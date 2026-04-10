İmparator gemileri yaktı! İbrahim Tatlıses'ten olay yaratan ses kaydı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

İbrahim Tatlıses'in safra kesesi ameliyatı öncesi yoğun bakımdan gönderdiği ses kayıtları magazin gündemine bomba gibi düştü. Büyük oğlu Ahmet Tatlıses'e yönelik "Hakkımı helal etmeyeceğim" diyerek zehir zemberek suçlamalarda bulunan İmparator, bir yandan da hastane odasından kızının doğum gününü kutlayarak duygu dolu anlar yaşattı.

"İmparator" lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses, hastane odasından gönderdiği ses kayıtlarıyla gündemde...

"Gel Konuşalım" programında Ece Erken'e gönderdiği ses kaydıyla ilk kez sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Usta sanatçı, içinde bulunduğu zor sürece rağmen moralinin yüksek olduğunu belirterek, "Yoğun bakımdayım ama süperim" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMUNU DOKTORU AÇIKLADI
"HAKKIMI HELAL ETMEYECEĞİM"

Ancak, yaptığı açıklama bununla sınırlı değildi...

Oğlu Ahmet Tatlıses'e yönelik çok sert ifadeler kullanan sanatçı, şunları söyledi:

"Ahmet yatsın kalksın Tuğçe'ye dua etsin. Melek ile Tuğçe olmasa Dilan ve Ahmet'i içeri almazdım. Daha önce neredeydi, kameralar televizyonlar yoktu çünkü. Oğlumu sevmiyorum, sevmeyeceğim. Hakkımı helal etmeyeceğim"

İBRAHİM TATLISES HASTA YATAĞINDAN SESLENDİ: "HAKKIMI HELAL ETMİYORUM!"
"DÜŞMAN OLDUĞUM İNSANLARLA OTURUYOR"

Tatlıses, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim düşman olduğum insanlarla oturuyor. Benim otelimde kalıyor. Yaparken ben vardım, parayı verdim. 4 milyon para verdim. Para nerede? Ben de değil. Dükkan verdim sana 7 tane hepsini batırdın"

"SEN KİMSİN?"

İkinci bir ses kaydında öfkesini sürdüren Tatlıses, oğlunun kendisine yönelik vasi atanma girişimlerine isyan ederek,

"Ben beş tane hastaneden aklının dengesi yerindedir raporu aldım. O yalanlamaya çalıştı. Adli tıptan rapor aldım, ona bile 'yalan' dedi. Onun niyeti ne biliyor musunuz? Kendini vasi olarak atatmak istiyor. Sen kimsin l*n! Okuma yazman bile yok. Melek üniversite bitirmiş. İdo böyle şeylerle muhatap olmaz. Bir daha da bu adamı konuşturmayın" diyerek tepkisini dile getirdi.

"AHMET'E 7 TANE DÜKKAN VERDİM, HEPSİNİ BATIRDI"

Üçüncü ses kaydında suçlamalarını detaylandıran Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:

"Sen 4 tane evi Şule'den aldın, parayı kime verdin? Babama götüreceğim dedin, getirmedin. Neden evden aldığın paraları bana getirmedin. Tuğçe'ye ev alsam ne olur? Helal olsun. Benim dostlarım aldı. Melek onların seviyesinde değil ki. İdo da değil. Hiçbir zaman cevap vermez onlara. Ahlaklı çünkü. Dükkan verdim sana 7 tane hepsini batırdın"

BİR YANDA ÖFKE BİR YANDA BABA ŞEFKATİ

Hastanede bir taraftan oğluyla olan hesaplaşmasını sürdüren Tatlıses, diğer taraftan babalık şefkatiyle herkesi duygulandırdı. İbrahim Tatlıses'in asistanı Tuğçe yayına bağlanarak, "Bir baba düşünün, yoğun bakım odasında bile evlatlarına doğum günü için pasta kesiyor" diyerek, sanatçının kızı Elif Ada'nın yeni yaşını hastane odasında kutladığı anları paylaştı. 9 Nisan 2013 doğumlu Elif Ada, annesi Ayşegül Yıldız ile birlikte babasının yanındaydı.

"MUTLU OL YETER" ŞARKISIYLA SEVENLERİNE SESLENDİ

Canlı yayına ses kaydıyla bağlanan İbrahim Tatlıses, Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı'ya, "Size ve sevenlerime hediye olsun" diyerek "Mutlu Ol Yeter" şarkısını seslendirdi. Sanatçı, açıklamasının sonunda yarın safra kesesi operasyonu geçireceğini belirterek, sevenlerinden iyi olduğunu iletilmesini istedi.

HABERİ ALIR ALMAZ HASTANEYE KOŞTULAR

Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapmıştı.

Ahmet Tatlıses "Babamın durumu stabil. Yoğun bakımda. İyi olacak inşallah. Görünce tansiyonum yükseldi. Burnumdan kan geldi. Beni müşahedeye aldılar. Demek ki böyle oluyormuş. Hıçkıra hıçkıra da ağlanır, daha fazlası da olur. Duygusal anlar. Babamız orada yatıyor sonuçta. İbrahim Bey 'gelsin muhakkak' demiş. Savcılık kağıtlarını imzaladık. Kelepçe yine ayağımızda. Bir şey de olsa, sorun da çıksa yine de gelecektim. Babamız o..." demişti.

Dilan Çıtak ise "Ben her zaman söyledim. Sağlık konusunda hepimiz birbirimizin yanındayız. Şakaya ya da kavgaya benzemez. Daha iyi olacak inşallah." diye konuşmuştu.Ahmet Tatlıses daha sonra ise şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Babamın durumunu basından öğrendim, bu çok ağrıma gitti. Orada yatan İbrahim Tatlıses, neden aranmadık? 3 kilometre yolu 6 dakikada geldim… 'Oğlum gelsin' demiş. Duygusal anlar yaşandı, ikimiz de hıçkıra hıçkıra ağladık."

Fenalaştığı anlar hakkında da konuşan Tatlıses, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Burnum patladı, çok kanadı... Beyin kanaması olabilirdi. 1,5 saat müdahale ettiler. Babamın durumu çok ağırdı, değerleri düşmüştü ama şimdi daha iyi sanırım. Etrafında 3-4 kişi var, onu hasta ettiler. Çalışmak zorunda değil… Bu paralar nereye gidiyor?"

