.

Instagram’a beklenen özellik geliyor! “Yakın Arkadaşlar” listesinden ayrılmak mümkün 2

Listeden Çıkma Seçeneği Geliyor

2018 yılında kullanıma sunulan Yakın Arkadaşlar özelliği, hikaye, Reels ve gönderilerin yalnızca seçilen özel bir grupla paylaşılmasına imkan tanıyor. Ancak mevcut sistemde bir kullanıcı sizi listeye eklediğinde, bu listeden kendi isteğinizle ayrılmanın bir yolu bulunmuyor.

Instagram’a beklenen özellik geliyor! “Yakın Arkadaşlar” listesinden ayrılmak mümkün 3

İlk İpuçlarını Alessandro Paluzzi Paylaştı

Henüz yayınlanmamış özellikleri tersine mühendislik yöntemiyle ortaya çıkarmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi, geliştirme aşamasındaki bu yeniliğe dair ekran görüntülerini paylaştı. Görsellere göre, bir listeden ayrılmak istediğinizde Instagram bir uyarı gösterecek.

Instagram’a beklenen özellik geliyor! “Yakın Arkadaşlar” listesinden ayrılmak mümkün 4

Bu uyarıda, listeden çıkmanız halinde ilgili kişi sizi yeniden ekleyene kadar Yakın Arkadaşlar içeriklerini göremeyeceğiniz açıkça belirtilecek.

Instagram’a beklenen özellik geliyor! “Yakın Arkadaşlar” listesinden ayrılmak mümkün 5

Rakip Uygulamalarda Olan Özellik Geliyor

Snapchat gibi bazı platformlarda kullanıcılar kendilerini özel hikaye listelerinden çıkarabiliyor. Instagram'da ise bugüne kadar böyle bir seçenek bulunmuyordu.

Instagram’a beklenen özellik geliyor! “Yakın Arkadaşlar” listesinden ayrılmak mümkün 6

Yeni adım, özellikle bildirim almak istemeyen ya da belirli içeriklere dahil edilmekten rahatsız olan kullanıcılar için önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Özelliğin ne zaman test edileceği ya da tüm kullanıcılara açılıp açılmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Instagram’a beklenen özellik geliyor! “Yakın Arkadaşlar” listesinden ayrılmak mümkün 7

Meta'nın planları yalnızca Yakın Arkadaşlar listesiyle sınırlı değil. Şirket, Instagram, Facebook ve WhatsApp için yeni abonelik modellerini test etmeye hazırlanıyor. Meta, temel uygulama deneyiminin ücretsiz kalacağını vurgularken abonelik paketleriyle kullanıcılara ek özellikler sunmayı hedefliyor ancak henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin