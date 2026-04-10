İmparator gemileri yaktı! İbrahim Tatlıses'ten olay yaratan ses kaydı

BİR YANDA ÖFKE BİR YANDA BABA ŞEFKATİ Hastanede bir taraftan oğluyla olan hesaplaşmasını sürdüren Tatlıses, diğer taraftan babalık şefkatiyle herkesi duygulandırdı. İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe yayına bağlanarak, "Bir baba düşünün, yoğun bakım odasında bile evlatlarına doğum günü için pasta kesiyor" diyerek, sanatçının kızı Elif Ada'nın yeni yaşını hastane odasında kutladığı anları paylaştı. 9 Nisan 2013 doğumlu Elif Ada, annesi Ayşegül Yıldız ile birlikte babasının yanındaydı. "MUTLU OL YETER" ŞARKISIYLA SEVENLERİNE SESLENDİ Canlı yayına ses kaydıyla bağlanan İbrahim Tatlıses, Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'ya, "Size ve sevenlerime hediye olsun" diyerek "Mutlu Ol Yeter" şarkısını seslendirdi. Sanatçı, açıklamasının sonunda yarın safra kesesi operasyonu geçireceğini belirterek, sevenlerinden iyi olduğunu iletilmesini istedi.

HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞTULAR Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapmıştı. Ahmet Tatlıses "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlanır, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." demişti.

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuşmuştu.Ahmet Tatlıses daha sonra ise şu açıklamalarda bulunmuştu: "Babamın durumunu basından öğrendim, bu çok ağrıma gitti. Orada yatan İbrahim Tatlıses, neden aranmadık? 3 kilometre yolu 6 dakikada geldim… 'Oğlum gelsin' demiş. Duygusal anlar yaşandı, ikimiz de hıçkıra hıçkıra ağladık." Fenalaştığı anlar hakkında da konuşan Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Burnum patladı, çok kanadı... Beyin kanaması olabilirdi. 1,5 saat müdahale ettiler. Babamın durumu çok ağırdı, değerleri düşmüştü ama şimdi daha iyi sanırım. Etrafında 3-4 kişi var, onu hasta ettiler. Çalışmak zorunda değil… Bu paralar nereye gidiyor?"