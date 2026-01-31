Instagram’a beklenen özellik geliyor! “Yakın Arkadaşlar” listesinden ayrılmak mümkün

Instagram, kullanıcıların istemedikleri bir Yakın Arkadaşlar listesinden kendi istekleriyle ayrılabilmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Meta'nın doğruladığı ancak henüz test aşamasına geçmeyen yenilik, listeye eklenen kişilere daha fazla kontrol sunmayı hedefliyor.

Instagram, uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir değişiklik için düğmeye bastı. Meta, kişilerin kendilerini başkasının "Yakın Arkadaşlar" listesinden çıkarabilmesini sağlayacak yeni bir özellik geliştirdiklerini açıkladı. Özellik henüz geliştirme aşamasında ve kamuya açık test sürecine alınmış değil.

Listeden Çıkma Seçeneği Geliyor 2018 yılında kullanıma sunulan Yakın Arkadaşlar özelliği, hikaye, Reels ve gönderilerin yalnızca seçilen özel bir grupla paylaşılmasına imkan tanıyor. Ancak mevcut sistemde bir kullanıcı sizi listeye eklediğinde, bu listeden kendi isteğinizle ayrılmanın bir yolu bulunmuyor.

İlk İpuçlarını Alessandro Paluzzi Paylaştı Henüz yayınlanmamış özellikleri tersine mühendislik yöntemiyle ortaya çıkarmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi, geliştirme aşamasındaki bu yeniliğe dair ekran görüntülerini paylaştı. Görsellere göre, bir listeden ayrılmak istediğinizde Instagram bir uyarı gösterecek.

Bu uyarıda, listeden çıkmanız halinde ilgili kişi sizi yeniden ekleyene kadar Yakın Arkadaşlar içeriklerini göremeyeceğiniz açıkça belirtilecek.