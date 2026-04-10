İmparator gemileri yaktı! İbrahim Tatlıses'ten olay yaratan ses kaydı
İbrahim Tatlıses'in safra kesesi ameliyatı öncesi yoğun bakımdan gönderdiği ses kayıtları magazin gündemine bomba gibi düştü. Büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e yönelik "Hakkımı helal etmeyeceğim" diyerek zehir zemberek suçlamalarda bulunan İmparator, bir yandan da hastane odasından kızının doğum gününü kutlayarak duygu dolu anlar yaşattı.
"Gel Konuşalım" programında Ece Erken'e gönderdiği ses kaydıyla ilk kez sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Usta sanatçı, içinde bulunduğu zor sürece rağmen moralinin yüksek olduğunu belirterek, "Yoğun bakımdayım ama süperim" ifadelerini kullandı.
"HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"
Ancak, yaptığı açıklama bununla sınırlı değildi...
Oğlu Ahmet Tatlıses'e yönelik çok sert ifadeler kullanan sanatçı, şunları söyledi:
"Ahmet yatsın kalksın Tuğçe'ye dua etsin. Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ve Ahmet'i içeri almazdım. Daha önce neredeydi, kameralar televizyonlar yoktu çünkü. Oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı helal etmeyeceğim"
"DÜŞMAN OLDUĞUM İNSANLARLA OTURUYOR"
Tatlıses, sözlerine şöyle devam etti:
"Benim düşman olduğum insanlarla oturuyor. Benim otelimde kalıyor. Yaparken ben vardım, parayı verdim. 4 milyon para verdim. Para nerede? Ben de değil. Dükkan verdim sana 7 tane hepsini batırdın"
"SEN KİMSİN?"
İkinci bir ses kaydında öfkesini sürdüren Tatlıses, oğlunun kendisine yönelik vasi atanma girişimlerine isyan ederek,
"Ben beş tane hastaneden aklının dengesi yerindedir raporu aldım. O yalanlamaya çalıştı. Adli tıptan rapor aldım, ona bile 'yalan' dedi. Onun niyeti ne biliyor musunuz? Kendini vasi olarak atatmak istiyor. Sen kimsin l*n! Okuma yazman bile yok. Melek üniversite bitirmiş. İdo böyle şeylerle muhatap olmaz. Bir daha da bu adamı konuşturmayın" diyerek tepkisini dile getirdi.
"AHMET'E 7 TANE DÜKKAN VERDİM, HEPSİNİ BATIRDI"
Üçüncü ses kaydında suçlamalarını detaylandıran Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:
"Sen 4 tane evi Şule'den aldın, parayı kime verdin? Babama götüreceğim dedin, getirmedin. Neden evden aldığın paraları bana getirmedin. Tuğçe'ye ev alsam ne olur? Helal olsun. Benim dostlarım aldı. Melek onların seviyesinde değil ki. İdo da değil. Hiçbir zaman cevap vermez onlara. Ahlaklı çünkü. Dükkan verdim sana 7 tane hepsini batırdın"